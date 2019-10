Stiri pe aceeasi tema

- Regina-Mama Elena este reinhumata astazi in noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de Arges, alaturi de fiul ei, Regele Mihai. Ceremoniile sunt transmise in direct de TVR.

- Regina Elena, mama Regelui Mihai, va fi inmormantata astazi la Curtea de Argeș. Osemintele ei au fost aduse ieri in Romania cu o aeronava militara. Zeci de oameni emoționați, printre care și membrii Casei Regale, au intampinat sicriul pe aeroportul Henri Coanda din București.

- La 71 de ani de la plecarea in exil si la 37 de ani de la deces, ramasitele pamantesti ale Elenei, mama Regelui Mihai, vor fi reinhumate la Curtea de Arges. Se intoarce astfel in tara in care a devenit...

- Regina-Mama Elena va fi de maine alaturi de fiul ei, Regele Mihai, in Noua Catedrala Arhiepiscopala și Regala din Curtea de Argeș. Dupa 37 de ani de la moartea Reginei și dupa 71 de ani de cand a plecat in exil, alungata de comuniști, regina a fost astazi repatriata. Puțini știu ca Regina a fost consilier…

- Regina Mama Elena a plecat definitiv din Romania in 3 ianuarie 1948 , cu Regele Mihai. Comunistii primesesera ordin de la Stalin sa scape de Familia Regala. Pentru regina, a fost al patrulea exil. Regina Mama Elena i-a fost alaturi Regelui Mihai si in exil. La Londra, unde a putut spune lumii intregi…

- Romania inchide un cerc dureros al istoriei. Osemintele Reginei-Mama Elena vor fi aduse in tara, din Elvetia, urmand a fi reinhumate sambata la Noua Catedrala Arhiepiscopala și Regala din Curtea de Arges, alaturi de fiul sau, Regele Mihai. Casa Regala implineste in acest fel dorinta acestuia de a-si…

- Regina-mama Elena, mama Regelui Mihai, e repatriata vineri, pe 18 octombrie, in Romania. Evenimentul e marcat cu o serie de ceremonii solemne, care se desfașoara de la Aeroportul Otopeni, pana la Curtea de Argeș. Sicriul cu trupul Reginei-mama Elena va fi adus vineri dimineața pe Aeroportul Otopeni,…

- Casa Regala a anunțat programul funeraliilor reginei mama, Elena. Ramașițele vor fi aduse din Elveția peste 2 saptamani cu o aeronava militara, iar cortegiul va merge direct la Curtea de Argeș, anunța stirileprotv.ro.Toți cei care doresc sa-i aduca un omagiu celei care l-a nascut pe Regele…