Regina Letizia, la evenimentele regale ca pe podiumurile de defilare

Stiri pe aceeasi tema

- La Muzeul Bucovinei (Muzeul de Istorie) s-a deschis miercuri, 17 ianuarie, expoziția de grafica și acuarela „Geometrie in culori", a artistului plastic Catalin Alexandru Chifan, profesor doctor in arte vizuale la Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu" din municipiul Suceava. ...

- Cu prilejul Zilei Culturii Nationale, Institutul Cultural Roman de la Viena a prezentat, pe 15 ianuarie, la sala Eroica a Theatermuseum din Viena, un recital de poezie eminesciana. Evenimentul a fost organizat in colaborare cu Asociatia „Mihai Eminescu“ din Viena, cu sprijinul Ambasadei Romaniei la…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a descris o plimbare "îngrozitoare" cu trasura ce a avut loc cu ocazia ceremoniilor dedicate încoronarii sale, în 1953, plângându-se de confortul redus al acelui mijloc de transport, în una dintre rarele aparitii…

- Familia Regala transmite ca sambata, 13 ianuarie, la Vechea Catedrala Episcopala și Regala de la Manastirea Curtea de Argeș, va avea aloc parastasul de 40 de zile de la trecerea la cele veșnice a Regelui Mihai I. „Slujba va fi oficiata de Inalt Preasfinția Sa Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului…

- Milioane de oameni din intreaga lume au sarbatorit in strada trecerea in anul 2018, admirand spectacole impresionante de lumini si artificii care au avut loc in orase precum Sydney, Dubai, New York, Paris sau Londra, scrie News.ro. Evenimentele de celebrare a noului an s-au desfasurat, insa, in conditii…

- Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare”, la 150 de ani de la infiintare in Eveniment / Elevii si cadrele didactice ale Scolii Gimnaziale “Stefan cel Mare” din municipiul Alexandria au sarbatorit miercuri, 20 decembrie, implinirea a 150 de ani de la infiintarea unitatii scolare, iar la evenimentul…

- Lacrimi, flori, mesaje și imagini emoționante de la funeraliile Regelui Mihai. Romania și-a luat astazi ramas-bun de la Regele Mihai. Majestatea Sa va fi inmormantata la Curtea de Arges, acolo unde peste 10.000 de oameni sunt asteptati la ceremonia de inmormantare de la Catedrala Arhiepiscopala.

- Funeraliile Regelui Mihai I au inceput, sambata, la Palatul Regal, in prezenta membrilor familiei regale a Romaniei, a reprezentantilor a zeci de case regale din intreaga lume, a presedintelui Klaus Iohannis, a premierului Mihai Tudose, a presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, a membrilor corpului…

- Mai multi reprezentanti ai unor familii regale europene, printre care Printul Charles al Marii Britanii si fostul Rege Juan Carlos al Spaniei, au asistat sambata in Romania la funeraliile Regelui Mihai, mort in Elvetia la 96 de ani, comenteaza agentia France Presse.

- Regele Mihai a fost condus pe ultimul drum de mii de romani. Slujbele grandioase din Capitala au fost onorate de numeroase capete incoronate, iar Majestatea Sa a fost dus cu Trenul Regal la Curtea de Arges. Acolo va fi inhumat in jurul orei 19.00, la Catedrala Arhiepiscopala unde va avea loc o slujba…

- Presedintele Klaus Iohannis ii primeste, sambata, la ora 14,30, la Palatul Cotroceni, pe Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, pe Marele Duce de Luxemburg si pe Regele Carl al XVI-lea Gustaf si Regina Silvia ai Suediei, informeaza Departamentul Comunicare Publica al Administratiei Prezidentiale.

- Monarhi din mai toate casele regale din Europa au fost prezenti la Bucuresti, la funeraliile regelui Mihai. Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, precum si printul Charles au participat la Palatul Regal, in sala Tronului, alaturi de membrii Casei regale a Romaniei si de oficialii romani,…

- REGELE MIHAI. Monarhi din mai toate casele regale din Europa sunt prezenti la funeraliile regelui. Regele Juan Carlos I al Spaniei si Regina Sofia a Spaniei, precum si printul Charles sunt deja la Palatul Regal, în sala Tronului, alaturi de membrii Casei regale a

- Data nunții regale a fost stabilita. Prințul Harry și Meghan Markle se casatoresc pe 19 mai 2018, la castelul Windsor, a anunțat Palatul Kensington, citat de Reuters. Cuplul regal a fost in centrul atenției de la anunțul logodnei. Se știa ca nunta va avea loc la castelul Windsor, in luna mai , insa…

- Conform informatiilor transmise joi de Casa Regala, vor lua parte la funeraliile regelui Mihai: Majestatea Sa Regele Carl XIV Gustaf al Suediei, Majestatea Sa Regina Silvia a Suediei, Alteta Sa Regala Marele Duce de Luxemburg, Majestatea Sa Regele Juan Carlos I al Spaniei, Majestatea Sa Regina Sofia…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Un moment uluitor pentru mine, unul șocant, a fost de curand cand, la sesiunea omagiala din Parlamentul Romaniei, l-am vazut pe fostul președinte Traian Basescu alaturi de ceilalți șef de stat și in proximitatea MS Margareta. Nu mi-a venit sa cred ca așa ceva este posibil.…

- Completam știrea de acum doua zile legata de participarea caselor regale din lume la funeraliile Regelui Mihai I al Romaniei. Printul Charles al Marii Britanii, care va fi insoțit și de un reprezentant al Parlamentului de la Londra, cuplul regal al Spaniei: Regina Sofia și Regele Juan Carlos. Pe Regina…

- Daca la inceputul secolului al XX-lea majoritatea statelor europene erau monarhii, in ultima suta de ani republica a caștigat tot mai mult teren. Deși puterile monarhului sunt astazi limitate, regalitatea este inca un simbol de noblețe, istorie și unitate naționala. Inrudite intre ele prin casatorii,…

- Pentru a prețui valoarea sportivilor, Asigurarea de accidente a sportivilor este este din ce in ce mai necesara in caz de accidentare a sportivului pe teren sau la antrenament. “Evenimentul pe care il organizeaza colegii de la XPRIMM este bine venit, pentru ca legatura dintre partea comerciala și sport…

- "PSD a reușit duminica sa se faca, din nou, de ocara. Filiala PSD Dolj, varful de lance in razboiul cu "statul paralel", s-a mobilizat exemplar pentru, ATENȚIE, un marș de comemorare a regelui Mihai I, uitand ipocrit umilirea acestuia cand a incercat sa revina in țara dupa revoluție. Daca PSD dorea…

- La funeraliile Regelui Mihai se așteapta sa vina reprezentanți ai familiilor regale din intreaga lume, anunța trimisul special al TVR in Elveția, Camelia Csiki. „Aș vrea sa confirm și cateva participari din partea familiilor regale din strainatate. Ele inca nu sunt oficiale, le-am aflat din surse. Se…

- La scurt timp dupa aflarea veștii ca Regele Mihai I al Romaniei a murit, presedintele Klaus Iohannis i-a transmis Principesei Margareta o scrisoare, care a fost data astazi publicitații de catre Casa Regala. Șeful statului exprima, in scrisoare, condoleante Familiei Regale si sustine ca Majestatea Sa…

- Familia Regala romana s-a mandrit intotdeauna cu legaturile sale de sange cu cele mai mari case regale europene. Iata ce Practic, nu exista Casa Regala in Europa cu care Familia Regala a Romaniei sa nu aiba relatii de rudenie, oricat de indepartate. Totul incepe cu mai bine de un veac si jumatate in…

- In zilele urmatoare vor ajunge in Elvetia si celelalte fiice ale Regelui Mihai - Principesa Elena si Principesa Sofia, Principesa Maria aflandu-se deja la Aubonne, potrivit corespondentului TVR. La funeraliile din Romania va participa si fiica aflata in Statele Unite, Irina, care a fost absolvita…

- Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, a publicat un mesaj pe Facebook, la scurt timp dupa anunțul morții Monarhului. „Un doliu care va lasa Romania fara lacrimi. Majestate, drum lin!”, a scris fostul Principe Nicolae pe rețeaua de socializare. In luna noiembrie, Casa Regala a fost implicata…

- Regele Mihai se inrudeste direct si indirect cu mai multe familii regale europene. Prin bunica sa, Regina Maria, nascuta Maria de Saxa-Coburg Gotta, regele Mihai este var cu regina Elisabeta a doua a Marii Britanii si unchi al printului Charles. Prin sotia sa, Anna de Bourbon-Parma, se inrudeste de…

- Regele Mihai I, va fi inmormantat la Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de Arges, care este situata la doar o suta de metri de manastirea Curtea de Arges. La ceremonia de inmormantare ar putea fi prezenti, in primul rand, copiii regelui: Principesa Margareta, custode al…

- Majestatea Sa, Regele Mihai, a incetat din viața, marți, la ora 13.00 la reședința sa din Elveția. Miercuri va fi facut public programul funeraliilor, se arata intr-un comunicat al Casei Regale.

- Peste 5000 de bistrițeni s-au adunat azi in centrul orașului pentru a sarbatori Ziua Naționala a Romaniei. Nu au lipsit nici oficialitațile, președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Radu Moldovan, susținand un discurs care a smuls aplauzele mulțimii.

- Obișnuita sa atraga atenția in ținute de-a dreptul fabuloase și foarte feminine, de data aceasta Regina Letizia a optat pentru un outfit foarte asemanator cu cel al soțului sau, unul masculin și formal. Și-a pastrat eleganța, chiar daca a fost unu la unu cu Regele Felipe al VI-lea, amandoi imbracați…

- Cu prilejul Saptamanii Diplomatiei Europene 2017: focus clima, Ambasadele Frantei, Spaniei, Suediei si Germaniei organizeaza, alaturi de Institutul Cultural Roman si de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, o serie de proiectii de film. Marti, 28.11., la ora 20:00, evenimentul dedicat schimbarilor…

- In zilele care au trecut de la comunicatul din 6 noiembrie, starea generala a Regelui Mihai nu s-a agravat, semnele vitale ale Majestații Sale aflandu-se pe o platforma constanta. Medicii au administrat o medicație care sa ușureze somnul și respirația. Cu toate acestea, Majestatea Sa continua sa se…

- Horoscop 18 noiembrie 2017. Racii primesc solicitari de la cei dragi și conteaza mult cum vor reacționa. Au o zi intensa Horoscop 18 noiembrie 2017 – Berbec Ai ocazia de a alege care dintre dorințele care nu iți dau pace merita sa fie implinita, in sensul de a face ceva pentru asta, și care ar trebuie…

- Scandalul regal a luat o amploare pe care, cu siguranța, membri Casei Regale nu au prevazut-o. Acum autoritatile elvetiene sunt cele care cer explicatii. Tocmai acum, cand Majestatea Sa trece prin clipe dificile si pare-se ca s-ar mai fi intremat putin, tensiunile din Familia Regala ating cote alarmante.…

- Carles Puigdemont si presedinta parlamentului Cataloniei Carme Forcadell au depus o plângere împotriva Madridului la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), relateaza vineri AFP. "Curtea confirma ca au fost depuse patru plângeri" din partea unor…

- Sunt momente critice la resedinta Regelui Mihai din Elvetia. Maiestatea sa este in stare grava, iar Michael Flaks, consilierul Regelui Mihai, spune ca sunt ultimele ore sau zile din viata Regelui. „Este destul de trist si ingrijorator pentru ca Majestatea Sa este intr-o stare de sanatate precara de…

- Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, este acuzat de Casa Regala a României de tentativa de violare de domiciliu. Acesta ar fi forțat usa de la resedinta din Elvetia a Majestatii Sale, dupa ce nu a fost lasat sa intre. ”În…

- Dupa un sezon 2016-2017 dezamagitor petrecut de Alberto Moreno la Liverpool, cand reprofilatul Milner i-a luat locul in primul "11", ibericul a devenit om de baza in echipa pregatita de Jurgen Klopp, iar acest lucru i-a adus si convocarea la echipa nationala a Spaniei. ...

- Opt fosti ministri ai Guvernului regional din Catalonia au fost arestati, joi, dupa audierile ce au avut loc in cadrul Curtii Supreme din Spania, informeaza BBC News Online. Pe parcursul zilei de joi, procurorii au cerut Curtii Supreme sa emita mandate de arestare pe numele a noua fosti…

- Teroriștii Statului Islamic au mai postat un fotomontaj infricoșator. Cu marea speranța a Spaniei, Marco Asensio, pazita de un fanatic ISIS. Langa, un rucsac, o pușca de asalt și un lansator de rachete. In fundal, stadionul din St. Petersburg. Aproape ca nu mai e zi fara ca Statul Islamic sa nu lanseze…

- Sute de mii de susținatori ai unitații Spaniei au ieșit duminica pe strazile din Barcelona intr-una dintre cele mai mari demonstrații ale așa-numitei 'majoritați tacute', in contextul masurilor luate de liderii politici catalani pentru independența regiunii din nord-estul Spaniei. Premierul…

- Belfast si Londonderry, Dundee, Milton Keynes, Leeds si Nottingham sunt orasele din Marea Britanie care au depus candidaturi in vederea obtinerii titlului de Capitala Europeana a Culturii 2023, desi in acel an tara va fi parasit Uniunea Europeana. Belfast si Londonderry au depus o aplicatie comuna,…

- Sute de mii de persoane au participat duminica la Barcelona la un marș impotriva secesiunii Cataloniei și in favoarea unitații Spaniei, la doua zile dupa declarația de independența proclamata in parlamentul catalan. Potrivit purtatorului de cuvânt al Societații Civile Catalane…

- Parchetul General al Spaniei va declansa saptamana viitoare o procedura judiciara contra liderului catalan Carles Puigdemont pentru 'nesupunere', a anuntat vineri seara un purtator de cuvant al Ministerului Public spaniol, la cateva ore dupa adoptarea de catre parlamentul catalan a unei declaratii…

- Consiliul de Miniștri al Spaniei a aprobat vineri dizolvarea Parlamentului catalan și convocarea de alegeri in regiunea Catalonia pentru data de 21 decembrie, a anunțat șeful executivului de la Madrid, Mariano Rajoy, transmite EFE. Întreg guvernul catalan va fi de asemenea demis, a…

- Biletul zilei Pariurile sunt pariuri, iar astfel de mici ghinioane apar tot timpul. Statistica excelenta a biletelor propuse de www.pariuri1x2.ro ramane una formidabila, iar șansa unei noi zile profitabile, ne este oferita chiar de combo-ul pe care vi-l prezentam in continuare. Cum…

- Regele Mihai implinește astazi 96 de ani . Nascut pe 25 octombrie 1921, la castelul Foișor din Sinaia, Mihai I este ultimul supravietuitor dintre sefii de stat din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. S-au scris zeci de volume despre viața sa, dar impresionanta biografie a Majestații Sale ascunde…

- Evenimentele curg la Teatrul Anton Pann. Se vede ca a inceput stagiunea in forța, de la deschidere, salile au fost arhipline, semn ca oamenii iși doresc sa vada spectacole de teatru, atat pentru copii cat și pentru adulți. Dupa bucuria intalnirii cu Josep Maria Miro, unul dintre cei mai apreciați dramaturgi…