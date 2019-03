Regina Elizabeth a publicat primul său mesaj pe Instagram Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a publicat primul sau mesaj pe reteaua de socializare online Instagram, pentru a promova expozitia de vara a Muzeului de Stiinte din Londra, potrivit apnews.com, transmite Mediafax.



Folosind un iPad, regina a distribuit o imagine pe contul oficial de pe reteaua Instagram al familiei regale, cea a unei scrisori redactate de inventatorul si matematicianul Charles Babbage, din secolul al 19-lea, trimisa reginei Victoria si printului consort Albert.



"În scrisoare, Babbage le-a spus reginei Victoria si printului Albert despre inventia…

