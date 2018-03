Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii si-a dat consimtamantul formal pentru casatoria printului Harry, nepotul sau, cu fosta actrita americana Meghan Markle, potrivit AFP. Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, care au o relatie din iulie 2016 si s-au logodit in noiembrie 2017, stau intr-o…

- "Imi dau consimtamantul pentru (incheierea) unui contract de casatorie intre nepotul meu iubit Harry Charles Albert David de Wales si Rachel Meghan Markle", a scris regina intr-o scrisoare transmisa miercuri Consiliului privat, format din consilierii sai, informeaza MEDIAFAX. Citeste si Meghan…

- Potrivit legii britanice, o persoana care figureaza printre cele sase in ordinea succesiunii la tronul britanic trebuie sa obtina consimtamantul reginei inainte de a se casatori.Printul Harry, in varsta de 33 de ani, este al cincilea in ordinea succesiunii dupa tatal sau, printul Charles,…

- "Imi declar consimtamantul la un contract de casatorie intre preaiubitul meu nepot Printul Henry Charles Albert David de Wales si Rachel Meghan Markle" a scris regina miercuri intr-o scrisoare adresata Consiliului privat, organismul responsabil pentru consilierea sa. Potrivit legii britanice,…

- Regina Elisabeta a-II-a si-a dat oficial consimtamantul la casatoria nepotului ei, printul Harry, cu actrita americana Meghan Markle, informeaza AFP. "Imi declar consimtamantul la un contract de casatorie intre preaiubitul meu nepot Printul Henry Charles Albert David de Wales si Rachel Meghan Markle"…

- Fosta actrita din Suits, care se va casatori cu Printul Harry pe 19 mai anul acesta, a fost surprinsa intonand imnul Regatului Unit, God Save The Queen, in semn de respect fata de regina si noua sa casa britanica. Meghan a participat la slujba de celebrare a Commonwealth-ului, tinuta la Westminster…

- Actrita americana Meghan Markle a fost botezata in ritul Bisericii Anglicane inaintea casatoriei sale cu Printul Harry care va avea loc in luna mai, potrivit Daily Mail, citat de AFP. Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, a oficiat o slujba de 45 de minute la Capela Regala din Londra, marti,…

- Meghan Markle a aparut prima data in public alaturi de viitorii ei cumnați, prințul William și Kate Middleton, dar și de prințul Harry, logodnicul ei. Cei patru au participat la inaugurarea Royal Foundation Forum, scrie Time. Meghan Markle nu pare sa aiba probleme in a se integra in familia regala,…

- Printul Harry, in varsta de 33 de ani, si Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, s-au bucurat de o popularitate uriasa dupa ce si-au anuntat logodna in noiembrie 2017, in timp ce printul William, in varsta de 35 de ani, si sotia lui, Kate, in varsta de 36 de ani, reprezinta o atractie majora pentru…

- Magistratii Tribunalului Salaj s-au pronuntat in dosarul fostului preot din Aleus, Nicolae Sirca, barbatul care in luna august a anului trecut a injunghiat un batran in plina strada. Instanta l-a gasit vinovat de savarsirea infractiunii de tentativa de omor si l-au trimis dupa gratii pentru cinci…

- Biserica primeste subventii generoase de la statul roman, inclusiv salariile preotilor, fara a plati vreun fel de taxe sau impozite, a amintit Remus Borza, considerand ca, asa cum a spus si ministrul de Finante, s-ar impune mai multa transparenta si comunicare in ceea ce priveste asumarea misiunii de…

- Un tanar de 23 de ani, locuitor al raionului Telenești, a fost reținut de poliție, fiind banuit ca ar fi sustras aproape 14 mii de lei din cutia pentru donații, dintr-o biserica din sectorul Ciocana.

- Cum o fi ca nunta ta sa fie a doua ca importanța la palatul regal și asta pentru ca William și Kate sunt deja casatoriți? Fiica cea mica a Prințului Andrew va imbraca și ea rochia de mireasa, anul acesta, dupa logodnica lui Harry. Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank Numai ca, trebuie sa recunoaștem,…

- Primarul Emilian Ciolan are in plan investiții importante pentru acest an in comuna argeșeana Darmanești. Prioritar pentru edilul din Darmanești este introducerea sistemului de canalizare in zona Negreni – Piscani. Aceasta investiție urmeaza sa fie realizata in acest an cu finanțare guvernamentala și…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la ora 12.00, a anuntat palatul Kensington, resedinta princiara, pe contul oficial de Twitter, transmite AFP. Biroul de presa al printului…

- Numaratoarea inversa a inceput! Mai sunt mai puțin de 100 de zile pana la nunta anului 2018, nunta Prințului Harry (33 ani) cu fosta actrița Meghan Markle (36 ani). Și pentru ca nu vorbim de o nunta obișnuita, ci de o nunta regala, iata ca un nou amanunt a ieșit la iveala – viitoarea mireasa a inceput…

- Biroul de presa al printului a dezvaluit cateva detalii despre casatoria lui Harry, care se anunta a fi cel mai urmarit eveniment de gen al anului in Marea Britanie. Ceremonia va avea loc de la ora 12.00, la capela St. George de la castelul Windsor, si va fi oficiata de David Conner, decan…

- Casa Regala a Marii Britanii a facut publice noi detalii despre nunta regala. O recepție va avea loc dupa serviciul religios iar seara, dineul oficial va avea loc la Castelul Windsor. Casa Regala a Marii Britanii a facut publice noi informații despre nunta regala programata pentru data de 19 mai.…

- Printul Harry si Meghan Markle vor parcurge oraselul Windsor in caleasca in ziua uniunii lor religioase, care va avea loc la ora 12.00 pe 9 mai, a anuntat duminica Palatul Kensington, citat de AFP. Palatul a dezvaluit cateva detalii privind casatoria printului Harry, 33 de ani, cu actrita…

- „Propunerea ministrului nu este una de impozitare. Este o falsa perspectiva a ceea ce dumnealui a comunicat. Ministrul s-a referit doar la o mai accentuata folosire a activitatilor filantropice si sociale a cultelor religioase din Romania, pentru ameliorarea unor stari disfunctionale din societatea…

- Reteta coliva. In Postul Sfintelor Pasti exista si randuiala sarindarelor, adica a pomelnicelor pe care credinciosii le aduc la biserica, pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Finalul acestor pomeniri se face in Sambata lui Lazar, dinaintea Duminicii Floriilor. Cine poate fi pomenit?Se…

- Evenimentul a avut loc in Biserica istorica „Vovidenia” din Galati, in anul 1859. In curtea bisericii a fost ulterior inmormantata mama domnitorului, Sultana Cuza. Povestea bisericii este realmente dramatica, pentru ca a trebuit sa treaca prin nenumarate necazuri, inclusiv dupa Revolutie.

- "Tineretul din ziua de azildquo; o expresie pe care o auzeam si noi la parintii nostri si poate ne dadeam ochii peste cap, exasperati, cand ne o spuneau , dar pe care o folosim si noi acum, parinti fiind, cu un pic de teama poate. Cu siguranta, multe s au schimbat din copilaria noastra si pana azi,…

- Kate Middleton e hotarata sa nasca la castelul Kensington cel de-al treilea copil. Ducesa de Cambridge ar trebui sa nasca in aprilie o fetița. Kate și William vor ca acest moment sa se intample in intimitatea caminului lor pentru a evita haosul declanșat la nașterea prințului George și a prințesei…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Printul Harry, nepotul reginei Elizabeth a II-a, si actrita Meghan Markle se vor casatori pe 19 mai, la castelul Windsor. Pana atunci, s-a aflat unde va avea loc petrecerea burlacilor organizata pentru Harry. Ea va avea loc la Verbier, o statiune de schi exclusivista din...

- Parintele Calistrat Chifan rupe tacerea: ”Sa nu crezi in preot, nici in pictura de pe pereții de la biserica! Tu te-ai desparțit de Dumnezeu și nu te mai unește nimeni niciodata! (...) Trebuie sa fim aparatorii propriei noastre credințe! Nu a Bisericii!

- Dupa ce si-a inchis blogul, "The Tig", in aprilie 2017, si si-a intrerupt aparitiile pe micul ecran in noiembrie, actrita americana si-a inchis si conturile de Twitter si Instagram."Domnisoara Markle se simte recunoscatoare fata de toti cei care ii urmareau activitatea pe retelele de socializare,…

- Nunta regala prințului Harry cu actrița americana Meghan Markle se anunța deja ca unul dintre principalele evenimente ale anului. Dar ca totul sa fie perfect, in ziua cea mare, fețele regale nu trebuie sa dea ochii cu cerșetorii și persoanele fara adapost.

- Nunta prințului Harry cu Meghan Markle va aduce 500 de milioane de lire la bugetul Marii Britanii. Cea mai mare parte a banilor vor veni din turism, iar restul din vanzarea de produse personalizate, scrie Reuters. Estimarile realizate de Oficiul de Statistica a Marii Britanii, in aprilie 2011, cand…

- Nunta printului Harry si a actritei Meghan Markle, programata pentru data de 19 mai, ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline in bugetul Marii Britanii, suma provenita din turism, dar si din vanzarile de produse dedicate, transmite Reuters. Printul Harry, nepotul reginei…

- Biserica baptista din Crasna a fost cuprinsa de flacari seara trecuta. Flacarile au pornit de la o anexa și s-au extins la acoperișul bisericii. Au ars aproximativ 100 de metri patrați din cele doua cladiri. Vecinii au fost cei care au alertat pompierii cand au vazut acoperișul bisericii cuprins de…

- Prințul Harry a refuzat sa participe la vanatoarea tradiționala de Craciun, din dragoste pentru Meghan Markle. Actrița americana este o aparatoarea ferventa a cauzei animalelor, iar logodnicul ei nu a vrut sa o raneasca, relateaza presa britanica. Meghan Markle și-a petrecut primul Craciun alaturi de…

- Foarte îndragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vânatoarea traditionala de Craciun. Marti, 26 decembrie, la doar câteva ore dupa cina din…

- Potrivit presei britanice, etse pentru prima data cand o persoana care nu este casatorita cu un membru al familiei regale participa la celebrari. Printul William, duce de Cambridge, printul Philip, duce de Edinburgh, Catherine, ducesa de Cambridge, Meghan Markle si printul Harry au mers pana la biserica.…

- Cei doi au stat alaturi de regina Elizabeth si printul Philip, dar si de ducele si ducesa de Cambridge si ducele de Wales. Slujba de Craciun la care au participat a avut loc la biserica St Mary Magdalene. Potrivit presei britanice, este pentru prima data cand o persoana care nu este…

- Astazi sarbatorim Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, ziua de nastere a pacii, bucuriei si mantuirii noastre. Caci, atat de mult a iubit Dumnezeu lumea incat, l-a trimis pe Unicul Sau Fiu, sa se nasca, sa creasca si sa se rastigneasca pentru mantuirea noastra. Dumnezeu S-a aratat in trup pe pamant…

- Cel dintai praznic imparatesc cu data fixa, in ordinea fireasca (cronologica) a vietii Mantuitorului, este Nasterea, numita in popor si Craciunul, la 25 decembrie, este sarbatoarea anuala a nasterii cu trup a Domnului nostru Iisus Hristos (vezi Luca II, .1-21). Pare a fi cea dintai sarbatoare specific…

- Kate Middleton și regina Marii Britanii au ajuns la cuțite, potrivit Radar Online, care susține ca ducesa de Cambridge nu vrea sa-și creasca copiii, pe micul prinț George și pe Charlotte, așa cum dicteaza Suverana, ci vrea ca aceștia sa se bucure de o copilarie cat mai normal și departe de atenția publicului.…

- Ei bine, dupa anunț, avem și pozele oficiale. Prințul Harry și Meghan Markle, cel mai nou cuplu regal din Mare Britanie, au facut azi publice doua fotografii oficiale de logodna, unele cat se poate de tandre, realizate in curtea reședinței Frogmore House din Windsor. Intr-una dintre cele doua poze,…

- Arhiepiscopul Pierbattista Pizzaballa, administratorul apostolic al Partiarhatului Latin, demnitarul catolic cu cel mai inalt grad de la Ierusalim, i-a reprosat, miercuri, președintelui american Donald Trump ca a stricat spiritul Craciunului, prin faptul ca a recunoscut orasul drept capitala Israelului,…

- Astazi, dupa Sfanta Liturghie, in Biserica "Sfanta Parascheva" din Navodari, va avea loc o ceremonie de inmanare a distinctiei "Crucea Sfantului Apostol Andrei a Dobrogei " unor persoane care s au remarcat ca aparatori ai Bisericii in perioada comunista. Astfel, Inaltpreasfintitul Teodosie, Arhiepiscopul…