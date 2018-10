Stiri pe aceeasi tema

- Japonia ar primi Marea Britanie post-Brexit cu ''bratele deschise'' in Acordul de parteneriat transpacific (TPP), a declarat luni premierul Shinzo Abe, citat de Financial Times, relateaza Dpa, potrivit Agerpres. Abe a afirmat ca Marea Britanie va ramane "dotata cu putere globala'' dupa ce…

- Marea Britanie va mentine o prezenta militara redusa in Germania dupa Brexit, in pofida unei redesfasurari programate a fortelor britanice stationate in strainatate, a anuntat duminica ministrul apararii, Gavin Williamson, citat de AFP. Ministerul Apararii a informat ca va pastra 185 de…

- Astfel, potrivit sursei citate, in timpul vieții active, un migrant platește la stat cu 78.000 de lire sterline mai mult fața de beneficiile pe care le primește de la bugetul de asigurari sociale și servicii publice, in timp ce in cazul unui rezident britanic aceasta diferența este zero. In consecința,…

- Migranții din UE care muncesc in Marea Britanie contribuie, in medie, cu 2.300 lire sterline la bugetul statului decat un britanic cu venituri medii, arata un studiu realizat de Oxford Economics, citat de The Independent. Astfel, potrivit sursei citate, în timpul vieții active, un migrant…

- Marea Britanie nu poate sa fie doar in "unele parti" din piata unica dupa iesirea sa din Uniunea Europeana in 2019, a atras atentia miercuri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in ultimul s

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a anuntat marti ca se lucreaza la realizarea unui nou parteneriat strategic intre tara sa si Romania, precizand ca cel actual trebuie sa fie "imbunatatit si modernizat", scrie Agerpres. "Lucram impreuna cu Guvernul roman pentru un nou parteneriat…

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene pentru negocierile cu Marea Britanie, Michel Barnier, si-a exprimat convingerea ca intre Uniunea Europeana si Marea Britanie va fi stabilit un parteneriat nou si ambitios, daca problemele inca nesolutionate ridicate de Brexit vor fi rezolvate rapid. Intr-un articol…

- Jeremy Hunt a prezentat-o ca "japoneza" pe sotia sa care, in realitate, este chineza, transmite AFP. "Sotia mea este japoneza", a afirmat Jeremy Hunt in fata jurnalistilor in momentul intalnirii cu omologul sau chinez, Wang Yi. Ministrul, numit la inceputul lunii de premierul Theresa May in…