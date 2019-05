Francezii inscriu oi la scoala

Protest inedit in satul Crets en Belledonne: pentru evitarea inchiderii unei clase din cauza numarului insuficient de elevi, parintii au inscris, simbolic, 15 rumegatoare la o scoala primara, sub sloganul “ on n’est pas des moutons” (noi nu suntem oi). Un fermier a intrat in scoala cu aproximativ 50 de oi insotite de cainele sau, iar […]… [citeste mai departe]