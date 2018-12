Stiri pe aceeasi tema

- "Silent Night", un celebru colind de Craciun, transmite un mesaj ce indeamna la liniste si pace. Insa o analiza a istoriei acestui cantec dezvaluie evenimente speciale, in care au fost implicati soldati, un vulcan si fermieri itineranti din zone montane!

- Mesajul de Craciun al mitropolitului Clujului, IPS Andrei, se adreseaza politicienilor, care trebuie sa dea dovada de unitate.”In anul sarbatoririi Jubileului Marii Uniri, care a fost posibila datorita faptului ca la 1 Decembrie 1918 inaintasii nostri erau uniti in cuget si-n simtiri, observam in jurul…

- Daca britanicii s-ar hotari cu privire la ce vor pentru Brexit, Uniunea Europeana ii va ajuta sa se intample, a spus președintele Lituaniei intr-un mesaj pe Twitter in marja unui summit desfașurat inainte de Craciun, relateaza Reuters.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. O persoana ar fi murit si alte sase au fost ranite, potrivit rapoartelor preliminare, scriu Reuters si BBC.

- "Ziua de astazi marcheaza sfarsitul negocierilor noastre de iesire cu UE, dar marcheaza totodata inceputul unei dezbateri nationale cruciale in tara noastra in urmatoarele cateva saptamani'', le-a declarat May ziaristilor la Bruxelles, unde liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au…

- Turcia a respins luni acuzatia Frantei potrivit careia presedintele Recep Tayyip Erdogan "face un joc politic" in legatura cu uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, considerand ca Parisul se pare ca incearca sa acopere crima, informeaza Reuters. Ministrul francez de externe Jean-Yves…

- Uniunea Europeana doreste ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa respecte dupa Brexit regulile blocului comunitar privitoare la ajutorul de stat, mediul si drepturile muncitorilor pentru a preveni situatia in care Londra ar avea un acces incorect la piata unica a UE, au declarat…