- Marea Britanie se afla in cea mai adanca criza politica a sa din ultima jumatate de secol, intrucat politicienii nu reusesc sa ajunga la un consens cu privire la Brexit, mai precis sa gaseasca o rezolvare a modului in care sa iasa - sau daca sa iasa - din Uniunea Europeana, careia i s-a alaturat in…

- Regina Elizabeth a II-a le-a cerut politicienilor britanici sa incerce sa puna capat crizei privind Brexit-ul, sa gaseasca un teren comun si sa vada situatia in ansamblu, potrivit Reuters.

- Uniunea Europeana a anuntat ca Marea Britanie ar putea avea un nou acord Brexit, dupa ce Parlamentul britanic l-a respins in mod coplesitor pe cel negociat de premierul Theresa May, dar numai daca Londra isi schimba cerintele cheie, relateaza Reuters.

- Irlanda nu exclude posibilitatea de a-i solicita Uniunii Europene sa relaxeze sau chiar sa renunte la unele reguli ale pietei unice in cazul unui Brexit fara acord pentru a evita instalarea unei frontiere dure pe insula Irlanda, a declarat miercuri ministrul de externe si vicepremierul irlandez Simon…

- Guvernul britanic nu va organiza un al doilea referendum pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, in pofida relatarilor ca ministrii iau aceasta varianta in considerare, a declarat ieri ministrul britanic al Educatiei, Damian Hinds, relateaza site-ul agentiei Reuters. „Nu, un al doilea…

- Uniunea Europeana lucreaza la organizarea unei conferințe care ar putea ajuta la rezolvarea crizei din Golf, a declarat premierul roman Teodor Meleșcanu la Forumul annual din Doha, potrivit Reuters.

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters, relateaza Agerpres.''Cu numai cateva saptamani inainte…

- Marea Britanie risca sa suporte un impact mai puternic asupra economiei decat in perioada crizei financiare globale de acum 10 ani, daca peste patru luni va iesi din Uniunea Europeana in conditii extreme, a avertizat miercuri Banca Angliei, transmite Reuters, conform news.ro.La cateva ore…