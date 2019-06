Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a prezentat luni presedintelui american Donald Trump obiecte de colectie ale familiei regale de la jocuri de golf si le-a dat presedintelui american si sotiei sale un ghid al evenimentelor din istoria SUA aflat in colectia regala de la Palatul Buckingham,…

- Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit l-a primit luni la Palatul Buckingham pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, relateaza Reuters si AFP. Presedintele american si sotia sa, Melania, au sosit la palat cu elicopterul si au aterizat in gradina din spate. Inainte de a se intalni…

- Presedintele american Donald Trump va discuta in vizita sa in Marea Britanie cu premierul Theresa May despre Brexit si ii va sugera ca succesorul ei ar trebui sa interzica Huawei sa participe la retelele 5G, conform Reuters citata de news.roTrump si sotia sa Melania vor participa la mai multe…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat invitatia reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord de a efectua o vizita de stat in Marea Britanie, in luna iunie, anuntat marti Palatul Buckingham, relateaza Reuters. Trump si sotia sa, Melania, vor efectua…

- Vizita va avea loc la aproape un an de la ultima sa vizita oficiala in Marea Britanie. Atunci el si prima doamna Melania s-au intalnit cu regina la Castelul Windsor, petrecand in jur de 45 de minute impreuna, cu 15 mai mult decat era programat.Trump a descris-o ulterior pe regina ca fiind…

