„Prințul Philip și cu mine am fost profund indurerați privind imaginile cu focul care a cuprins Catedrala Notre Dame. Imi exprim admirația sincera pentru oamenii din serviciile de urgența care și-au riscat viața pentru a incerca sa salveze acest important monument național. Gandurile și rugaciunile mele se indreapta acum catre credincioșii care se inchinau la Catedrala și catre intreaga Franța, in acest moment dificil”, se arata in scrisoarea Reginei, transmisa președintelui francez Emmanuel Macron.