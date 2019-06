Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a prezentat luni presedintelui american Donald Trump obiecte de colectie ale familiei regale de la jocuri de golf si le-a dat presedintelui american si sotiei sale un ghid al evenimentelor din istoria SUA aflat in colectia regala de la Palatul Buckingham,…

- Primarul Londrei Sadiq Khan a respins "insultele copilaresti" ale presedintelui american Donald Trump, dupa ce presedintele american si-a inceput vizita de trei zile in Marea Britanie numindu-l pe Khan un "loser", relateaza dpa. Intr-o postare facuta in momentul aproximativ al aterizarii pe aeroportul…

- Presedintele american Donald Trump si prima doamna Melania Trump se intalnesc cu Regina Elisabeta in prima zi a vizitei de stat in Marea Britanie, conform BBC.Trump si sotia sa se afla la Palatul Buckingham pentru un pranz privat. Cei doi au calatorit in Marea Britanie la bordul Air Force…

- Membri importanti ai familiei regale britanice au declarat marti ca sunt entuziasmati si incantati de nasterea primului copil al printului Harry si al sotiei sale Meghan, relateaza Reuters. Meghan a nascut luni dimineata un baietel, al saptelea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii,…

- Un consilier al președintelui american Donald Trump a justificat acțiunile fostului consilier juridic Don McGahn, afirmând ca "orice apropiat al liderului de la Casa Alba îi ignora ordinele din când în când", relateaza Mediafax, citând site-ul postului CNN.…

- Departamentul Trezoreriei din SUA nu va respecta un termen limita stabilit de legislatorii democrati de a face publica declaratia de impozit a presedintelui american Donald Trump, a informat secretarul Trezoreriei, Steve Mnunchin, scrie The Guardian, informeaza News.ro.Citește și: Presa: angajati…

- Siria a condamnat vineri o afirmatie a presedintelui american Donald Trump conform careia Statele Unite ar trebui sa recunoasca suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, transmit DPA si AFP. "'Dupa 52 de ani, este timpul ca Statele Unite sa recunoasca deplin Suveranitatea…

