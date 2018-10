Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie cauta un "nou parteneriat" cu Europa dupa Brexit, a declarat regina Elizabeth a II-a in cadrul unui banchet organizat cu ocazia vizitei de stat a regelui olandez Willem-Alexander la Londra, transmite BBC.

- – Cine este Visteon? Suntem tipii noi din oraș. Visteon este singura companie din lume specializata in doar in electronica destinata cabinei automobilului. In trecut ne ocupam cu o gama larga de produse pentru sectorul automotive, dar ne-am dat seama ca trebuie sa ne orientam…

- Marea Britanie va mentine o prezenta militara redusa in Germania dupa Brexit, in pofida unei redesfasurari programate a fortelor britanice stationate in strainatate, a anuntat duminica ministrul apararii, Gavin Williamson, citat de AFP. Ministerul Apararii a informat ca va pastra 185 de…

- Romanii nu isi vor pierde drepturile de cetateni europeni dupa iesirea Marii Britanii din UE, chiar daca Londra si Bruxelles-ul nu vor ajunge la un acord, promite ferm premierul May. Incertidudinea post Brexit este printre ele mai mari frici ale romanilor, desi au devenit al doilea cel mai numeros…

- Astfel, potrivit sursei citate, in timpul vieții active, un migrant platește la stat cu 78.000 de lire sterline mai mult fața de beneficiile pe care le primește de la bugetul de asigurari sociale și servicii publice, in timp ce in cazul unui rezident britanic aceasta diferența este zero. In consecința,…

- Migranții din UE care muncesc in Marea Britanie contribuie, in medie, cu 2.300 lire sterline la bugetul statului decat un britanic cu venituri medii, arata un studiu realizat de Oxford Economics, citat de The Independent. Astfel, potrivit sursei citate, în timpul vieții active, un migrant…

- Daca in Europa ne facem de ras pe banda rulanta, in Liga 1 suntem specialiști in doborat recorduri. Dupa ce Edward Iordanescu a fost data afara de la CFR Cluj la finalul a fix 3 meciuri oficiale, fostul oltean Hristo Zlatinski se pregatește de plecarea de la FCSB dupa fix ..45 de minute!

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, transmite AFP, preluata de Agerpres. Jeremy Hunt…