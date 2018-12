In tradiționalul discurs de Craciun al Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, aceasta a vorbit despre familia sa și a spus ca este ”o bunica destul de ocupata”. In mesajul de Craciun difuzat marti de principalele canale de televiziune britanice, regina spune ca „Anul a fost unul destul de plin pentru familia mea, cu doua nunti si doi copii, si un alt copil asteptat in curand”. „Asta contribuie la a tine o bunica destul de ocupata”, a precizat suverana de 92 de ani. Regina a facut referire in discursul sau la faptul ca in acest an, nepotul ei Harry s-a casatorit cu Meghan Markle, iar nepoata…