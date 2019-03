Regina Elisabeta a Marii Britanii, prima postare pe Instagram In timpul unei vizite la Muzeul de Științe din Londra, Regina Elisabeta a II-a, la 92 de ani, a postat pentru prima oara pe pagina de Instagram a Familiei Regale, la 43 de ani distanța de cand a trimis primul e-mail. Regina Marii Britanii a admirat expoziția “Top Secret” și a participat la inaugurarea Centrului Smith din cadrul muzeului din South Kensington. Suverana a fost interesata sa gaseasca o scrisoare ce aparținea matematicianului Charles Babbage și era adresata Printului Albert, sotul Reginei Victoria, conform Adevarul.ro . „Astazi, in vizita la Muzeul Stiintei am fost interesata sa gasesc… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a publicat primul sau mesaj pe reteaua de socializare online Instagram, pentru a promova expozitia de vara a Muzeului de Stiinte din Londra, potrivit apnews.com, transmite Mediafax. Folosind un iPad, regina a distribuit o imagine pe contul oficial de…

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a publicat prima sa postare pe Instagram in timpul unei vizite la Muzeul de Stiinte din Londra, la 43 de ani de cand a trimis primul ei e-mail, informeaza News.ro.Citește și: Dan Barna face propriile interpretari, dupa decizia BEC: 'Știam de la 'fara penali',…

- Regina Elisabeta a II-a a publicat, joi, pentru prima oara un mesaj pe Instagram. Suveranul Britanic a postat o imagine cu o scrisoare primita de stra-stra-bunicul ei, Prințul Albert, din partea matematicianului și inginerului mecanic Charles Babbage. Monarhul a vizita, joi, Muzeul de Științe din South…

- Anca Sigartau este o persoana mereu vesela și bine dispusa și cu greu ne vine sa credem ca in spatele zambetului sau s-au ascuns suferințe și probleme care au dus-o cu gandul inclusiv la sinucidere, insa iata ca acesta este cruntul adevar. Anca Sigartau, in varsta de 51 de ani, a vorbit despre cea mai…

- Oana Roman a primit cateva comentarii cu privire la felul in care iși crește fetița. La unul dintre ele, vedeta a și raspuns cu o replica ce a starnit amuzamentul altori internauți. "Pe Isabela ta nu am vazut-o cu o carte in mana vreodata. Sau este rusine sa postezi asa ceva? Si urmeaza sa-mi spui ca…

- Au trecut doi ani de la divortul care zguduia showbizul, divortul Andreei Marin de Tuncay Ozturk. S-au scris multe despre aceasta despartire, s-au spus si mai multe, insa nimeni nu l-a provocat pana acum pe fostul sot al vedetei la un interviu in care sa raspunda tuturor acuzatiilor si sa-si spuna partea…

- Petrica, un roman prins la furat in doua locuințe, a marturisit cu sinceritate ca a fost la un pas de a leșina dupa ce a vazut un portofel intr-una dintre locuințele pe care le sparsese. Barbatul a spus, fara ocolișuri, ca ar fi avut remușcari, dar pana la urma a luat banii din portofelul pe care l-a…

- Grigore Lese a avut o reacție neașteptata in timpul unui recital susținut in Targu Lapus. Artistul a luat foc atunci cand o femeie a intrat in sala de concert, dupa ce el a inceput recitalul. Deși cei prezenți i-au cerut scuze și l-au rugat sa continue, interpretul nici nu a mai vrut sa auda. Momentul…