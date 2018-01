Stiri pe aceeasi tema

- Atacatori inarmați au atacat casa unui comerciant britanic de moneda virtuala, obligandu-l sa le transfere Bitcoin dupa ce i-au legat soția și l-au amenințat cu un pistol, conform presei din Marea Britanie.

- Reprezentanții din patru generații ale familiei regale birtanice - regina Elisabeta a II-a si printii Charles, William si George - sunt omagiati printr-o noua moneda ce a fost emisa de Royal Mint.

- Oamenii se vor putea aproviziona cu apa gratuit de la mii de magazine, cafenele, companii si fantani de apa in toata Anglia, pana in 2021, conform industriei apei din Marea Britanie, Water UK. Scopul programului este de a preveni utilizarea a zeci de milioane de sticle din plastic…

- Londra, 26 ian /Agerpres/ - Scoala nationala de film si televiziune din Marea Britanie va primi luna viitoare premiul BAFTA pentru contributia britanica la cinema, informeaza vineri Press Association. Scoala, în cadrul careia lucreaza regizori precum Lynne Ramsay si David Yates, este distinsa…

- Despre relația pe care Regina Elisabeta a II-a o are cu soția nepotului sau William, s-au speculat multe lucruri în ultimii ani. O sursa din cadrul administrației regale, a dezvaluit ca regina Elisabeta a II-a nu suporta deloc pantofii cu platforma, pe care Kate Middleton i-ar purta…

- Presedintele american Donald Trump nu a ezitat joi la Davos sa salute relatia sa excelenta cu premierul britanic Theresa May, incercand vizibil sa intoarca pagina dupa luni de tensiuni, si au evidentiat perspectivele relatiilor economice dintre SUA si Marea Britanie dupa ce aceasta din urma va parasi…

- Consumul anual de sandviciuri din Marea Britanie are acelasi impact asupra mediului inconjurator ca si utilizarea a circa opt milioane de masini pe an, conform concluziilor unui studiu citat joi de Press Association.

- Nu știm daca, dupa nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, o sa mai reușeasca cineva din familia regala britanica sa mai starneasca același interes din partea publicului, așa ca orice alt eveniment de genul asta va trece, cu siguranța, pe plan secundar. Cu toate acestea este cat se poate de adevarat:…

- Muncitorii care renoveaza Palatul Buckingham din Marea Britanie au descoperit o nișa necunoscuta in care se gaseau fragmente de ziar de pe vremea Regineri VIctoria (1837-1901), dar și pachete de țigari de epoca.

- Trupa rock britanica Def Leppard a luat decizia de a-si publica intregul catalog muzical pe platforma de streaming Spotify si a anuntat joi ca va sustine un turneu in Marea Britanie si Irlanda la sfarsitul acestui an, informeaza Press Association. Toate albumele Def Leppard, incepand cu…

- 2017 a fost cel mai calduros an fara "El Nino", fenomenul meteorologic care determina o crestere a temperaturilor globale, din istoria inregistrarilor meteorologice moderne, au anuntat joi oamenii de stiinta din Marea Britanie, citati de Press Association. Datele furnizate de o serie de…

- Londra, 16 ian /Agerpres/ - Peste 200 de jucarii-robot care dateaza din anii 1960 - 1990, estimate la cateva mii de lire sterline, vor fi scoase la vanzare in cadrul unei licitatii ce va avea loc in Marea Britanie, informeaza Press Association. Robotii-jucarie sunt pusi in vanzare de un…

- Liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE), germanul Manfred Weber, a acuzat-o pe sefa guvernului britanic, Theresa May, ca i-a mintit pe britanici in legatura cu proiectul sau de a le readuce, dupa Brexit, culoarea albastru inchis pe pasapoarte, relateaza marti…

- Chiar daca toți ochii sunt ațintiți asupra inelului ei de logodna de fiecare data cand apare in public, la o privire mai atenta observam ca Meghan Markle poarta trei inele pe cealalta mana. Experții in tradițiille regale spun ca acest detaliu nu este deloc intamplator, ci are o semnificație aparte.…

- Serviciul de presa de la Palatul Kensington, resedinta oficiala din Londra a printului William si a sotiei sale, a publicat luni doua fotografii realizate de ducesa Kate, care o prezinta pe fiica ei in prima zi de scoala a acesteia. In acele imagini, printesa Charlotte poarta un pardesiu rosu din…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce acestia s-au reunit intr-un palat din Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor lor la utilitati de catre stat, a informat sambata presa din Arabia Saudita, citata de Reuters. Oficiali…

- Patronul localului, McMullen's Brewery, a declarat presei ca ii va invita pe Kate, William, Charlotte și George sa vada ceea ce a realizat in onoarea printesei. Pubul se afla in orașul Colchester si nu iese din tipare cu nimic chiar daca are o denumire pretioasa, se va manca normal, de la pui, curry…

- Meghan Markle urmeaza sa devina soție de prinț și ducesa in mai, cand va fi oficializata casatoria sa cu Harry. E invidiata de toata lumea și toți stau cu ochii pe ea. Ai fi tentat sa crezi ca a fi membru al Familiei regale britanice presupune o viața roz, ca fiecare face doar ce vrea, atunci cand vrea.…

- Nunta prințului Harry cu Meghan Markle este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului viitor și este extrem de important atat pentru britanici cat și pentru americani, deoarece viitoarea mireasa vine de peste ocean. In aceste condiții prințul Harry se confrunta cu o dilema privind lista de…

- Kirsten Hawksey, de 23 de ani, din regiunea Merseyside, mama unei fetițe de aproape doi ani, a cautat simptomele pe care le-a resimțit pe Google și a ras. Insa, la indemnul familiei și prietenilor, ea a mers la doctor, unde, pe data de 27 noiembrie, a primit un diagnotic cumplit leucemie. Cu…

- Fregata HMS St Albans a monitorizat activitatea navei rusești "Amiral Gorshkov" in "domenii de interes național", a afirmat acesta. "Amiralul Gorshkov", este un nou tip de fregata cu rachete ghidate, și este in curs de testare, transmite presa rusa. Royal Navy susține, conform BBC,…

- Regina Elisabeta a II-a a adus un omagiu in mesajul ei traditional de Craciun, difuzat luni de posturile de televiziune britanice la ora locala 15.00 (17.00 ora Romaniei, n.r.), victimelor atacurilor teroriste comise in Marea Britanie in 2017, sotului ei - printul Philip, care s-a retras din viata publica…

- O femeie din Marea Britanie a devenit celebra pe retelele sociale dupa ce i-a fotografiat, impreuna, pe printul William, sotia sa Kate, printul Harry si logodnica acestuia, Meghan Markle. Cei...

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a adus un omagiu victimelor atentatelor de la Londra si Manchester in mesajul sau traditional de Craciun, relateaza AFP. „De Craciun, ma gandesc la Londra si la Manchester, ale caror personalitati puternice au stralucit in fata atacurilor teroriste anul acesta”,…

- Kate Middleton și regina Marii Britanii au ajuns la cuțite, potrivit Radar Online, care susține ca ducesa de Cambridge nu vrea sa-și creasca copiii, pe micul prinț George și pe Charlotte, așa cum dicteaza Suverana, ci vrea ca aceștia sa se bucure de o copilarie cat mai normal și departe de atenția publicului.…

- Printesa Charlotte, fiica printului William si a ducesei de Cambridge, va merge la cresa la inceputul anului viitor, a anuntat luni biroul de presa al tatalui ei, citat de Reuters. Printesa in varsta de doi ani, a patra in ordinea de succesiune la tronul Marii Britanii, dupa bunicul ei…

- Lola ar putea fi considerat cel mai rasfațat cațel din lume. Stapana sa i-a cumparat cadouri de Craciun in valoare de 1.000 de lire. „Il iubesc mai mult decat pe fiul meu”, spune britanica Helena Mueller, in varsta de 38 de ani, potrivit Daily Mail. Helena Mueller este casatorita și are un baiat in…

- Israelul ține sa transmita un mesaj special, cu ocazia funeraliilor Regelui Mihai I al Romaniei. Ierusalimul transmite un mesaj de susținere pentru familia regala a Romaniei și arata recunoștința veșnica pentru regina Elena, cea care a salvat mulți evrei in perioada Holocaustului."Guvernul…

- Vizita din 1998 a familiei regale a Romaniei in Portul Constanta a impresionat prin simplitate si normalitate. Regele Mihai a fost in permanenta interesat de tot ceea ce insemna dezvoltarea portului, iar cand s-a urcat la bordul unei nave nu a ezitat sa treaca la carma. Regina Ana s-a intretinut in…

- Odata cu intrarea in familia regala britanica, Meghan Markle doboara recorduri peste recorduri. Ba ca e cea mai in varsta mireasa regala, ba ca e prima americanca de rasa mixta care se marita c-un prinț. Și cu toate acestea, fosta actrița de 36 de ani nu este chiar deschizatoare de drumuri. Mai sunt…

- Regina Elisabeta este dispusa sa faca o excepție de la regulile Casei Regale și sa ii permita actriței Meghan Markle, logodnica prințului Harry, sa petreaca sarbatorile de iarna alaturi de familia regala. In 2010, aceasta tradiție a impiedicat-o pe Kate Middleton sa asiste la festivitațile de iarna alaturi…

- Regele Mihai se inrudeste direct si indirect cu mai multe familii regale europene. Prin bunica sa, Regina Maria, nascuta Maria de Saxa-Coburg Gotta, regele Mihai este var cu regina Elisabeta a doua a Marii Britanii si unchi al printului Charles.

- Regele Mihai se inrudeste direct si indirect cu mai multe familii regale europene. Prin bunica sa, Regina Maria, nascuta Maria de Saxa-Coburg Gotta, regele Mihai este var cu regina Elisabeta a doua a Marii Britanii si unchi al printului Charles. Prin sotia sa, Anna de Bourbon-Parma, se inrudeste de…

- In ultimii 70 de ani, familia regala de la Palatul Buckingham a trasmis, anual, cate o felicitare de Craciun simpatizanților regali. Așa se face ca, la o scurta cautare, ne apar felicitarile de Craciun trimise de catre mama Reginei Elisabeta a II-a, Regina-Mama, dar și cele ale rudelor acesteia. Haideți,…

- Doi frați s-au regasit, din intamplare, dupa 30 de ani. Roy Aspinall a vazut un barbat care dormea pe strazi in orașelul britanic Wigan și a simțit nevoia sa inițieze o discuție cu el, caci avea un chip cunoscut. In scurt timp, el a descoperit ca barbatul este chiar fratele sau, pe care nu il vazuse…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat, la Dublin, ca daca propunerea britanica de a solutiona chestiunea frontierei irlandeze dupa Brexit este "inacceptabila pentru Irlanda", ea va fi "la fel si pentru UE", relateaza France Presse."Permiteti-mi sa spun foarte clar. Daca…

- NUNTA PRINTUL HARRY. Casa Regala a Marii Britanii a facut, marti, mult asteptatul anunt despre nunta Printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle. Palatul Kensington a postat pe retelele de socializare un anunt oficial privind nunta dintre Printul Harry si Meghan Markle. Nunta va avea…

- Meghan Markle, de origine americana, metisa, si "independenta la modul inversunat", logodnica Printului Harry, va aduce un aer proaspat in familia regala britanica cand se va casatori cu nepotul reginei Elizabeth in primavara, potrivit AFP. Actrita in varsta de 36 de ani, care a interpretat in serialul…

- Prințul Harry, in varsta de 33 de ani, care se va casatori cu actrița americana Meghan Markle in primavara anului viitor, conform anunțului facut luni de tatal sau, a fost intotdeauna mult mai rebel decat fratele lui cel mare, prințul William, insa pare sa se fi cumințit in ultima perioada, dupa…

- Valoarea monarhiei britanice este de 88 de miliarde de dolari, potrivit unui raport lansat saptamana aceasta, cu ocazia celebrarii a 70 de ani de casnicie intre Regina Elizabeta a II-a si a Printului Philip, anunta Forbes.

- Regina Elisabeta a II-a, in varsta de 91 de ani, și prințul Philip, in varsta de 96 de ani, marcheaza astazi cea de-a 70 de aniversare a casatoriei. Nunta de platina, cum mai este numita, va fi sarbatorita printr-o petrecere discreta in familie, organizata la Palatul Windsor. Nu vor exista evenimente…

- Casa Regala a Marii Britanii a dat publicitatii mai multe fotografii pentru a celebra cei 70 de ani de casnicie ai reginei Elisabeta, eveniment sarbatorit luni, 20 noiembrie. Imaginile au fost surprinse de fotograful britanic Matt Holyoak in Camera Alba de la Castelul Windsor, la inceputul…

- Regina Elisabeta a II-a, suveranul cu cea mai indelungata domnie din istoria monarhiei britanice, va stabili un nou record luni, cand, alaturi de soțul ei, prințul Philip, va celebra "nunta de platina", un eveniment ce marcheaza a 70-a aniversare a casatoriei cuplului regal din Marea Britanie,…

- Regina Elisabeta a II-a ar trebui sa se gandeasca de doua ori inainte de a decide cine sa o urmeze la tronul Marii Britanii, daca fiul ei Charles sau nepotul ei, prințul William, deoarece familia regala britanica ar putea sa aiba de infruntat vremuri grele daca pe tron va urca prințul Charles, potrivit…

- Printre numele celebre care apar in documentele din investigația paradise Papers se afla și cel al Shakirei, care ar fi transferat 30 de milioane de lire sterline, obținuți din muzica, intr-un offshore din Malta pentru a nu plati taxe, scrie Daily Mail. Numele Shakirei apare intre cele ale vedetelor…

- Lorna Nickson Brown, o femeie in virsta de 26 de ani din Marea Britanie, a fost diagnosticata cu cancer in urma cu doi ani. Femeia nu avea dureri sau stari de rau, ci singurul semn care ridica intrebari era o umflatura la nivelul gitului. Tinara, de profesie actrița, a spus ca mama ei a fost cea care…

- Marea Britanie este o tinta predilecta pentru lupii singuratici ai ISIS care vor sa instituie teroarea la nivel mondial. Evident, membrii Casei Regale se afla pe listele Daesh, dar cele mai multe amenintari le primeste nevinovatul print George. Potrivit presei engleze, primul nascut al principelui…