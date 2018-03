Stiri pe aceeasi tema

- Timpul se scurge rapid și mai este foarte puțin pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, care se anunța a fi una grandioasa. Daca pregatirile sunt in toi la palat, iar mireasa este in plina alegere a rochiei albe pe care o va purta in ziua cea mare, iata ca Regina Elisabeta și-a dat consimtamantul…

- Proiectul modifica Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in sensul transpunerii Directivei (UE) 2015/720 a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE in ceea ce priveste reducerea consumului…

- Se intampla și la Case Regale! Actrița Meghan Markle a fost ”rapita”, zilele trecute. Nu a fost panica, caci totul a fost parte dintr-un exercițiu organizat de SAS, trupele speciale britanice. Așa ca, logodnica prințului Harry a fost antrenata timp de doua zile de militarii britanici, intr-o simulare…

- Cu toate ca nu este inca membra a familiei regale, Meghan Markle i s-a alaturat luni in premiera reginei Elisabeta a II-a si altor membri de rang inalt ai casei regale la unul dintre cele mai importante evenimente ale anului pentru monarh, slujba de Ziua Commonwealth, relateaza Press Association. Participarea…

- Logodnica printului Harry, americanca Meghan Markle, a participat luni la primul sau angajament oficial impreuna cu Regina Elisabeta a Marii Britanii, de cand cuplul si-au anuntat logodna anul trecut, relateaza Reuters .

- Cu doua luni inainte de casatoria cu printul Harry, Meghan Markle a fost „rapita“ de serviciile secrete britanice. Actiunea face parte dintr-un exercitiu dur de pregatire de care au parte toti membrii familiei regale a Marii Britanii, cu exceptia reginei.

- Logodnica printului Harry, actrita Meghan Markle, a fost botezata in ritul Bisericii Anglicane in cadrul unei ceremonii secrete oficiata de arhiepiscopul de Canterbury, ceremonia avand loc in contextul in care actrita americana se va casatori in luna mai.

- Barurile si cafenelele din Marea Britanie vor putea sa functioneze cu program prelungit si sa se inchida mai tarziu decat la ora stabilita prin lege in ziua casatoriei printului Harry cu...

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…

- Trupa britanica Spice Girls va canta la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit contactmusic.com. Mel B, una dintre membrele Spice Girls, a confirmat, indirect, in timpul emisiunii ‘The Real’, marti, ca ea si colegele sale de trupa au fost…

- Hotelurile din centrul Londrei, mai ales cele din apropierea locului in care se va celebra nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle, afiseaza preturi de pana la 10.000 de lire pentru o camera cu balcon, potrivit ziarului spaniol ABC. Nunta regala dintre printul Harry si Meghan…

- Ken Wharfe, fosta garda de corp a printesei Diana, dar si a fiilor acesteia, a declarat ca masurile de securitate vor fi "o prioritate de top" la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit Entertainment Tonight.

- Un plic cu o substanta alba suspecta a fost trimis printului Harry si logodnicei acestuia, Meghan Markle, la palatul St. James din centrul Londrei, insa, dupa analizarea continutului, s-a dovedit ca pudra era inofensiva, transmite AFP.

- Fostul majordom al Prințesei Diana face noi destainuiri legate de viața „Prințesei inimilor”, așa cum era intitulata mama prinților Harry și William. In prezent, el apare in versiunea australiana a emisiunii „I’m A Celebrity”, iar in cadrul show-ului a povestit cateva detalii picante din interiorul…

- Cel mai popular cuplu britanic a participat zilele trecute la un eveniment caritabil, in Endiburgh, acolo unde Meghan Markle s-a facut remarcata printr-un gest care incalca protocolul regal. Cei din familiile regale nu au voie sa imbratiseze, in mod public, oameni de rand. Pentru actrita americana,…

- Meghan Markle rezoneaza cu mama prințului Harry datorita pasiunii pentru voluntariat și interesul fața de victimele dezastrului de la Grenfell Tower, unde 71 oameni au murit in urma unui incendiu in data de 14 iunie 2017. Logodnica prințului a facut cateva vizite private catre organizațiile ce le ajuta…

- Elton John si-a anulat doua spectacole pe care urma sa le sustina la Las Vegas, deoarece acestea se suprapuneau cu nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle din luna mai, la care se asteapta ca artistul sa participe atat in calitate de invitat cat si de interpret, informeaza DPA. Concertele…

- Elisabeta a II-a, suverana cu cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, a devenit regina la 6 februarie 1952, dupa moartea regelui George al XVI-lea. Aniversarea a 66-a de ani de domnie a fost salutata cu 41 de salve de tun de catre Trupele regale de artilerie calare in Green Park din Londra…

- Dupa anuntul ca trupa britanica Spice Girls se va reuni, o noua veste i-a luat prin surprindere pe fanii grupului devenit celebru in anii ’90. Show-ul de debut ar putea avea loc la nunta printului Harry cu actrita Meghan Markle, care este o mare fana a formatiei.

- Katherine Heigl va face parte din distributia celui de-al optulea sezon al serialului de televiziune “Suits”, dupa plecarea din acest show TV a actritei Meghan Markle, logodnica si viitoarea sotie a printului Harry al Marii Britanii, informeaza BBC.

- Meghan Markle, logodnica printului Harry, trece prin momente delicate deoarece aceasta nu se poate obisnui cu viata din familia regala.Actrita Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, deja nu mai suporta protocolul strict impus de palatul regal.

- Actrita americana Meghan Markle va primi dupa casatoria cu printul Harry al Marii Britanii, programata pe 19 mai, numele de familie Mountbatten-Windsor si, cel mai probabil, un titlu de ducesa, potrivit presei internationale.

- Henry Bolton, in varsta de 54 de ani, a mai spus ca modelul in varsta de 25 de ani a fost suspendata imediat ce partidul a aflat de comentariile facute, dar si ca va sprijini orice investigatie va urma.

- Seful partidului britanic eurofob si antiimigratie Ukip, Henry Bolton, a anuntat luni ca s-a despartit de noua si tanara sa iubita Jo Marney, dupa ce aceasta a facut comentarii rasiste la adresa actritei metise americane Meghan Markle, logodnica printului Harry, relateaza AFP.

- “Daca dai 75.000 de dolari pe o rochie, poti sa dai 75.000 de dolari si pentru tata”. Asa ii da peste nas Samantha Grant, de 52 de ani, surorii ei, Meghan Markle. Sora vitrega a actritei Meghan Markle (36 de ani) a reactionat prima oara dupa ce logodnicul acesteia, printul Harry, a spus ca familia regala…

- Prietenia dintre printul Harry si Barack Obama a alimentat zvonurile potrivit carora fostul presedinte al SUA si sotia sa, Michelle, vor fi in fruntea listei de invitati la nunta printului Marii Britanii cu actrita americana Meghan Markle. Biograful Casei Regale contrazice insa aceasta informatie si…

- Zara Tindall, nepoata reginei Elisabeta a II-a, este insarcinata. Fata printesei Ana este casatorita cu fostul jucator de rugby Mike Tindall, alaturi de care mai are un copil, informeaza știrile ProTv. Zara, in varsta de 36 de ani, va naste la vara. In aprilie, Kate va aduce pe lume al treilea…

- Britanicii, dezamagiti de faptul ca nu au o zi libera cu ocazia casatoriei printului Harry, spre deosebire de ceea ce s-a hotarat pentru fratele sau William in 2011, se vor putea consola ramanand mai tarziu in puburi, informeaza France Presse. Guvernul britanic a lansat duminica o consultare…

- Nunta regala prințului Harry cu actrița americana Meghan Markle se anunța deja ca unul dintre principalele evenimente ale anului. Dar ca totul sa fie perfect, in ziua cea mare, fețele regale nu trebuie sa dea ochii cu cerșetorii și persoanele fara adapost.

- Actrita Meghan Markle va putea sa lucreze si dupa casatoria cu printul Harry al Marii Britanii, atat cat ii vor permite angajamentele sale ca viitor membru al familiei regale, informeaza closermag.fr.

- Cea mai asteptata nunta a acestui an va fi si printre cele mai profitabile. Casatoria printului Harry al Marii Britanii cu actrita Meghan Markle va aduce economiei tarii peste o jumatate de miliard de lire sterline.

- Nunta prințului Harry cu Meghan Markle este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului viitor și este extrem de important atat pentru britanici cat și pentru americani, deoarece viitoarea mireasa vine de peste ocean. In aceste condiții prințul Harry se confrunta cu o dilema privind lista de…

- Foarte indragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vanatoarea traditionala de Craciun.Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii…

- Actrita Meghan Markle a fost incurajata de logodnicul ei, printul Harry, dar si de fratele acestuia William si de sotia sa, ducesa Kate, la prima aparitie alaturi de regina Marii Britanii si de restul familiei regale, de Craciun.

- Dupa moartea printesei Diana, Camilla, Ducesa de Cornwall, a devenit a doua sotie a Printului Charles al Regatului Unit. Detine titlurile de Printesa de Wales, Ducesa de Cornwall, Ducesa de Rothesay si Contesa de Chester.

- La Palatul Buckingham pregatirile pentru evenimentul anului 2018 au ajuns in faza alegerii celui mai bun cantareț de nunți. Dupa ce s-a stabilit ca tortul va avea aroma de banana și au fost facute publice primele schițe ale rochiilor de mireasa pe care Meghan Markle le va imbraca in ziua marelui eveniment,…