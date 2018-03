Stiri pe aceeasi tema

- "Imi declar consimtamantul la un contract de casatorie intre preaiubitul meu nepot Printul Henry Charles Albert David de Wales si Rachel Meghan Markle" a scris regina miercuri intr-o scrisoare adresata Consiliului privat, organismul responsabil pentru consilierea sa. Potrivit legii britanice,…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sugerat joi ca rusii corupti care isi datoreaza averile relatiilor cu presedintele Vladimir Putin ar putea fi vizati de masurile luate ca represalii de Londra impotriva Rusiei dupa otravirea unui fost spion rus in sud-vestul Angliei cu un gaz neurotoxic,…

- Ministerul de Externe britanic i-a avertizat miercuri pe cetatenii britanici care doresc sa mearga in Rusia in legatura cu riscul unor reactii ostile, dupa intensificarea tensiunilor intre cele doua tari in urma otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei,…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un act ostil care este…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), transmite AFP. De asemenea, sefa executivului britanic a anuntat…

- Rusia cere sa aiba acces la substanta chimica aflata la originea otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, inainte de a oferi explicatiile cerute de Londra, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de AFP si TASS. 'Am cerut printr-o nota oficiala…

- Participarea actritei la slujba de la Westminster Abbey este un punct major de cotitura pentru viitoarea sotie a printului Harry, fiind prima data cand ea a participat la un eveniment oficial alaturi de regina. Sarbatorita in intreaga Commonwealth, ziua reprezinta o oportunitate pentru fiecare din…

- Astazi este o zi mare pentru logodnica Prințului Harry. Fosta actrița americana Meghan Markle (36) apare la primul ei eveniment oficial alaturi de Regina Elisabeta și, desigur, și de ceilalți membri importanți ai casei regale britanice. Este vorba despre un eveniment legat de Ziua Commonwealth, care…

- Guvernul de la Londra va raspunde ''adecvat'' in cazul in care se va descoperi ca o tara straina a fost implicata in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, incident petrecut in sudul Angliei in urma cu o saptamana, a anuntat duminica ministrul britanic al finantelor Philip…

- Logodnica printului Harry, actrita Meghan Markle, a fost botezata in ritul Bisericii Anglicane in cadrul unei ceremonii secrete oficiata de arhiepiscopul de Canterbury, ceremonia avand loc in contextul in care actrita americana se va casatori in luna mai.

- Actrita Meghan Markle, logodnica printului Harry, a fost botezata in ritul Bisericii Anglicane in cadrul unei ceremonii secrete oficiata de arhiepiscopul de Canterbury. Ceremonia a avut loc in contextul in care actrita americana se va casatori cu printul Harry pe 19 mai. Ceremonia a durat 45 de minute…

- Actrita americana Meghan Markle a fost botezata in ritul Bisericii Anglicane inaintea casatoriei sale cu Printul Harry care va avea loc in luna mai, potrivit Daily Mail, citat de AFP. Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, a oficiat o slujba de 45 de minute la Capela Regala din Londra, marti,…

- Actrita americana Meghan Markle, logodnica printului Harry, a fost botezata si confirmata in ritul Bisericii Anglicane in cadrul unei ceremonii private ce a fost oficiala de arhiepiscopul de Canterbury, potrivit unor articole aparute in presa britanica, informeaza Press Association. Ceremonia a avut…

- Mai este foarte puțin pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle care va avea loc pe 19 mai la biserica St George’s Chapel din incinta Castelului Windsor. Pana la mult așteptatul moment, cei doi indragostiți trebuie sa se ocupe de pregatirile pentru marele eveniment, asta incluzand și convertitarea…

- Un reprezentant al poliției antiteroriste britanice a confirmat, oficial, informația potrivit caruia spionul rus Serghei Skripal și fiica sa au fost victimele unui atac deliberat cu gaz iritant, scrie presa internaționala. In cadrul unei conferințe de presa, seful politiei antiteroriste Mark Rowley…

- Dupa ce fostul spion rus Serghei Skripal și fiica sa au fost gasiți inconștienți pe o banca dintr-un mall ca urmare a expunerii la un gaz toxic, acuzațiile la adresa Rusiei au inceput sa curga din mai multe parți. Moscova a reacționat, insa, rapid spunand ca acuzațiile nu au temei și ca este vorba de…

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Un fost spion rus este in stare grava in spital dupa ce a fost expus unei substanțe chimice. Alaturi de el, in Salisbury, sudul Angliei, se afla și o femeie care a fost ranita și ea, scrie Agerpres citand BBC News. Presa britanica scrie ca cel spitalizat este Serghei Skripal, un fost colonel al serviciilor…

- Camilla Parker Bowles vrea sa faca pași majori pentru a deveni Regina, a dezvaluit o sursa pentru publicația Daily Star Online. Prințul Charles va purta discuții pe acest subiect - ca soția sa sa devina Majestate, cand el va deveni Rege, dar aceste discuții ar putea deveni „fierbinți”, scrie sursa citata.

- Numaratoarea inversa a inceput! Mai sunt mai puțin de 100 de zile pana la nunta anului 2018, nunta Prințului Harry (33 ani) cu fosta actrița Meghan Markle (36 ani). Și pentru ca nu vorbim de o nunta obișnuita, ci de o nunta regala, iata ca un nou amanunt a ieșit la iveala – viitoarea mireasa a inceput…

- Casa Regala a Marii Britanii a facut publice noi detalii despre nunta regala. O recepție va avea loc dupa serviciul religios iar seara, dineul oficial va avea loc la Castelul Windsor. Casa Regala a Marii Britanii a facut publice noi informații despre nunta regala programata pentru data de 19 mai.…

- Printul Harry si Meghan Markle vor parcurge oraselul Windsor in caleasca in ziua uniunii lor religioase, care va avea loc la ora 12.00 pe 9 mai, a anuntat duminica Palatul Kensington, citat de AFP. Palatul a dezvaluit cateva detalii privind casatoria printului Harry, 33 de ani, cu actrita…

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…

- Elisabeta a II-a, suverana cu cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, a devenit regina la 6 februarie 1952, dupa moartea regelui George al XVI-lea. Aniversarea a 66-a de ani de domnie a fost salutata cu 41 de salve de tun de catre Trupele regale de artilerie calare in Green Park din Londra…

- Regina Elisabeta a II-a marcheaza 66 de ani de la accederea pe tronul Marii Britanii, intr-o ceremonie privata desfasurata pe domeniul sau de la Sandringham, relateaza marti Press Association. Elisabeta a II-a, suverana cu cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, a devenit regina la 6 februarie…

- "Nadajduim sa fie sustinuta de colegii nostri infiintarea secretariatului de stat in Ministerul Dezvoltarii pentru Capitala. Sa dam Cezarului ce-i al Cezarului, Capitalei ce ii este cuvenit", a declarat Gabriela Firea inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, potrivit News.ro. Noua…

- Ieri, Casa Regala britanica a anunțat ca va avea loc o a doua nunta in toamna, una care-i v avea ca eroi pe Prințesa Eugenie, de 27 de ani, și pe iubitul ei de lunga durata, Jack Brooksbank, 31. La Palatul Buckingham Nunta verișoarei prinților William și Harry va avea loc tot la capela St George’s din…

- Dupa ce si-a inchis blogul, "The Tig", in aprilie 2017, si si-a intrerupt aparitiile pe micul ecran in noiembrie, actrita americana si-a inchis si conturile de Twitter si Instagram."Domnisoara Markle se simte recunoscatoare fata de toti cei care ii urmareau activitatea pe retelele de socializare,…

- Membrii Familiei Regale britanice au petrecut Sarbatorile de Iarna la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde au participat la slujba de Craciun. La festivitati a fost prezenta si logodnica printului Harry, actrita Meghan Markle. Potrivit declaratiilor cuplului…

- Nici bine n-a intrat in familia regala, ca Meghan Markle produce un scandal monstruos la Palat. Dupa ce a luat masa cu Regina Elisabeta, de Craciun, incalcandu-se de dragul ei o tradiție veche de sute de ani, Meghan se afla acum intre noua ei familie și vechea ei familie, care, se pare, au ajuns la…

- Motivul pentru care Delia a asistat la nașterea nepoatei sale.Mama ei, Gina Matache, a facut primele declarații dupa ce a devenit bunica. Delia a stat in permanența alaturi de sora ei și a asistat la operația de cezariana, filmand intregul moment, spre surprinderea mamei sale. Ioana Matache a nascut…

- A trecut deja un an de la moartea suspecta a lui George Michael, însa fanii tot nu l-au uitat. Ba din contra, aceștia au venit pâna la locuința lui din Londra și și-au exprimat înca o data aprecierea pentru regretatul artist. Mulți i-au adus flori, tot felul de bilețele cu mesaje,…

- Tradiționalul mesaj de Craciun al reginei Elisabeta a II-a a fost difuzat de televiziunile britanice. In discursul ei, suverana a vorbit și despre viitoarea membra a familiei regale, actrița americana Meghan Markle. Aceasta s e va casatori cu prințul Harry in luna mai a anului viitor . Meghan Markle…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Markle, proaspat logoditi.

- Președintele ALDE Dej, Vicențiu Știr transmite prin intermediul publicației noastre un mesaj cu ocazia Sarbatorii Nașterii Domnului. ”Nașterea lui Hristos este un prilej deosebit pentru a transmite tuturor dejenilor ganduri bune, sanatate și armonie alaturi de cei dragi. Craciunul este sarbatoarea care…

- Meghan Markle este distrusa dupa ce cainele ei salvat, Guy, și-a rupt doua picioare. Actrița trece printr-o perioada delicata chiar inainte de a-și petrece Craciunul cu membrii familiei regale britanice. Beagle-ul a fost ranit la scurt timp dupa anunțul logodnei dintre actrița și Prințul Harry. Guy…

- In catedrala "Sfanta Fecioara Maria, Regina" din Iasi, Liturghia din noaptea de Craciun (24 decembrie), prezidata de Preasfintitul Petru Gherghel, va incepe la ora 22.00. In ziua de Craciun (25 decembrie), PS Petru Gherghel va celebra in catedrala la ora 11.00. In aceeasi zi vor mai fi Liturghii la…

- Thomas Rosicky (37 de ani) si anuntat oficial retragerea, miercuri, la capatul unei cariere de-a dreptul impresionante. "Micul Mozart" a inceput fotbalul la Sparta Praga, echipa pentru care a evoluat si ultima oara. Fundasul Bogdan Vatajelu a fost coleg cu Rosicky in acest an la formatia din capitala…

- Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au facut publice portretele oficiale ale cuplului. Fotografiile au fost realizate de celebrul fotograf Alexi Lubomirsk. Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markel, au facut publice portretele oficiale. Fotografiile au fost postate și pe contul oficial…

- Pina la Meghan, logodnicele prinților nu petreceau Craciunul cu Regina. Meghan Markle este o adevarata deschizatoare de drumuri! Recent, Palatul Kensington a confirmat ca fosta actrița, actuala logodnica a Prințului Harry, iși va petrece Craciunul impreuna cu toata familia regala, deci și cu insași…

- Preotul Constantin Necula, profesor universitar la Facultatea de Teologie din Sibiu, a oferit un interviu important in prag de sarbatori si a raspuns la multe dintre nedumeririle noastre. Va intreb - ca duhovnic si ca parinte -, cum i-ati explica unui copil care crede in Mos Craciun si asteapta cadoul…

- Prințul Harry și actrița Meghan Markle se vor casatori pe 19 mai. Data oficiala a fost facuta publica pe contul de socializare al Kensington Palace, viitoarea reședința a tinerilor. Potrivit unui comunicat, prințul Harry și actrița Meghan Markle se vor casatori pe data de 19 mai. Informația a fost facuta…

- Anul acesta, titlul concertului poarta numele de „Nasterea din nou. Craciunul in temnitele comuniste", organizatorii explicand ca acesta este o incununare a Anului omagial 2017, dedicat marturisitorilor din temnitele comuniste. „Prin aceasta se sugereaza ideea de nastere intru Hristos, pe care marturisitorii…

- Prințul Harry și logodnica lui, actrița americana Meghan Markle, vor petrece un Craciun tradițional in acest an alaturi de regina Elisabeta a II-a și de alți membri ai familiei regale la castelul Sandringham, o reședința pe care suverana britanica o deține in comitatul Norfolk din estul Angliei, informeaza…