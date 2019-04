Stiri pe aceeasi tema

- „Prințul Philip și cu mine am fost profund indurerați privind imaginile cu focul care a cuprins Catedrala Notre Dame. Imi exprim admirația sincera pentru oamenii din serviciile de urgența care și-au riscat viața pentru a incerca sa salveze acest important monument național. Gandurile și rugaciunile…

- Incendiul de la catedrala Notre-Dame din Paris este o "pedeapsa divina", au apreciat doua tabloide sarbe, care au amintit ca in catedrala a fost arborat un drapel al Kosovo in timpul ceremoniei de marcare a Centenarului Armistitiului din 1918, relateaza marti AFP potrivit Agerpres. "I-a ajuns…

- (corespondenta din Strasbourg) Emoție imensa in Franța și pretutindeni in lume. 855 de ani de istorie s-au transformat in fum și cenusa. Incendiul s-a declansat puțin inainte de ora 19.00, la acoperiș, flacarile propagandu-se apoi rapid la intregul acoperiș și la toata lemnaria și la schelele montate…

- Dupa aproximativ 12 ore de lupta cu flacarile, incendiul de la Notre-Dame de Paris nu a fost stins înca. Sutele de pompieri mobilizați îl au acum sub control, dar pericolul nu a trecut. De asemenea, o persoana a fost ranita.

- Președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea a afirmat, pe Twitter, ca gandurile sale se indreapta catre prietenii din Franța și catre toata comunitatea catolica, referindu-se la incendiul de la Catedrala Notre-Dame.„Gandurile mele se indreapta catre prietenii noștri din Franța și catre…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, s-a deplasat luni seara la Catedrala Notre-Dame din Paris, pentru a asista la operatiunile de stingere a incendiului potrivit mediafax Emmanuel Macron si-a intrerupt intalnirile programate si a ajuns la Catedrala Notre-Dame la ora 20.15 (21.15, ora Romaniei).…

- Catedrala Notre Dame, unde dintre cele mai impozante cladiri din lume, și cel mai vizitat obiectiv turistic din capitala Franței, a fost construita in aproape 200 de ani. Fundația a inceput sa fie turnata intre 1163 și 1345 și este un monument al arhitecturii gotice timpurii din Franța. Fațada dantelata…

- Catedrala Notre Dame din Paris a fost cuprinsa de un incendiu devastator. Autoritațile se tem de ceea ce e mai rau, prabușirea acoperișului dintr-un moment in altul. Catedrala a fost contruita intre 1163 și 1345. Catedrala care a fost vizitata in anumite zile și de cate 50.000 de turiști este un monument…