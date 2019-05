Regina Elisabeta a II-a, primul membru al Familiei Regale care îl cunoaște pe fiul Prințului Harry Regina Elisabeta a II-a este primul membru al Familiei Regale care il va cunoaște pe bebelușul ducilor de Sussex ce s-a nascut luni dimineața, la spitalul Portland din Londra. Suverana britanica le va face o vizita, astazi, lui Meghan și Harry, la Frogmore Cottage, pentru a-și cunoaște cel de al optulea stranepot. Regina, in varsta de 93 de ani, a acceptat, marți, felicitari din partea unui invitat al Castelului Windsor, care a intrebat-o: „Viața este buna pentru Majestatea voastra?” Monarhul, care era insoțit de Ducele de Edinburgh la un pranz dat in cinstea membrilor Ordinului de Merit, a raspuns:… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prințul William ar fi avut o aventura in timp ce Kate era insarcinata cu cel de al treilea copil, Louis. Iar femeia cu care și-ar fi inșelat soția este chiar una dintre cele mai bune prietene ale ducesei de Cambridge, Rose Hanbury. Zvonurile au aparut saptamana trecuta, cand publicația The Sun a primit…

- Regina a starnit ingrijorarea intregii lumi dupa ce a fost surprinsa, intr-o imagine, cu o vanataie pe mana, in timpul unei intalniri oficiale la Palatul Buckingham. Monarhul in varsta de 92 de ani a fost fotografiata zambind, alaturi de fiica sa Anne, in momentul in care i-a intampinat pe regele Abdullah,…

- Soțul de 97 de ani al Reginei Elisabeta a Marii Britanii, prințul Philip, a renunțat din proprie inițiativa la permisul de conducere, anunța Palatul Buckingham, gestul venind dupa accidentul de luna trecuta în care a fost implicat, transmite Reuters. ”Dupa o atenta reflecție, Ducele…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a, a renuntat la permisul de conducere sambata, dupa ce accidentul in care a fost implicat in luna ianuarie a generat o dezbatere pe tema impunerii de restrictii pentru soferii in varsta, informeaza dpa. Actualele legi britanice privind circulatia rutiera…

- Palatul Buckingham a anunțat azi ca prințul Philip al Marii Brtanii și-a predat permisul de conducere la poliție de buna voie. Decizia lui are stransa legatura cu accidentul pe care l-a provocat in luna ianuarie. Ducele de Edinburgh, in varsta de 97 de ani, a fost implicat intr-un accident in apropiere…