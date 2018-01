Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic al Apararii a afirmat marti ca a trimis o nava pentru a supraveghea o fregata rusa in ziua de Craciun in largul coastelor de nord ale Scotiei, scrie Reuters. O nava a marinei britanice a escortat un vas rus in apropierea apelor teritoriale ale Marii Britanii, a anuntat…

- Tradiționalul mesaj de Craciun al reginei Elisabeta a II-a a fost difuzat de televiziunile britanice. In discursul ei, suverana a vorbit și despre viitoarea membra a familiei regale, actrița americana Meghan Markle. Aceasta s e va casatori cu prințul Harry in luna mai a anului viitor . Meghan Markle…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a adus luni un omagiu victimelor atentatelor de la Londra si Manchester in mesajul sau traditional de Craciun, relateaza AFP. "De Craciun, ma gandesc la Londra si la Manchester, ale caror personalitati puternice au stralucit in fata atacurilor teroriste…

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis, marti, ministrilor din cabinet ca obiectivul Marii Britanii ar trebui sa fie un acord care permite stabilirea unor reguli potrivite pentru situatia de dupa Brexit, a precizat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Palatul Regal nu va fi inchis joi la ora 22:00, așa cum se spusese inițial. Decizia a fost luata dupa ce s-a ajuns la concluzia ca exista riscul ca miile de oameni care stau la coada in frig pe Calea Victoriei sa ii prezinte un ultim omagiu Regelui Mihai sa nu poata face acest lucru.La funeraliile…

- Completam știrea de acum doua zile legata de participarea caselor regale din lume la funeraliile Regelui Mihai I al Romaniei. Printul Charles al Marii Britanii, care va fi insoțit și de un reprezentant al Parlamentului de la Londra, cuplul regal al Spaniei: Regina Sofia și Regele Juan Carlos. Pe Regina…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE.…

- Marea Britanie intenționeaza sa evite introducerea unei 'frontiere dure' intre Republica Irlanda și provincia britanica Irlanda de Nord dupa ce va parasi Uniunea Europeana, indiferent de rezultatul negocierilor cu blocul comunitar, a declarat luni ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, potrivit…

- Mostenitorul coroanei britanice va veni in Romania, pentru Funeraliile Regelui Mihai. Printul Charles are o lunga relatie personala cu tara noastra, oferita nu doar de proprietatile sale din Transilvania, ci si de descendenta comuna. Fostul Suveran al Romaniei si Regina Elisabeta a II-a o au ca stra-strabunica…

- Acordul anuntat vineri de Uniunea Europeana si Londra privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar european nu rezolva o serie de ingrijorari esentiale pentru multi oameni de la sud si nord de frontiera irlandeza, a estimat vineri partidul republican irlandez Sinn Fein, transmite DPA. ''Brexitul…

- Regele Mihai I al Romaniei, fiul principelui Carol si al printesei Elena, era verisor de gradul al III-lea cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Descendent al uneia dintre cele mai cunoscute familii regale din lume, Regele Mihai a fost unul dintre stranepotii Reginei Victoria a Marii Britanie.…

- Casa Regala anunța ca Principesa Maria a ajuns joi in Elveția pentru a fi alaturi de Regele Mihai, pana la mijlocul saptamanii viitoare. Casa Regala mai anunța ca Principesa Margareta a decis anularea calatoriei cu Trenul Regal de 1 Decembrie. „Alteța Sa Regala Principesa Maria a ajuns aseara, 30 noiembrie…

- Negociatorii britanici și europeni au ajuns la un acord asupra reglementarii financiare a Brexit-ului, o suma cuprinsa intre 45 de miliarde și 55 de miliarde de euro, a informat marți seara cotidianul britanic The Telegraph, scrie AFP. Doua surse au confirmat jurnalului ca parțile…

- Anunțul privind nunta regala de la Londra a facut inconjurul lumii in doar cateva ore, iar lumea e super entuziasmata sa afle ca Prințul Harry se va casatori cu actrița Meghan Markle. La cateva ore dupa ce Casa Regala a Marii Britanii afacut anunțul, cei doi au aparut in primul interviu impreuna pe…

- Printul Harry și Meghan Markle și-au anunțat oficial logodna luni dimineața, a anunțat Casa Regala a Marii Britanii. Nunta va avea loc în primavara anului 2018, informeaza express.co.uk. Prințul Harry și Meghan Markle s-au logodit la începutul lunii, iar Regina Elisabeta…

- Dupa ce au aparut pentru prima data impreuna la un eveniment oficial, la Invictus Games in luna septembrie, zvonurile legate de o viitoare logodna in Casa Regala a Marii Britanii au inceput sa se accentueze. Prințul Harry și Meghan Markle la Invictus Games in Toronto. Acum, Meghan Markle pare sa fi…

- Pe 20 noiembrie 1947, in cadrul unei ceremonii fastuoase, viitoarea Regina Elisabeta a II-a Regatului Unit al Marii Britanii se casatorea cu iubitul ei, Prințul Filip. Mihai, regele nostru, era invitat și, in zilele de sarbatoare de la Londra, se cunoștea cu Ana, cea care urma sa-i devina soție. ”Pentru…

- "Romania a ratat astazi, oficial, oportunitatea de a gazdui o agentie importanta europeana, Agentia Europeana pentru Medicamente (European Medicines Agency - EMA). Vina pentru acest esec este in totalitate a Guvernului PSD - ALDE, care, din dezinteres si incompetenta, a pregatit o candidatura slaba…

- Uniunea Europeana este gata sa ofere Marii Britanii 'cel mai ambitios' acord comercial dupa Brexit, insa doar daca Londra va respecta conditiile stricte europene, a declarat luni negociatorul sef...

- Regina Elisabeta a II-a si Printul Phillip sarbatoresc astazi nunta de platina. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Irlandei de Nord și Principele consort Philip, Duce de Edinburg, aniverseaza astazi 70 de ani de la casatoria lor. La 20 noiembrie 1947, la ora 10.30 dimineața, in Abația Westminster,…

- Miniștrii care participa luni la Consiliul UE pentru Afaceri Generale au pe agenda și un complicat vot in urma caruia va fi ales orașul ce va gazdui viitorul sediu al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va fi mutat de la Londra odata cu ieșirea Marii Britanii din UE, relateaza agenția…

- Regina Elisabeta a II-a, suveranul cu cea mai indelungata domnie din istoria monarhiei britanice, va stabili un nou record luni, cand, alaturi de soțul ei, prințul Philip, va celebra "nunta de platina", un eveniment ce marcheaza a 70-a aniversare a casatoriei cuplului regal din Marea Britanie,…

- Premierul britanic, Theresa May, a denunțat luni seara acțiunile "ostile" ale Rusiei și a detaliat masurile luate de Marea Britanie pentru a-și asigura securitatea, dar a subliniat ca nu dorește un nou "razboi rece", relateaza AFP citata de Agerpres. "Știm ce faceți.…

- Guvernul de la Londra nu va avansa o suma pe care o va plati in contul așa-numitei 'facturi' privind Brexitul, dar va accepta in schimb secvența negocierilor privind retragerea Marii Britanii din blocul comunitar ceruta de Uniunea Europeana, adica stabilirea mai intai a condițiilor Brexitului și…

- Regina Elisabeta a II-a ar trebui sa se gandeasca de doua ori inainte de a decide cine sa o urmeze la tronul Marii Britanii, daca fiul ei Charles sau nepotul ei, prințul William, deoarece familia regala britanica ar putea sa aiba de infruntat vremuri grele daca pe tron va urca prințul Charles, potrivit…

- Marea Britanie trebuie sa clarifice in cel mult doua saptamani problema datoriilor fata de Uniunea Europeana, estimate a fi intre 60 si 100 de miliarde de euro, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef european, avertizand ca, in caz contrar, Bruxelles-ul nu va initia curand negocierile pe tema relatiilor…

- Theresa May a anunțat ca s-a stabilit data și ora la care Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeana, iar in acest sens va fi votata o lege in parlamentul britanic, scrie BBC News. Legea de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi modificata astfel incat sa se specifice faptul ca vineri,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, inalti oficiali din administrațiile rusa si americana, persoane influente din mediul de afaceri occidental sunt subiectul unei uriase scurgeri de informatii.

- Guvernul de la Londra a anuntat miercuri ca negocierile cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) vor fi reluate la 9 noiembrie, nu la 8 noiembrie asa cum declarase initial...

- Regina Elisabeta a II-a, 90 de ani, a urcat pe tron la 6 februarie 1952. Este cel mai longeviv monarh din lume, iar in istoria Marii Britanii are cea mai lunga domnie, depașind-o pe regina Victoria la 9 septembrie 2015.

- Implicatiile Brexit asupra romanilor din Marea Britanie, prezentate de MAE intr-un clip informativ - VIDEO Campania de consultari publice „Romania in contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana“ continua la Londra, iar MAE a lansat un clip informativ privind implicatiile pe care…

- Defecțiunea tehnica aparuta la un server central al Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor , care nu a putut desfașura joi activitați cu publicul la nivelul serviciilor centrale și județene, a fost reparata. Defecțiunea aparuta in cursul serii de ieri, la nivelul unui server…

- Exista cateva reguli la Casa Regala a Marii Britanii ce țin de protocolul regal și care nu ar trebui incalcate, indiferent de moment. Știm cu toții deja ca regalitațile nu dau autografe, nu se țin de mana sau afișeaza gesturi tandre in public și, in cazul barbaților, trebuie sa ceara permisiunea reginei…

- Tronul regal britanic și intreaga lume poate fi data peste cap de știrea care a aparut in revista Globe. Palatul Buckingham este in șoc dupa ce s-a aflat ca prințul Charles are un fiu secret care, prin anumite demersuri, poate ajunge sa preia tronul britanic. Conform surselor venite din…

- Londra va introduce o taxa pentru cele mai vechi și mai poluante autovehicule, in incercarea de a imbunatați calitatea aerului in capitala Marii Britanii, a declarat primarul Londrei, Sadiq Khan.

- Londra va introduce, luni, o taxa pentru cele mai vechi si mai poluante autovehicule, in incercarea de a imbunatati calitatea aerului in capitala Marii Britanii, a anuntat primarul orasului, Sadiq Khan. Denumita T-charge, taxa zilnica de 10 lire sterline se va aplica tuturor vehiculelor cu motor pe…

- In urma unei intruniri la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre UE au dat unda verde pentru pregatirea discutiilor cu Londra in privinta relatiilor comerciale post-Brexit.In acelasi timp, Donald Tusk a subliniat ca trecerea in faza a doua a Brexit va fi efectuata abia dupa rezolvarea…

- O tanara de 23 de ani, patinatoare si a pus capat zilelor la sfarsitul saptamanii trecute dupa ce s a aruncat in gol de pe Catedrala Saint Paul din Londra. Familia Lidiei este in stare de soc si nu poate intelege ce a facut o pe fata sa recurga la un astfel de gest necugetat. , trece prin momente de…

- Unchiul lui Kate Middleton, Gary Goldsmith, a fost arestat pentru violenta, a confirmat politia londoneza pentru PEOPLE."Gary Goldsmith, de 52 de ani, a fost acuzat vineri de violenta excesiva", a declarat politia din Londra.

- Planul respingerii solicitarilor formulate de guvernul Marii Britanii, de incheiere pana la sfarsitul acestui an a termenilor Brexit-ului, incurca serios planurile locatarei din Downing Street. Premierul britanic vrea sa avanseze rapid si cu faza de negociere a conditilor de "divort" intre…

- Uniunea Europeana va trebui sa reanalizeze strategia privind Brexit daca Marea Britanie nu îsi va îmbunatati semnificativ propunerile adresate Bruxellesului, afirma presedintele Consiliului European, Donald Tusk, citat de site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax. "Auzim ca…

- Alerta in Londra! Mai multe persoane au fost lovite de o mașina, pe trotuarul din fața Muzeului de Istorie Naturala din capitala Marii Britanii, relateaza Daily Mail. Persoanele au fost ranite in timp ce se aflau pe trotuar, insa inca nu este clar daca șoferul a intrat intenționat cu mașina in ele,…