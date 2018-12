Regina Elisabeta a II-a, întâlnire privată la Buckingham cu Margareta, Custodele Coroanei Duminica, de la ora 11,00 Custodele Coroanei, Margareta, principele Radu insotiti de si principesa Elena si Alexander Nixon au participat, la Capela Regala Savoy din Londra, la un serviciu religios de multumire pentru a sarbatori Marea unire si un an de la moartea Regelui Mihai.



Luni, 10 decembrie, de la ora 19,00, principele Radu, principesa Elena si Alexander Nixon vor lua parte la dineul oferit de Travellers Club in onoarea Centenarului Unirii.



Marti, de la ora 17,00 Custodele Coroanei si principele Radu vor fi primiti de MS Regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

