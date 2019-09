Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Regatului Unit isi prezinta marti hotararea cu privire la legitimitatea deciziei controversate a premierului Boris Johnson de a suspenda parlamentul timp de cinci saptamani, odata cu apropierea Brexitului, a anuntat luni o purtatoare de cuvant a Curtii, relateaza AFP.

- Curtea Suprema din Marea Britanie va hotari la inceputul saptamanii viitoare daca premierul Boris Johnson a acționat legal atunci cand a decis suspendarea Parlamentului timp de cinci saptamani inainte de Brexit, a declarat miercuri președintele Curții, scrie Mediafax, citand Reuters.

- O inregistrare video in care se poate vedea cum Boris Johnson este acuzat de un tata de familie furios, care denunta lipsa cronica de cadre in sistemul public de sanatate NHS, a devenit virala pe internet, barbatul reprosandu-i premierului ca a organizat in acest context o vizita insotit de mass-media.…

- Curtea Suprema a Regatului Unit a inceput sa examineze legalitatea suspendarii controversate a Parlamentului, decisa de premierul Boris Johnson, dar denuntata de catre opozantii sai drept o manevra vizand sa impuna un Brexit fara acord (”no deal”), relateaza AFP, potrivit news.ro.Curtea va…

- Președintele Camerei Comunelor a afirmat ca este pregatit sa permita "o creativitate procedurala suplimentara" daca va fi necesar pentru a-l impiedica pe Boris Johnson sa ignore legea in privința Brexit. "Daca pana acum am fost oarecum ambiguu, voi fi cat se poate de clar. Singura forma de…

- Premierul britanic Boris Johnson a negat joi ca ar fi indus-o în eroare pe regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a, în legatura cu motivele pentru care a decis sa suspende Parlamentul de la Londra, dupa ce o instanța din Scoția a declarat ilegala decizia, relateaza agenția DPA, citata de…

- O Curte de Apel a gasit „ilegala”, miercuri, decizia premierului britanic Boris Johnson de a suspenda Parlamentul pana la 14 octombrie, cu doua saptamani inaintea Brexitului, prevazut la 31 octombrie, relateaza AFP.

- In ceea ce priveste egalitatea de gen, von der Leyen a declarat: „Noi reprezentam jumatate din populatie” pentru ca apoi sa promita ca echipa sa de comisari va fi compusa dintr-un numar egal de femei si barbati. In cazul in care nu vor fi propuse destule femei, ea a precizat ca nu va ezita sa ceara…