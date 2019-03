Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a publicat prima sa postare pe Instagram in timpul unei vizite la Muzeul de Stiinte din Londra. Se intampla la 43 de ani de cand a trimis primul ei e-mail, detaliaza postul CNN, citat de News.ro.

- Serviciile feroviare ale Eurostar intre Paris si Londra au inregistrat miercuri intarzieri mari, vamesii francezi efectuand controale suplimentare de securitate, pentru a demonstra presiunile pe care le-ar exercita iesirea Marii Britanii din UE fara un acord asupra fortei lor de munca, transmite Reuters.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a organizat o receptie la Palatul Buckingham din Londra, marti, pentru a marca implinirea a 50 de ani de cand fiul ei cel mare, Charles, a primit titlul de print de Wales, informeaza Reuters. Membri de vaza ai familiei regale britanice, inclusiv cei doi fii ai…

- Premierul britanic, Theresa May, are in vedere un plan conform caruia iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar fi amanata cu pana la doua luni, sustine cotidianul britanic Telegraph, preluat de Reuters. Oficialii guvernului britanic au elaborat o serie de opţiuni care au circulat în…

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului 'intra in impas' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a estimat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat de Reuters preluata…

- Guvernul de la Londra trebuie sa amane cu un an procesul de parasire a Uniunii Europene, pentru a le permite adunarilor cetatenilor sa sparga impasul politic legat de Brexit, a declarat joi fostul premier britanic Gordon Brown, citat de Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis…

- Premierul britanic Theresa May i-a anuntat marti pe ministrii din cabinetul sau ca va raspunde rapid dupa votul parlamentar privind acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, vot prevazut pentru marti seara, transmite Reuters. Intrebat daca Theresa…

- Premierul Theresa May a amanat votul crucial asupra acordului privind Brexit-ul care urma sa aiba loc marti in parlament in contextul opozitiei puternice din partea unor alesi ai Partidului Conservator pe care il conduce, relateaza BBC si alte media britanice, citate de DPA. BBC citeaza doua sursa…