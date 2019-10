Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump și-a exprimat susținerea pentru premierul britanic Boris Johnson și a respins ipoteza demisiei acestuia pe fondul invalidarii de catre Curtea Suprema a Marii Britanii a deciziei liderului britanic de suspendare a Parlamentului de la Londra.Intrebat in cursul…

- Uniunea Europeana și Curtea Suprema a Marii Britanii ii solicita premierului Boris Johnson sa prezinte planuri urgente privind soluționarea crizei politice generate de ieșirea țarii din Blocul comunitar.Curtea Suprema a Marii Britanii a decis miercuri sa ii solicite premierului Boris Johnson…

- Premierul britanic Boris Johnson a negat joi ca ar fi indus-o in eroare pe regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a, in legatura cu motivele pentru care a decis sa suspende Parlamentul de la Londra, dupa ce o instanța din Scoția a declarat ilegala decizia, relateaza MEDIAFAX.Citește și: Liviu…

- Parlamentarii britanici, inclusiv conservatorii expulzați saptamana aceasta din partid, pregatesc acțiuni legale in cazul in care premierul Boris Johnson refuza sa solicite o intarziere a Brexitului, a informat sambata BBC, citat de Reuters, informeaza mediafax.Un proiect de lege al opoziției…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a pierdut sprijinul Parlamentului de la Londra, dupa ce a reușit sa iși puna in cap toata opoziția, plus inca 21 de conservatori, care au votat impotriva propriului guvern, in incercarea de a-l opri sa scoata Marea Britanie din UE, fara acord, la 31 octombrie. Perspectiva…

- Un tribunal scoțian declara legala suspendarea Parlamentului britanic de catre Boris Johnson, dupa ce decizia premierului britanic a fost contestata în instanța de mai mulți parlamentari, iar trei instanțe diferite au decis saptamâna trecuta amânarea unei decizii, relateaza AFP și…

- O petiție online impotriva suspendarii Parlamentului de la Londra a fost semnata de aproape un milion de persoane, informeaza Mediafax.„Parlamentul nu trebuie suspendat sau dizolvat decat daca perioada privind Articolul 50 a fost extinsa sau daca intenția Marii Britanii de a ieși din Uniunea…

- Regina Elisabeta a II-a primindu-l pe Boris Johnson, premierul Marii Britanii, intr-o audiența la Buckingham Palace, Londra, 24 iulie 2019 (foto: Victoria Jones\AFP) La 31 octombrie 2019, cu sau fara acord, prim-ministrul conservator Boris Johnson va semna actul de iesire a Marii Britanii din Uniunea…