Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie se afla in cea mai adanca criza politica a sa din ultima jumatate de secol, intrucat politicienii nu reusesc sa ajunga la un consens cu privire la Brexit, mai precis sa gaseasca o rezolvare a modului in care sa iasa - sau daca sa iasa - din Uniunea Europeana, careia i s-a alaturat in…

- Regina Elisabeta a II-a are una dintre rarele sale intervenții in viața politica din Marea Britanie. Intr-un discurs sustinut la Women’s Institute din Norfolk, regina a cerut sa se gaseasca soluții, iar țara sa iasa din aceasta criza profunda. Citește și: Sebastian Ghița provoaca un SEISM:…

- "Respectam votul de marti seara din Camera Comunelor si speram ca Marea Britanie va veni cat mai repede cu solutii concrete privind etapele urmatoare, astfel incat retragerea din Uniunea Europeana sa afecteze cat mai putini cetateni si mediul de afaceri. Consideram ca acordul de retragere ofera un…

- Hunt a spus ca, in cazul in care acordul sufera o infrangere in parlament, exista o mare probabilitate a unei ‘paralizii a Brexit-ului’ care ar putea duce la stoparea preconizatei retrageri a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar, conform Agerpres. El a adaugat…

- Seful guvernului din Gibraltar, Fabian Picardo, a respins luni orice idee a suveranitatii partajate asupra Gibraltarului intre Londra si Spania dupa Brexit, afirmand ca este vorba despre o "cauza pierduta", relateaza AFP. Premierul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a declarat in noiembrie…

- Regatul Unit are nevoie ca Uniunea Europeana sa aiba un succes urias dupa Brexit, a afirmat, marti, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, in deschiderea unei mese rotunde pe tema cooperarii romano-britanice in domeniul stiintei si cercetarii. "Veti ramane cea mai mare…

- O delegație a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni a efectuat in perioada 17-19 noiembrie o vizita de lucru in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in condițiile celor mai recente evoluții privind procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit) și a…

- Premierul britanic Theresa May ar fi incheiat un acord preliminar cu Uniunea Europeana, care le-ar oferi companiilor de servicii financiare din Regatul Unit acces neintrerupt la pietele europene, dupa Brexit, conform publicatiei The Times, citata de Reuters.