- Regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a, a participat duminica la slujba traditionala de Paste la Capela St George din castelul Windsor, unde nepotul ei printul Harry se va casatori cu Meghan Markle luna viitoare, informeaza Reuters. Purtand o palarie si o haina de culoare purpurie si o rochie florala,…

- In aceasta seara sunt ceremonii la Bazilica Sfantul Petru, iar maine dimineata are loc mesa de Paste, la care Papa Francisc rosteste traditionala binecuvantare 'urbi et orbi', catre cetate si catre lume.

- Doua rude apropiate ale fostei actritei americane Meghan Markle, care urmeaza sa se casatoreasca la 19 mai cu printul Harry al Marii Britanii, nu au fost invitate la fericitul eveniment. Acestea au acceptat oferta unui post de televiziune pentru a comenta de la fata locului, asa numita nunta a anului,…

- Potrivit mass-media britanice, printul Harry si Meghan Markle ar fi ales Namibia si Botswana pentru a-si petrece luna de miere, deoarece continentul african are o semnificatie aparte pentru viitorul cuplu princiar, relateaza online ziarul spaniol ABC.

- Conform unei traditii regale vechi de aproape 100 de ani, pe care va trebui sa o urmeze si printul Harry la nunta sa cu Meghan Markle, verigheta miresei este confectionata din aur galez, informeaza Reuters. Strabunica sa, Regina Mama Elisabeta, a fost prima din familia regala care a purtat…

- Invitatiile la nunta printului Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord cu logodnica sa, Meghan Markle, au fost trimise, a anuntat, joi, Palatul Kensington, scrie digi24.ro.

- Muzeul Madame Tussauds din Londra pregateste deja o statuie din ceara cu chipul lui Meghan Markle, fosta actrita americana ce urmeaza sa se casatoreasca cu printul Harry la 19 mai, relateaza online ziarul spaniol ABC. Rezultatul final se va putea vedea chiar inainte de fericitul eveniment care ii tine…

- Postul de televiziune american Lifetime a facut public un trailer al filmului despre povestea de dragoste dintre printul Harry al Marii Britanii si fosta actrita americana Meghan Markle, productia urmand sa aiba premiera pe 13 mai, potrivit telestar.fr, transmite Mediafax.

- Timpul se scurge rapid și mai este foarte puțin pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, care se anunța a fi una grandioasa. Daca pregatirile sunt in toi la palat, iar mireasa este in plina alegere a rochiei albe pe care o va purta in ziua cea mare, iata ca Regina Elisabeta și-a dat consimtamantul…

- Producatorii serialului Netflix „The Crown“ au recunoscut ca protagonista Claire Foy, care o interpreteaza pe regina Elisabeta, a fost platita cu o suma mai mica decat Matt Smith, interpretul ducelui de Edinburgh.

- Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, ia lectii privind protocolul regal, inaintea casatoriei, care va avea loc pe 19 mai, potrivit contactmusic.com. Fosta actrita americana invata lucruri diverse privind eticheta, de la modul in care trebuie sa paseasca la tinute, pentru…

- Ieri, logodnica Prințului Harry a aparut la primul ei eveniment oficial alaturi de Regina Elisabeta și de ceilalți membri importanți ai casei regale britanice: o slujba religioasa cu ocazia Zilei Commonwealth, care a avut loc la catedrala Westminster Abbey din Londra. La acest eveniment, care a insemnat…

- Fosta actrita din Suits, care se va casatori cu Printul Harry pe 19 mai anul acesta, a fost surprinsa intonand imnul Regatului Unit, God Save The Queen, in semn de respect fata de regina si noua sa casa britanica. Meghan a participat la slujba de celebrare a Commonwealth-ului, tinuta la Westminster…

- Cu toate ca nu este inca membra a familiei regale, Meghan Markle i s-a alaturat luni in premiera reginei Elisabeta a II-a si altor membri de rang inalt ai casei regale la unul dintre cele mai importante evenimente ale anului pentru monarh, slujba de Ziua Commonwealth, relateaza Press Association. Participarea…

- Logodnica printului Harry, americanca Meghan Markle, a participat luni la primul sau angajament oficial impreuna cu Regina Elisabeta a Marii Britanii, de cand cuplul si-au anuntat logodna anul trecut, relateaza Reuters .

- Astazi este o zi mare pentru logodnica Prințului Harry. Fosta actrița americana Meghan Markle (36) apare la primul ei eveniment oficial alaturi de Regina Elisabeta și, desigur, și de ceilalți membri importanți ai casei regale britanice. Este vorba despre un eveniment legat de Ziua Commonwealth, care…

- Meghan Markle ar putea fi condusa la altar chiar de viitorul ei cumnat, printul William. Potrivit unor surse, fosta actrita a facut o alta solicitare, insa Familia Regala britanica nu s-a aratat prea incantata, mai ales ca daca si-ar da acordul ar incalca protocolul.

- Meghan Markle, viitoarea sotie a Printului Harry, a fost botezata recent in ritul Bisericii Anglicane. Evenimentul a avut loc inaintea nuntii celor doi. Aceasta va avea loc in luna mai a acestui an.

- Actrita americana Meghan Markle a fost botezata in ritul Bisericii Anglicane inaintea casatoriei sale cu Printul Harry care va avea loc in luna mai, potrivit Daily Mail, citat de AFP. Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, a oficiat o slujba de 45 de minute la Capela Regala din Londra, marti,…

- Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, a fost botezata in Biserica Anglicana, intr-o ceremonie privata. Serviciul religios a avut loc marti seara, la Capela Regala a Palatului St. James's din Londra, iar pentru botez a fost folosita apa din raul Iordan.

- Ceremonia a avut loc in contextul in care actrita americana se va casatori cu printul Harry in luna mai. Potrivit Daily Mail, ceremonia a durat 45 de minute si a avut loc la Capela Regala marti seara, in prezenta printului Harry, departe de ochii presei si ai marelui public.Meghan Markle…

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman a luat miercuri dejunul cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, in cursul unei vizite de trei zile pe care o efectueaza in Regatul Unit, marcata de manifestatii, relateaza AFP. Dupa primirea la Palatul Buckingham, printul mostenitor…

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…

- Meghan Markle nu s-a ferit sa abordeze un subiect sensibil la un forum organizat de The Royal Foundation, fundația inființata de printii William si Harry. Deși protocolul regal spune clar ca familia regala nu trebuie sa ia poziții politice sau sa comenteze acțiuni cu tenta politica, actrița a aratat…

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Catherine. A fost pentru prima data cand "Cei patru fantastici" ai casei regale britanice, asa cum sunt numiti…

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Katherine.

- Mel B a confirmat ca formatia Spice Girls va participa la nunta printului Harry al Marii Britanii si al Irlandei de Nord cu logodnica lui, actrita Meghan Markle, informeaza marti Press Association. Invitata in platoul emisiunii de televiziune "The Real" din Statele Unite, Mel B a lasat sa se inteleaga…

- Hotelurile din centrul Londrei, mai ales cele din apropierea locului in care se va celebra nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle, afiseaza preturi de pana la 10.000 de lire pentru o camera cu balcon, potrivit ziarului spaniol ABC.

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri regale și au o mulțime de fani, dar se pare ca Prințul Harry și Meghan Markle au atras și antipatii. In așteptarea marii nunți care va avea loc pe 19 mari, oameni cu intenții mai puțin bune vor sa atenteze la viața Prințului și al viitoarea sale soții,…

- Graham a devenit unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai creștinismului, dand audiențe in intreaga lume in arene mari, incepand cu Londra in 1954. El a murit la domiciliul sau din Montreat, Carolina de Nord, a declarat purtatorul de cuvant al Asociației Evangheliști Billy Graham. In…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut marti o aparitie surpriza in primul rand al unei defilari de la Saptamana Modei de la Londra, urmarind o prezentare a designerului Richard Quinn, relateaza Reuters si Press Association. Regina in varsta de 91 de ani, imbracata intr-un costum…

- Ținutele la Premiile BAFTA 2018. Participanții la Premiile BAFTA din acest an au fost incurajați sa poarte negru in sprijinul inițiativei ”Time’s Up”, care se opune harțuirii, asaltului și agresarii femeilor. Multe dintre celebritați care au participat la Gala BAFTA 2018, inclusiv Angelina Jolie și…

- Maestrii in feng shui din Hong Kong prezic un An al Cainelui marcat de conflicte in ceea ce ii priveste pe liderii lumii, cu cateva zile inainte de debutul acestei perioade din zodiacul chinezesc, pe 16 februarie, transmite AFP.

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Televiziunea americana Lifetime a anuntat numele actorilor care ii vor interpreta pe Meghan Markle si printul Harry intr-o productie cinematografica intitulata „Harry & Meghan: A Royal Romance“.

- De cand a inceput relatia sa cu printul Harry, fosta actrita americana Meghan Markle are mare grija cu tinutele pe care le poarta in public, optand in primul rand pentru simplitate si eleganta, relateaza online ziarul spaniol ABC. Printul Harry si Meghan Markle, care se vor casatori la…

- Presedintele american Donald Trump, invitat in emisiunea de televiziune "Good Morning Britain", a vorbit despre nunta princiara care va avea loc la Londra in primavara acestui an si a declarat ca isi doreste ca printul Harry si Meghan Markle sa fie fericiti, informeaza lefigaro.fr. Desi…

- Deși au trecut doar doua luni de cind Harry și Meghan și-au anunțat oficial logodna, iubirea lor și știrile zilnice care le dezvaluie diverse secrete ne dau impresia ca ar fi impreuna de-o viața. Puțini știu insa ca relația lor a inceput intr-un mod cit se poate banal, dar totul a fost aranjat de prieteni.…

- De cand si-au anuntat logodna, printul Harry si Meghan Markle sunt cuplul favorit al britanicilor. La prima lor vizita impreuna in Tara Galilor au fost primiti cu entuziasm de sute de oameni care au infruntat frigul patrunzator.

- Actrita americana Meghan Markle va primi dupa casatoria cu printul Harry al Marii Britanii, programata pe 19 mai, numele de familie Mountbatten-Windsor si, cel mai probabil, un titlu de ducesa, potrivit presei internationale.

- Meghan Markle, care se va casatori in luna mai cu printul Harry al Marii Britanii, si-a inchis conturile de pe platformele de socializare Instagram, Facebook si Twitter, a anuntat Palatul Kensington, scrie bbc.com. Meghan Markle a luat aceasta decizie pentru ca nu mai folosise aceste conturi „de…

- Meghan Markle și-a inchis toate conturile de pe rețelele de socializare. Palatul Kensington a confirmat acest lucru, in timp ce actrița americana a avut primul angajament oficial din acest an, alaturi de logodnicul ei, prințul Harry, relateaza BBC News. Meghan Markle a renunțat la Instagram, unde avea…

- Printesa Charlotte, fiica in varsta de doi ani a printului William si a ducesei de Cambridge, a participat pentru prima data, luni, la cursurile organizate de o cresa din Londra, a anuntat familia regala britanica, informeaza DPA. Serviciul de presa de la Palatul Kensington, resedinta…

- Zara Tindall, nepoata reginei Elisabeta a II-a, este insarcinata. Fata printesei Ana este casatorita cu fostul jucator de rugby Mike Tindall, alaturi de care mai are un copil, informeaza știrile ProTv. Zara, in varsta de 36 de ani, va naste la vara. In aprilie, Kate va aduce pe lume al treilea…

- Tatal actriței Meghan Markle, logodnica prințul Harry, a vorbit pentru prima data despre îndragitul cuplu. Thomas Markle, în vârsta de 73 de ani, s-a aratat foarte mulțumit de logodnicul fiicei sale și a spus ca este un adevarat gentleman. „Cred ca este minunat,…

- Britanicii, dezamagiti de faptul ca nu au o zi libera cu ocazia casatoriei printului Harry, spre deosebire de ceea ce s-a hotarat pentru fratele sau William in 2011, se vor putea consola ramanand mai tarziu in puburi, informeaza France Presse. Guvernul britanic a lansat duminica o consultare…