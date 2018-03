Stiri pe aceeasi tema

- "Nu aceasta este calea pe care o preferam, dar este o cale pe care am demonstrat ca o putem urma si suntem pregatiti sa o urmam din nou", a declarat luni dupa-amiaza ambasadorul SUA, Nikki Haley, in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite."Atunci cand comunitatea internationala esueaza…

- Pentru prima data in istoria Statelor Unite, Pentagonul pregatește o parada militara. Aceasta a fost solicitata de președintele Donald Trump, in ciuda criticilor venite atat din partea militarilor de cariera, cat și din partea unor membri ai propriului partid. Prima parada militara din istoria SUA va…

- CHIȘINAU, 21 feb — Sputnik. Creștinii ortodocși sunt în Postul Paștelui, perioada în care Biserica rânduiește reguli stricte în ceea ce privește înfrânarea de la consumul unor alimente. Totuși, în societatea moldoveneasca mai circula tot…

- Fondatorii portalului de crowfunding caritate.md susțin o conferința de presa cu tema "Atacuri nefondate in pretinsa investigație Rise. Sute de copii bolnavi vor ramane cu probleme de sanatate nerezolvate".

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca fortele turce vor asedia in curand orasul Afrin, capitala enclavei in care este incurs – de o luna – o ofensiva vizand sa disloce o militie kurda din acest sector, relateaza AFP conform News.ro . ”In urmatoarele zile si in mod mult mai rapid,…

- Luptatorii kurzi din nord-vestul Siriei au anuntat duminica faptul ca au ajuns la un acord cu guvernul sirian pentru trimiterea unui contingent de militari in provincia nordica Afrin, cu obiectivul de a respinge o ofensiva militara a Turciei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ankara a cerut, joi, Statelor Unite sa excluda militia kurda Unitatile Populare de Protectie (YPG) din alianta de forte insurgente siriene care lupta impotriva retelei teroriste Stat Islamic, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Cinci “a priori cetateni rusi” au fost ucisi, iar mai multi altii raniti in atacuri ale coalitiei conduse de catre Statele Unite, saptamana trecuta, in estul Siriei, a anuntat joi diplomatie rusa, precizand ca acestia nu faceau parte din aramata rusa, relateaza AFP conform News.ro . Organizatii paramilitare…

- Miercuri a inceput reuniunea de doua zile la nivelul ministrilor apararii ai tarilor membre ale NATO. Planificata sedinta a Comisiei NATO-Ucraina la nivelul ministrilor apararii nu va avea loc, din cauza ca Ungaria s-a folosit de dreptul sau de veto pentru a bloca aceasta reuniune. Pe de alta parte,…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va sustine, miercuri, de la ora 19.30, o declaratie de presa la sediul DNA. Accesul jurnalistilor in sala de conferinta va fi permis numai pe baza legitimatiei de jurnalist si a buletinului de identitate, incepand cu ora 18.00, se arata in…

- Anunțul a fost facut in contextul discuțiilor aparute in spațiul public in ultimele zile dupa scandalul declanșat de acuzele aduse de fostul deputat Vlad Cosma procurorilor de la DNA Prahova.

- Ofensiva lansata de Ankara 'a deturnat lupta (coalitiei internationale) impotriva SI in estul Siriei' in conditiile in care 'fortele (kurde) s-au indreptat spre (enclava) Afrin', a declarat Tillerson intr-o conferinta de presa in Kuweit, dupa o reuniune a coalitiei internationale anti-jihadiste. 'Suntem…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca incheierea operatiunilor de amploare impotriva retelei teroriste Stat Islamic nu inseamna ca SUA si aliatii sai si-au indeplinit obiectivul de a infrange definitiv gruparea jihadista, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI) este viu si ingrijit intr-un spital de campanie din nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, a anuntat luni un inalt oficial al Ministerului de Externe irakian, informeaza AFP.

- Aproximativ 800 de femei care s-au alaturat gruparii Stat Islamic (SI) sunt retinute in regiunile kurde din nordul Siriei impreuna cu copiii lor, scrie in editia sa de sambata cotidianul german Die Welt, citand un expert al organizatiei Human Rights Watch (HRW) pe probleme de

- Pe scurt despre dosarul FBI și Christopher Steele, potrivit The Washinton Post George Papadopoulos, consilierul de campanie al lui Donald Trump, ar fi spus Rusiei in aprilie 2016 ca are ”informații murdare” despre Hillary Clinton. Ar fi dezvaluit aceste informații unui diplomat de top din…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat miercuri ca aproximativ 100 de jihadisti francezi au fost arestati catre fortele kurde care lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) in nord-estul Siriei, relateaza AFP si DPA, informeaza AGERPRES . ”Ni s-a spus ca circa o suta de jihadisti…

- Administrația transnistreana a instituit pentru contribuabilii disciplinați din regiune un mecanism simplificat de eligibilitate pentru regimul special de impozitare a producatorilor agricoli. O asemenea inițiativa a fost semnata de catre liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoseliski, transmite IPN.…

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca, citata de AFP, scrie agerpres.ro. Ziua de sambata…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii a Statelor Unite (CIA), Mike Pompeo, a explicat joi motivul vizitei recente la Washington a sefului contraspionajului rus, aflat pe lista sanctiunilor americane, informeaza AFP. Presa a relatat ca Alexandr Bortnikov, directorul serviciului intern de informatii…

- Administratia Donald Trump a prelungit, joi, protectia temporara pentru aproximativ 6.900 de cetateni sirieni care traiesc si lucreaza in Statele Unite ale Americii, in baza unui program umanitar, relateaza site-ul BBC News. Masura ar fi expirat la 31 martie, dar a fost prelungita pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, s-au declarat miercuri 'multumiti' de reuninea consacrata Siriei, desfasurata in urma cu o zi la Soci, statiune balneara de pe coasta rusa a Marii Negre, a anuntat Kremlinul, in pofida absentei unui rezultat concret,…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a anuntat ca va sustine, de la ora 17.00, o conferinta de presa in care va face alte dezvaluiri care sa-i sustina acuzatiile legate de colaborarea SRI-presa-justitie. Potrivit acestuia, invitat la declaratii va fi si presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu.

- Directorul adjunct al FBI a demisionat din funcție, dupa ce a devenit ținta atacurilor lui Donald Trump, președintele Statelor Unite. Presa americana scrie ca Andrew McCabe ar fi fost forțat sa-și dea demisia intrucat urma sa se pensioneze in luna martie. Demisia lui Andrew McCabe din cadrul FBI are…

- Turcia a cerut Statelor Unite sa stopeze orice ajutor acordat fortelor kurde YPG sau altfel vor risca o confruntare cu trupele armatei Turciei aflate pe teritoriul Siriei - episod ce reprezinta o escaladare fara precedent a razboiului declaratiilor dintre cele doua state aliate NATO.

- Regimul de la Damasc trebuie sa intervina pentru a împiedica aviatia turca sa survoleze districtul Afrin, din nordul Siriei, a afirmat joi, pentru AFP, un responsabil al acestei enclave controlate de kurzi si bombardata de sase zile de Ankara. "Statul sirian (...), cu toate mijloacele de…

- Forumul Economic Mondial de la Davos, care examineaza cauzele si solutiile pentru problemele politice, economice si sociale din societate, este organizat in perioada 23-26 ianuarie, iar Donald Trump va sustine un discurs vineri la pranz."Mergem la Forumul Economic Mondial sa impartasim…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile,…

- O tanara mireasa jihadista a fost arestata cand s-a intors in Marea Britanie cu copilul nascut intr-o tabara ISIS din Siria. Presa britanica spune ca aceasta este prima din ceea ce autoritațile se așteapta sa fie un aflux de jihadiști care se intorc in țara dupa infrangerea Statului Islamic. O femeie…

- Binali Yildirim a declarat ca militari turci au intrat in jurul orei locale 11:45 (08:05 GMT) in regiunea Afrin, controlata de Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), dinspre localitatea de frontiera Gulbaba. Mai devreme, armata turca a raportat 153 de tinte ale militantilor kurzi lovite…

- Yildirim a spus ca scopul este de a stabili o „zona sigura" pe o suprafata de 30 de kilometri pe teritoriul Siriei. Turcia a inceput operatiunea impotriva militiei kurde YPG sambata, cu atacuri aeriene in regiunea Afrin. Aceasta operatiune a Turciei risca cresterea tensiunilor cu Statele Unite ale Americii,…

- Avioanele turce au lansat mai multe rachete asupra orașului sirian Afrin, aflat sub control kurd, o mișcare ce ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, scrie BBC News. Avioanele de razboi turcești au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor kurde din nordul Siriei, intr-o incearcare de a elimina…

- Operatiunea Turciei in regiunea Afrin din nordul Siriei, controlata de kurzi, a inceput "de facto" prin bombardamente transfrontaliere, dar niciun fel de trupe nu au intrat in Afrin, a declarat vineri ministrul apararii turc Nurettin Canikli, citat de Reuters. Intr-un interviu acordat…

- Summitul organizat de Statele Unite privind Coreea de Nord submineaza Organizatia Natiunilor Unite (ONU) si agraveaza situatia, a anuntat miercuri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- "America a recunoscut ca este pe cale sa constituie o armata terorista la frontiera noastra. Ce ne revine noua, celorlalti, este sa ucidem din fasa aceasta armata terorista", a declarat Erdogan in timpul unui discurs inflacarat, la Ankara.Coalitia condusa de Washington pentru lupta impotriva…

- Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA, a indicat ca actioneaza impreuna cu militia kurda siriana pentru a infiinta o noua forta de granita de circa 30.000 de oameni. Turcia considera militia kurda YPG (Unitatile de aparare ale poporului kurd), care va face parte din aceasta…

- Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan sustine o declaratie de presa joi, la ora 21:00, ea anuntand deja inca din cursul zilei ca va aduce lamuriri „cat de curand“ legate de declaratiile premierului Mihai Tudose, care a acuzat-o ca l-a mintit. Carmen Dan a refuzat la acel moment sa raspunda daca va…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, Adrian Rankine-Galloway, a declarat, marti, ca "orice sugestie ca SUA sau fortele de coalitie ar fi avut un rol in atacarea bazelor militare ruse este nefondata si absolut iresponsabila". Ministerul Apararii rus a anuntat, luni, ca militantii teroristi…

- Zlatan Ibrahimovic a afirmat, intr-un interviu pentru televiziunea Canal +, ca este victima rasismului in Suedia, tara in care s-a nascut in urma cu 36 de ani in familia unor imigranti din fosta Iugoslavie, relateaza presa internationala. Ibrahimovic si-a amintit primii sau pasi in cariera…

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Desi regimul de la Damasc nu a luat masuri suficiente pentru a opri miscarile militantilor retelei extremiste Stat Islamic aflati pe teritoriul sau, coalitia antiterorista coordonata de SUA nu intentioneaza sa bombardeze teroristi din aceste zone, a declarat un oficial din cadrul coalitiei.

- Acuzatiile generalului Valeri Gherasimov, facute prin intermediul unui ziar rus, au in centru o baza militara a Statelor Unite, aflata in punctul de frontiera Tanf, intre Siria si Irak. Rusia sustine ca baza americana actioneaza in mod ilegal, iar zona din jurul ei permite militantilor sa opereze…

- Coreea de Nord a calificat duminica drept "un act de razboi" noile sanctiuni votate vineri de Consiliul de Securitate al ONU împotriva programelor sale nuclear si balistic, transmite AFP. "Respingem în totalitate ultimele sanctiuni ale ONU (...) ca o atingere…

- Protestul, la care au participat si multi copii, s-a desfasurat fara incidente. Protestatarii au afisat bannere cu mesaje precum "Solidaritate Romania-Palestina", "Ierusalim - orasul tuturor religiilor", "Decizia lui Donald Trump este o incalcare flagranta a legii internationale", "Ierusalim este…