Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat a afirmat ca declarația Rusiei despre implicarea Statelor Unite in inceputul operațiunii turcești impotriva kurzilor sirieni nu este altceva decat propaganda, transmite Vocea Americii. Comentand declarațiile Ministerului rus de Externe ca Statele Unite…

- Rusia a respins marti, la ONU, acuzatiile Statelor Unite privind raspunderea pentru utilizarea armelor chimice in Siria, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate organizate la cererea sa, ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, a apreciat ca secretarul de stat…

- Rusia, aliata a regimului sirian al presedintelui Bashar al-Assad, poarta ''responsabilitatea'' pentru atacurile chimice in Siria, a declarat marti la Paris secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, citat de AFP. ''Chiar ieri, peste 20 de civili, in majoritate copii,…

- Legislatia ar pozitiona mai bine Rusia pentru a raspunde presiunii asupra mass-media ruse in strainatate, a declarat vicepresedintele Dumei, Piotr Tolstoi, in comentarii publicate pe site-ul legislativului.Luna trecuta, Rusia a impus restrictii asupra posturilor de stiri finantate de SUA…

- Prietenia dintre fostul președinte al Americii, Barack Obama, și Prințul Harry este de notorietate și, cu toate ca o lume intreaga s-ar aștepta ca soții Obama sa fie prezenți la nunta regala, iata ca, se pare, nu va fi nici pe departe așa. Biograful Casei Regale britanice, Duncan Larcombe, a contrazis…

- Comunicatul sirian nu ofera amanunte in ceea ce priveste tinta acestor bombardamente israeliene care au avut loc in trei reprize in noaptea de luni spre marti.De la declansarea, in 2011, a conflictului din Siria, Israelul a intreprins mai multe raiduri impotriva armatei siriene si aliatului…

- Sapte civili se afla printre cele 23 de persoane care au murit, duminica seara, în urma unei explozii la sediul unui grup militant legat de Al-Qaida, la Idlib, în nord-vestul Siriei, transmite agentia dpa. Explozia s-a produs în apropierea birourilor Ajand al Caucas, o grupare jihadista…

- Cel putin 18 persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, inclusiv civili, intr-o explozie in orasul Idlib, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), potrivit Reuters.OSDH a precizat ca explozia s-a produs la sediul unei miscari de opozitie, scrie news.ro.…

- Cancelaria Guvernului nu are nicio informație oficiala despre o eventuala vizita a unei delegații a Ministerului de Externe a Federației Ruse in Republica Moldova. „In agenda de protocol nu este inclusa nicio intrevedere de acest fel”, a declarat pentru Agora Tatiana Gumene, șef-adjunct al Directiei…

- Membrii Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei vor ataca in instanța funcționarea ca partid politic a PCM din Transilvania prin incalcarea repetata a Constituției Romaniei reliefate in comunicate precedente ale CNMR. Atitudinea anti romaneasca, nerespectarea culturii, limbii , istoriei…

- Turcia va trebui sa faca ''gesturi foarte concrete'' cu privire la drepturile omului daca doreste sa dea un nou impuls candidaturii sale europene, a declarat joi un responsabil francez, in ajunul vizitei presedintelui turc la Paris, relateaza AFP. "Pentru moment, acest…

- 23 de civili, printre care femei si copii, au murit in urma unor raiduri comise in apropiere de capitala Siriei, Damasc. Informatia a fost confirmata de organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

- Cel putin 23 de civili si-au pierdut viata miercuri in enclava asediata Ghouta Rasariteana, in apropiere de Damasc, majoritatea de lovituri aeriene rusesti, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. "Miercuri, in Ghouta Rasariteana au fost ucisi 23…

- Teheran, 30 dec /Agerpres/ - Iranul a respins sambata declaratiile ''oportuniste'' ale presedintelui american, Donald Trump, dupa ce acesta a denuntat atitudinea Teheranului fata de manifestantii iranieni care au protestat in aceasta saptamana impotriva puterii si a dificultatilor…

- In ultimele zile, Rusia a condamnat cu fermitate decizia Statelor Unite de a vinde Japoniei sisteme antibalistice de tip Aegis. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a explicat ca elementele antiracheta din Japonia sunt parte a planului SUA de a crea un "sistem antibalistic…

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.Aceasta inaintare ar putea fi indiciul unei…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- "Erdogan incearca din nou sa induca in eroare opinia publica din Turcia si sa se elibereze de crimele comise impotriva poporului sirian", a raspuns Ministerul de Externe din Siria.Presedintele Tayyip Erdogan l-a numit pe liderul sirian Bashar al-Assad un terorist, declarand ca discutiile…

- Desi regimul de la Damasc nu a luat masuri suficiente pentru a opri miscarile militantilor retelei extremiste Stat Islamic aflati pe teritoriul sau, coalitia antiterorista coordonata de SUA nu intentioneaza sa bombardeze teroristi din aceste zone, a declarat un oficial din cadrul coalitiei.

- Israelul îsi va anunta oficial intentia de a se retrage din UNESCO (organizatia Natiunilor Unite pentru educatie, stiinta si cultura) înainte de sfârsitul acestui an, a afirmat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit dpa si EFE. Un purtator de cuvânt al Ministerului…

- Emisarul presedintelui rus Vladimir Putin pentru Siria, Aleksandr Lavrentiev, a declarat joi, la Astana, ca in prezent nu exista niciun motiv pentru ca fortele SUA sa mai ramana in Siria, transmite Reuters. Oficialul rus, care se afla in capitala kazaha Astana pentru o noua runda de negocieri de…

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a negat, joi, ca Phenianul ar fi fost in spatele atacului cibernetic WannaCry, in contextul in care SUA acuzasera Coreea de Nord ca ar fi fost direct responsabila pentru acest atac, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Comisia Europeana a declanșat, miercuri, Articolul 7 - așa-numita “arma nucleara” a UE – impotriva Poloniei, pentru modificarile legislative care subornoneaza politic justiția. Decizia vine dupa luni de dialog și avertismente, in care relațiile dintre Varșovia și Bruxelles s-au deteriorat…

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic. "Indemnam Statele Unite sa inceteze actiunile…

- Jihadistii gruparii Statul Islamic (SI) au facut un avans semnificativ la sud de Damasc, in cea mai dura lupta din apropiere de capitala siriana din ultimele luni, a precizat grupul de monitorizare Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul in Marea Britanie, relateaza DPA. Conform…

- Rusia anunța ca Siria a fost eliberata complet de ISIS și ca misiunea armatei ruse in aceasta regiune s-a incheiat, citeaza AFP un mesaj al Ministerului rus al Apararii. ”Misiunea armatei ruse de a invinge gruparea terorista ISIS s-a incheiat. Teritoriul sirian este complet eliberat de luptatorii acestei…

- Amenințarile SUA fac inevitabil un razboi în Peninsula Coreeana, afirma un purtator de cuvânt al Ministerului de Externe nord-coreean. . Anunțul care arunca în aer. Asta e dictatura pe fața

- Raiduri aeriene ruse au ucis in noaptea de marti spre miercuri cel putin 21 de civili, dintre care noua copii, intr-o localitate din estul Siriei, aflata inca in mainile gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza…

- Pentagonul susține ca eliberarea teritoriului sirian de ISIS de la est de Eufrat este in cea mai mare parte meritul sau, și nu meritul Rusiei, scrie RIA „Novosti“, citandu-l pe Eric Pachon, reprezentantul Ministerului american al Apararii. „Regimul sirian și Federația Rusa nu au demonstrat o abordare…

- Avioane israeliene au vizat din nou luni ținte in apropiere de Damasc, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), la doua zile dupa atacuri ale armatei israeliene in vecinatatea capitalei siriene, relateaza AFP. Israelul și Siria sunt oficial in stare de razboi de mai multe zeci…

- Avioane israeliene au vizat din nou luni ținte in apropiere de Damasc, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), la doua zile dupa atacuri ale armatei israeliene in vecinatatea capitalei siriene, relateaza AFP. Israelul și Siria sunt oficial in stare de razboi de mai multe zeci…

- Avioane israeliene au vizat din nou luni ținte in apropiere de Damasc, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), la doua zile dupa atacuri ale armatei israeliene in vecinatatea capitalei siriene, relateaza AFP. "Avioanele israeliene au vizat regiunea Jamraya, situata…

- Apararea aeriana a armatei siriene a interceptat și distrus cel puțin doua rachete israeliene care vizau o 'poziție militara' în provincia Damasc, au informat sâmbata agenția oficiala Sana și televiziunea de stat, preluate de AFP și Reuters. ,,Inamicul israelian a tras la…

- 'Inamicul israelian a tras la ora 00.30 (vineri, 22.30 GMT) mai multe rachete sol-sol in direcția unei poziții militare in provincia Damasc', atacul provocand 'pagube materiale', a relatat Sana, fara a preciza daca s-au inregistrat victime. 'Apararea aeriana a armatei siriene a putut face fața agresiunii,…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise luni in noi bombardamente ale regimului sirian vizand Ghouta de Est, o regiune rebela situata in apropiere de Damasc in care a fost instaurata o zona de ”dezescaladare”, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP. Asediata din…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. …

- Cel puțin 34 de civili, intre care 15 copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Raidurile aeriene,…

- Noul bilanț a fost anunțat in momentul in care mai multe puteri straine iși intensifica eforturile diplomatice pentru a pune capat acestui conflict sangeros și cu cateva zile inainte de o noua serie de negocieri de pace sub egida ONU la Geneva. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului,…

- Cel putin 26 de persoane au murit vineri in urma unui atac cu masina-capcana comis de organizatia Stat Islamic in provincia Deir Ezzor din Siria, informeaza AFP. Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate, a transmis Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH). Doisprezece copii se numara…

- Cetatenii romani care vor calatori, de la 1 decembrie, in Canada, pentru sederi de cel mult 6 luni, in scop turistic, nu vor mai avea nevoie de viza. Cei care intentioneaza sa ajunga in aceasta tara cu avionul vor trebui sa obtina, insa, in prealabil, o autorizatie electronica de calatorie – eTA. Purtatorul…

- Intr-un discurs luni seara, premierul britanic a criticat virulent Rusia pentru rolul ei in criza ucraineana și "spionajul cibernetic" și utilizarea mijloacelor sale de informare in masa ca "arme", asigurand ca Regatul Unit va face tot "ce este nevoie pentru a se proteja", potrivit Agerpres. 'Evocarea…

- Regimul de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump in Asia a aratat ca este un "distrugator"ю Si acesta ar fi "cersit" un razboi in Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online. "Trump a facut din nou o incercare de…

- Regimul stalinist de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump în Asia a aratat ca este un "distrugator" si acesta ar fi "cersit" un razboi în Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online.…

- Regimul stalinist de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump in Asia a aratat ca este un "distrugator" si acesta ar fi "cersit" un razboi in Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online. "Trump a facut din…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a declarat ca, din pacate, din cauza situatiei politice actuale din Republica Moldova nu pot fi realizate initiativele lui Igor Dodon, menite sa valorifice mai mult potentialul relatiilor moldo-ruse.

- Germania nu detine dovezi ca Saad Hariri este retinut, impotriva vointei sale, de catre Arabia Saudita si considera ca premierul libanez, care a demisionat saptamana trecuta, beneficiaza de libertate de deplasare, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Ministerului de Externe german, relateaza…

- Cel putin cinci civili, printre care un copil, au fost ucisi marti in urma unor atacuri intreprinse de fortele aeriene ale regimului sirian asupra unei zone a insurgentilor, aflata sub asediu in estul regiunii Goutha, langa Damasc, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru…

- Un bombardament al forțelor guvernamentale siriene asupra unei școli a ucis marți cel puțin 10 oameni, dintre care cinci copii, informeaza organizația neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citata de de DPA. Alți 15 civili au fost raniți. Ținta atacului a fost…

- Un reporter sirian care lucra pentru o televiziune de opozitie a fost ucis duminica în provincia Damasc de un bombardament de artilerie al regimului, soldat de asemenea cu alte zece victime, au relatat postul de televiziune si o organizatie nonguvernamentala, relateaza AFP. …

- Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, si omologul sau german Sigmar Gabriel au avut vineri o prima discutie telefonica oficiala dupa eliberarea, saptamana aceasta, a unor activisti ai drepturilor omului in Turcia, informeaza agentia de presa dpa, conform agerpres.ro. Potrivit purtatoarei…