Regimul sirian a eliberat un canadian care s-a aflat opt luni în detenţie Un cetatean canadian detinut opt luni in inchisorile regimului sirian a fost eliberat dupa o interventie a Libanului si transferat la Beirut, a anuntat vineri Siguranta generala libaneza, relateaza AFP. Kristian Lee Baxter, de 44 de ani, a fost prezent la conferinta de presa organizata in capitala libaneza de Siguranta generala si ambasada Canadei. Emotionat, canadianul a murmurat cateva fraze cu o voce tremuratoare si cu ochii in lacrimi. "Credeam ca voi ramane acolo pentru totdeauna. Sincer, nu stiam daca cineva stie ca sunt in viata", a afirmat el. "Vreau doar sa multumesc ambasadei si libanezilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un politist condamnat cu privire la uciderea unui adolescent la Atena in 2008, a carui moarte a declansat revolte, a fost eliberat dupa ce i s-a redus pedeapsa de la inchisoare pe viata la 13 ani de detentie, au declarat surse judiciare, informeaza news.ro.In prima instanta, in 2010, politistul…

- Fostul politist de frontiera Gheorghe Petic a fost eliberat din arest in seara de vineri, 19 iulie, in urma unei decizii luate de judecatorii Curtii de Apel Chisinau. De asemenea, magistratii au hotarat ca dosarul acestuia, in care Petic este invinuit de viol, sa fie trimis la rejudecare.

- Catalin Preda a sarit inca o data pe podium in Seria Mondiala Red Bull Cliff Diving, sportivul roman terminand pe locul 3 etapa din Beirut, capitala Libanului. Cu acest rezultat a intrat in top 10 la general cu un total de 210 puncte. Prima etapa din istoria competiției organizata in Beirut a fost caștigata,…

- Pe o straduța din Targu Neamț, pitita la umbra unor copaci tineri, se afla o cladire veche. De fapt, o poveste. Povestea unei meserii, ce ar risca sa dispara, daca un meseriaș precum Nicolae Rusu Lariu nu ar ține-o in viața. Domnul Nicolae Rusu Lariu are la baza o facultate in administrație publica…

- Jean-Claude Romand, un fals medic francez care si-a asasinat familia dupa ani de minciuni si escrocherii, a iesit vineri din inchisoare dupa 26 de ani de detentie, relateaza AFP. El a parasit inchisoarea din Saint-Maur (centru) in urma unei decizii de eliberare conditionata, a anuntat…

- Media locale au difuzat o imagine cu oficiali din domeniul securitatii in timp ce-i puneau catusele la maini in fata tribunalului Caglayan din Istanbul. Anul trecut, un tribunal l-a condamnat pe Gursel la doi ani si jumatate de inchisoare pentru acuzatii legate de terorism. Intr-o serie de postari…

- Cel mai mare producator de ingrasaminte chimice din Romania, Azomures, a anuntat ca isi va inchide portile timp de o luna pentru revizia generala a echipamentelor, incluzand inspectia interna a depozitului de amoniac si inlocuirea unor echipamente, in cadrul unui proiect amplu de investitii, in valoare…

- Cardinalul maronit Nasrallah Sfeir, patriarhul emerit Nasrallah Sfeir al Libanului, mare aparator al independentei tarii si pilon al reconcilierii crestino-druze, a murit cu cateva zile inainte de a implini 99 de ani, relateaza duminica AFP, potrivit Agerpres. Cardinalul Nasrallah Sfeir a fost…