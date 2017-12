Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca situația ei politica nu e chiar roz, mulți cerandu-i demisia, Angela Merkel și-a facut timp pentru a merge intr-o vacanța la schi, alaturi de soțul ei, Joachim Sauer. Cei doi au ales drept destinație de vacanța celebra stațiune montana din Elveția, St. Moritz, preferata și vizitata de toate…

- Ce sansa au avut, cu adevarat, partidele istorice in 1990, intr-o tara in care s-au instalat rapid la putere vechii comunisti? Fiicele primului presedinte PNT Olt povestesc prin ce-au trecut in lunile premergatoare primului scrutin „liber“.

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3. 1. Ținta politica nr. 1 în anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atât din fruntea Camerei Deputaților,…

- Coreea de Nord a respins, miercuri, acuzatiile din partea Statelor Unite potrivit carora ar dezvolta arme biologice, replicand ca este vorba despre o tactica a Washingtonului pentru a denigra regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Potrivit strategiei nationale de securitate…

- Deputatul PNL Cristina Traila, candidata la functia de presedinte al Organizatiei de Femei Liberale (OFL), a declarat duminica, la Congres, ca intre barbat si femeie trebuie sa fie un parteneriat, iar daca in Parlamentul Romaniei ar fi fost mai multe femei, acesta ar fi aratat...

- Bugetul aprobat pentru Administrația Prezidențiala este de 57.558.000 lei cu 20,68% mai mare ca in 2017. Parlamentarii din cele doua comisii au respins un amendament care prevedea reducerea, cu 3,7 milioane lei, a sumelor propuse pentru cheltuielile de personal și marirea cu aceeași suma pentru active…

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, a declarat, marti, ca recentul test balistic al tarii sale reprezinta ”o victorie istorica” si a promis sa faca din Coreea de Nord cea mai mare putere nucleara si militara din lume, a relatat agentia KCNA, citata de site-ul agentiei Yonhap.

- Chestionarul lui Proust a scos la iveala detalii despre principiile, dar si preferintele Majestatii Sale, in cadrul unui interviu luat de Eugenia Voda pentru emisiunea „Profesionistii”, de la TVR, relevand un om modest, dar responsabil, simplu in esenta, dar cu un caracter puternic. Sa ne reamintim,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania...

- Ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-Wha, a declarat miercuri ca regimul de la Phenian si-a dezvoltat capacitatea privind rachetele nucleare intr-un ritm mai rapid decat se astepta, dar nu a reusit inca sa aiba controlul asupra acestei tehnologii, relateaza site-ul agentiei Yonhap.…

- In 2015, Poroșenko l-a invitat personal pe fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, in Ucraina ca sa-l ajute in efectuarea reformelor. Dupa nici doi ani de zile, doi prieteni au devenit adversari inflacarați. Care este pana la urma marul discordiei intre cei doi?, se intreaba DW. „Este prietenul…

- "Cand se inregistreaza creștere economica peste potențial, așa cum se inregistreaza astazi in Romania, este recomandat sa se realizeze economii, in sensul consolidarii fiscale. Veniturile suplimentare obținute din creșterea economica peste potențial permit doar pe termen scurt finanțarea unor cheltuieli…

- Romania a avut 3 date istorice pe post de zi naționala: 10 Mai, 23 August și 1 Decembrie . Psihologul Cezar Laurențiu Cioc detaliaza in ce mod și-au pus acestea amprenta asupra conștientului colectiv al romanilor. Afla cum erau sarbatorite in trecut zilele națioanale, in comparație cu paradele militare…

- Guvernul adopta in sedinta de miercuri hotararea de majorare a salariului minim brut la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018. ”Avem astăzi pe ordinea de zi hotărârea de guvern pe care am prezentat-o într-o primă lectură în urmă cu o lună de zile,…

- Coreea de Nord ar putea anunta anul viitor finalizarea programului sau de inarmare nucleara, a declarat Cho Myoung-gyon, ministrul pentru Reunificare de la Seul, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Oficialul sud-coreean a afirmat ca regimul de la Phenian isi dezvolta capabilitatile…

- La o saptamana dupa esecul discutiilor exploratorii de formare a unei coalitii, liderii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel urmeaza sa se intalneasca, duminica seara, la Berlin pentru discutarea altor optiuni, informeaza dpa. Citește și: SONDAJ - Ce domenii…

- Regimul din Coreea de Nord a inlocuit toate trupele aflate la frontiera, dupa dezertarea unui militar in Coreea de Sud prin zona demilitarizata de la frontiera dintre cele doua state. Despre acesta a precizat o sursa din cadrul serviciilor de informatii sud-coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap.…

- Suportul bugetar din partea UE pentru realizarea a patru programe evaluate va fi alocat Republicii Moldova pana la sfarsitul anului curent. Despre acest lucru a anuntat joi, 23 noiembrie, la Bruxelles, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocieri pentru Extindere, Johannes Hahn, in…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a comparat miercuri dezbaterea organizata cu o zi în urma de Grupul pentru Dialog Social cu o scena din Coreea de Nord, iar pe liderul PNL, Ludovic Orban, cu un personaj din bancurile comuniste, "dupa ce acesta si-a cerut iertare în…

- Lansarea evenimentului va avea loc in aceasta sambata, incepand cu ora 17:30, la Targul de Carte Gaudeamus. ”Intre timp ar putea fi complementul circumstantial cel mai potrivit al verbului a cunoaste ori de cate ori locul reflectiei tinde sa se situeze la egala distanta de timpul intruparii…

- Daca nu exista, era pe traiectoria logicii ca Vladimir Putin sa fie inventat. Nu e recenta, nici originala tactica gasirii unui țap ispașitor. A unui Celalalt/ Ceilalți, numai potrivit de acuzat(acuzați). Pe seama caruia/carora sa fie aruncate și motivate propriile slabiciuni și erori flagrante.…

- Autoritațile nord-coreene au desfașurat o inspecție neașteptata la un organ militar important, pe fondul unor suspiciuni de „atitudine impura” in randul conducerii, transmite agenția Yonhap, citand surse din cadrul Serviciului Național de Informații (SNI) din Coreea de

- Fostul sef ANI, Horia Georgescu, a indicat Comisiei de control al SRI ca dosarul de incompatibilitate pe care directorul SRI Eduard Hellvig l-a avut, in 2012, la ANI, a pornit de la o informare transmisa de Serviciu, a precizat, joi, pentru MEDIAFAX, presedintele Comisiei, Claudiu Manda.„Domnul…

- Asa cum a scris si DCNews, in articolul Cod Fiscal, Mihai Chirica. Primaria Iași va ataca in instanta OUG aprobata de Guvern, primarul Iasiului va face tot posibilul pentru a impiedica aplicarea ordonantei PSD privind modificarile Codului fiscal. Intr-o interventie telefonica la B1Tv, primarul…

- Președintele Tineretului Național Liberal (TNL), deputatul Mara Mareș, a declarat, sambata, la Alba Iulia, ca scopul sau și al colegilor sai este sa deschida partidul catre tineri și sa-i faca pe aceștia sa ințeleaga ca implicarea politica este cea mai directa cale de a produce o schimbare. …

- Regimul stalinist de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump în Asia a aratat ca este un "distrugator" si acesta ar fi "cersit" un razboi în Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online.…

- Mii de orheieni s-au adunat in Piața Vasile Lupu de ziua orașului. Astfel, centrul Orheiului a imbracat straie de sarbatoare, fiind de nerecunoscut. De dimineața, localnicii au participat la liturghia oficiata de un sobor de preoți și episcopul de Orhei, Parohul Siluan.

- Coreea de Nord si-a reafirmat, marti, dorinta de a-si consolida puterea nucleara pentru a raspunde la actiunile ostile ale Statelor Unite, in timp ce presedintele american Donald Trump se afla intr-o vizita de doua zile in Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Atata timp cat…

- Japonia sustine politica presedintelui SUA, Donald Trump, ce consta in a lua in calcul toate optiunile fata de provocarile Coreei de Nord, a declarat luni premierul japonez, Shinzo Abe, intr-o conferinta de presa comuna la Tokyo cu seful executivului american, aflat in vizita in Japonia, relateaza…

- Interviul lui Vitalie Proca va fi folosit drept maciuca politica la Chișinau: un asasin platit susține ca Vlad Plahotniuc i-ar fi comandat uciderea bancherului Gherman Gorbunțov. Desprea aceasta scrie ziaristul roman George Damian de la moldnova.eu.

- Agentia de presa nord-coreeana KCNA, preluata de Yonhap, a difuzat vineri (dupa ora locala) o stire potrivit careia bombardiere americane B-1B de la baza aeriana Anderson din Guam au survolat joi Coreea de Nord si au desfasurat exercitii in vederea unei lovituri nucleare. KCNA afirma ca intentia…

- Agentia de presa nord-coreeana KCNA, preluata de Yonhap, a difuzat vineri (dupa ora locala) o stire potrivit careia bombardiere americane B-1B de la baza aeriana Anderson din Guam au survolat joi Coreea de Nord si au desfasurat exercitii în vederea unei lovituri nucleare. KCNA afirma ca intentia…

- Coreea de Nord va efectua noi teste balistice si nucleare, au avertizat, joi, serviciile de informatii sud-coreene, care au precizat ca au identificat activitati intense in apropierea bazelor de unde Phenianul a mai efectuat astfel de teste, relateaza agentia Yonhap. Potrivit sursei citate,…

- Luni, 30 octombrie, ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție — Centrul Operațional 3 Cluj-Napoca și Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Cluj, cu sprijinul lucratorilor din cadrul formațiunilor silvice și de ordine publica ale I.P.J. Cluj și specialiști de la Garda…

- Un deputat USR il acuza pe social-democratul Florin Iordache ca l-a amenințat, in Parlament:”Politica? Iți arat eu ție politica!”, i-ar fi spus fostul ministru al Justiției, membru in comisia juridica a Camerei Deputaților, lui Cristian Ion de la USR. Acesta a scris pe pagina de socializare despre conflictul…

- Marți, deputatul Ionela Dobrica a susținut o declaratie politica in plenul Camerei Deputaților prilejuita de faptul ca saptamana trecuta, pe 18 octombrie, a fost Ziua Europeana impotriva Traficului de Fiinte Umane, iar pe teritoriul Romaniei, intre 16 si 22 octombrie [...] citește mai mult Post-ul Declarație…

- Ieri, la Convenția TNL, am trait unul din cele mai onorante momente din viața mea. Le mulțumesc inca o data, tuturor colegilor pentru incredere și susținere și ii asigur ca voi fi președintele tuturor! Politica este un sport de echipa și, de aceea, imi asum public ca din poziția de președinte al…

- Presedintele Chinei Xi Jinping va avea propria sa teorie politica, devenind al treilea presedinte chinez, dupa Deng Xiaoping si Mao Zedong, care da numele unei teorii. Aceasta se va numi "Gandirea lui Xi Jinpig" si va avea 14 principii, anunta agentia Xinhua, citata de BBC .

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 20.10.2017 ORA 09 – 21.10.2017 ORA 09 Regimul termic va fi in continuare caracterizat de valori Post-ul METEO: Saptamana se incheie cu vreme buna apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Mai mulți cercetatori vor sa ii consilieze pe politicieni atunci cand aceștia pregatesc legi de infrastructura sau in domeniile medical, agricol, economic. Intr-o sala de conferințe de la Academia de Științe Tehnice din Romania iși spun discursurile de inceput cercetatorii invitați din peste 20 de țari.…

- ”Eu inca sunt marcata dupa ziua de ieri, dupa noaptea de ieri. Pentru mine, noaptea de ieri, ziua de ieri, dupa-amiaza de ieri reprezinta un moment pe care nu-l voi uita, reprezinta un moment care pentru PSD, dupa aproape 10 ani, eu sunt de 20 de ani in PSD, a fost o seara plina de tensiune, dar…

- [citeste si] Dacian Cioloș a spus ca nu ințelege de ce fostul premier dezinformeaza și lanseaza in spațiul public astfel de informații false. "Vad ca Victor Ponta a zis azi ca aș fi negociat cu Liviu Dragnea sa raman premier in guvernul PSD. O asemenea bazaconie n-am mai auzit de mult!…

- Cum stau politicienii la popularitate dupa ce pe scena politica, in ultima perioada, apele au fost mai tulburi ca niciodata? Cum arata zarurile puterii pentru Dragnea, Tudose si Iohannis, dar si care este omul momentului in politica? Sondajul IMAS arata ca Mihai Tudose este mai popular decat Liviu Dragnea.…

- Inspectoratul de Poliție Județean Valcea a acționat in weekend pentru prevenirea și combaterea transportului ilicit de material lemnos, verificarea centrelor de sortare, prelucrare, depozitare, precum și controlul comercializarii masei lemnoase. In numai doua zile, polițiștii valceni au constatat 12…

- Inca un scandal de plagiat deschide, din nou, Cutia Pandorei in aceasta directie. Cel vizat, Ministrul Sanatatii, Florian Dorel Bodog. Mai exact, acesta ar fi plagiat 147 dintre cele 232 de pagini ale tezei sale de doctorat in Stiinte Economice, intitulata „Managementul si marketingul unitatilor sanitare”…

- Violeta Varga, numita inspector școlar de la Arad, a starnit valva in presa ultimelor zile din cauza fotografiilor considerate indecente, postate pe contul sau de Facebook. Pozele provocatoare ale membrei PSD au revoltat intreaga țara, fiind, spuneau internauții, incompatibile cu statutul de dascal.…

- Consiliul de Administratie (CA) al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis, marti, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75 la suta pe an, se arata intr-un comunicat...

- Misterul a fost decriptat! S-a aflat identitatea noului iubit al Andreei Marin. Toata lumea se intreba cine este barbatul misterios cu care vedeta tv s-a afișat ținandu-se de mana la mall si care i-a furat dragostea zanei surprizelor.