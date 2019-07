Spectacolul sinistru al unui incendiu scăpat de sub control. Video

Temperaturile extrem de ridicate favorizează aparția unor incendii care pot scăpa ușor de sub control. Spectacolul flăcărilor care devorează totul în cale este sinistru. S-a întâmplat în ... The post Spectacolul sinistru al unui incendiu scăpat de sub control. Video… [citeste mai departe]