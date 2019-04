Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Consiliu Electoral din Turcia a decis miercuri in favoarea unei renumarari a voturilor in 8 dintre cele 39 de districte din Istanbul, in conditiile in care candidatul principalului partid de opozitie a obtinut victoria la foarte mica distanta de candidatul puterii. Partidul AK al presedintelui…

- Partidul președintelui turc Recep Tayyip Erdogan contesta rezultatele votului din Ankara, unde a pierdut primaria, și din Istanbul, unde este pe care sa o piarda, o tentativa disperata de a menține controlul dupa înfrângerea simbolica din alegerile locale

- Binali Yildirim, fost premier si presedinte al parlamentului, este pe primul loc in cursa pentru primaria orasului Istanbul, informeaza agentia de stiri Anadolu, preluata de dpa. Dupa numararea a 88% din voturi, Yildirim, din partea Partidului justitiei si dezvoltarii (AKP), detine 49,6%…

- Candidații Partidului Justiție si Dezvoltare (AKP, conservator-islamic), al președintelui Recep Tayyip Erdogan, la alegerile municipale desfașurate duminica în Turcia, conduceau în principalele doua orașe din țara, Istanbul și Ankara, dupa numararea a circa un sfert din buletinele de vot,…

- Turcii voteaza duminica la alegerile locale, scrutin descris de președintele Tayyip Erdogan drept o chestiune de supraviețuire pentru țara, transmite agenția Reuters. Erdogan, care domina politica turca de peste 16 ani, in special datorita creșterii economice puternice din trecut, a ...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a asigurat joi ca el se afla la carma economiei turce, intr-un context in care formatiunea sa, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la guvernare din 2002, se confrunta cu posibile pierderi la alegerile locale de duminica, din cauza problemelor economice,…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a afirmat ca cei din sectorul financiar care cumpara valuta pentru deprecierea lirei turcesti vor plati ”un pret foarte greu”, adaugand ca Ministerul de Finante lucreaza la acest lucru. Lira s-a depreciat vineri cu peste 4% faţă de dolarul american,…

- Pentru a combate o crestere semnificativa a pretului produselor alimentare, autoritatile turce au inaugurat luni propriile lor piete unde vor vinde legume ieftine direct cumparatorilor, ocolindu-i astfel pe retaileri pe care Guvernul ii acuza ca urca preturile. Cumparatorii s-au asezat la…