Regimul de la Damasc susţine că sirienii sunt "uniţi" în faţa ofensivei Turciei "Guvernul sirian isi reafirma respingerea totala si condamnarea ferma a agresiunii flagrante a Turciei", a precizat Ministerul Afacerilor Externe, facand referire la ofensive lansata la 9 octombrie de catre Ankara impotriva militiilor kurde. Intr-un comunicat preluat de agentia oficiala de presa Sana, guvernul sustine ca exista "mai mult ca oricand coeziune si unitate a tuturor sirienilor sub drapelul national al Siriei". Damascul acuza Ankara ca produce "moarte si distrugere" in nord-estul tarii cu o ofensiva care dezvaluie "ambitiile expansioniste" ale Turciei, conform aceleiasi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

