Stiri pe aceeasi tema

- Regimul sirian a negat inca o data miercuri ca a recurs la arme chimice in conflict, dupa acuzatii impotriva fortelor sale in legatura cu un atac chimic asupra unei enclave a rebelilor in apropiere de Damasc, transmite AFP. "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea…

- Rusia, aliata a regimului sirian al presedintelui Bashar al-Assad, poarta 'responsabilitatea' pentru atacurile chimice in Siria, a declarat marti la Paris secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, citat de AFP.'Chiar ieri, peste 20 de civili, in majoritate copii, au fost victime ale unui presupus…

- Rusia este vinovata de noul atac cu gaze din Siria, a declarat secretarul de stat al SUA Rex Tillerson, potrivit Politico.Luni, guvernul președintelui sirian Bashar al-Assad a folosit gaze otravitoare impotriva civililor.

- Rusia este vinovata de noul atac cu gaze din Siria, a declarat secretarul de stat al SUA Rex Tillerson, potrivit Politico. Luni, guvernul președintelui sirian Bashar al-Assad a folosit gaze otravitoare impotriva civililor. Ca urmare a atacului, nu mai puțin de 20 de persoane au fost ranite. Șeful diplomației…

- Rusia a respins marti, la ONU, acuzatiile Statelor Unite privind raspunderea pentru utilizarea armelor chimice in Siria, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate organizate la cererea sa, ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, a apreciat ca secretarul de stat…

- Rusia, aliata a regimului sirian al presedintelui Bashar al-Assad, poarta ''responsabilitatea'' pentru atacurile chimice in Siria, a declarat marti la Paris secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, citat de AFP. ''Chiar ieri, peste 20 de civili, in majoritate copii,…

- Aceste sanctiuni intervin in conditiile in care la Paris urmeaza sa se reuneasca tot marti oficiali din circa 30 de tari, in prezenta sefului diplomatiei americane Rex Tillerson, pentru a-i sanctiona pe oficialii responsabili de atacuri chimice in Siria si a riposta astfel la un veto rus impus la…

- Franta a inghetat marti activele a 25 de entitati si ale unor sefi de companii siriene, dar si franceze, libaneze sau chineze, suspectate ca 'alimenteaza programul sirian pentru conceperea si realizarea de arme chimice', potrivit a doua decrete publicate de Monitorul Oficial din Franta, transmite…

- ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea Consiliului de Securitate al ONU va fi dedicata (luni) nu doar situatiei din Afrin, ci si situatiei din Ghouta Orientala si Idlib'', a afirmat Lavrov, acuzand ''partenerii occidentali'' ca agita apele in legatura cu Ghouta…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut joi Consiliului de Securitate al ONU sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe responsabilii de atacurile chimice din Siria dupa veto-urile ruse din noiembrie privind continuarea anchetelor internationale, in timp ce ambasadoarea SUA la ONU,…

- Rusia a denuntat vineri 'incercarile extrem de ilogice' de arunca responsabilitatea atacurilor chimice in Siria asupra regimului de la Damasc, acuzand SUA ca doresc sa impuna o 'viziune eronata' asupra acestor incidente, relateaza AFP. Secretarul general al ONU Antonio…

- Cel putin 21 de civili, între care opt copii, au fost ucisi în raiduri aeriene ale regimului si aliatului sau rus în regiunea Idlib, în nord-vestul Siriei, unde puterea continua o ofensiva împotriva jihadistilor, a indicat luni organizatia neguvernamentala Observatorul…

- Loviturile, efectuate duminica in mai multe zone din sud-estul provinciei Idlib, au costat viata a 11 persoane din aceeasi familie in apropiere de Sinjar, potrivit OSDO.Fortele regimului au cucerit duminica aceasta localitate situata la 14 km de aeroportul militar din Abu al-Duhur, urmatoarea…

- 23 de civili, printre care femei si copii, au murit in urma unor raiduri comise in apropiere de capitala Siriei, Damasc. Informatia a fost confirmata de organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad intr-o felicitare de Anul Nou ca Rusia va continue sa sprijine eforturile Siriei de a-si apara suveranitatea, a anuntat sambata Kremlinul, potrivit Reuters. Putin a subliniat ca Rusia "va continua sa acorde…

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.Aceasta inaintare ar putea fi indiciul unei…

- "Erdogan incearca din nou sa induca in eroare opinia publica din Turcia si sa se elibereze de crimele comise impotriva poporului sirian", a raspuns Ministerul de Externe din Siria.Presedintele Tayyip Erdogan l-a numit pe liderul sirian Bashar al-Assad un terorist, declarand ca discutiile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a catalogat drept terorist pe omologul sau sirian, Bashar al-Assad, adaugind ca procesul de pace in Siria nu poate continua atit timp cit acesta ramine liderul regimului de la Damasc, informeaza agentia de stiri Reuters. Ministerul de Externe de la Damasc a reactionat…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit de pace luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in Rusia, informeaza AFP. Rusia si Iran – aliatii cu greutate ai presedintelui Bashar al-Assad – si Turcia, care ii sustine…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit luna viitoarea, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in orasul rus Soci, pentru a gasi o iesire la conflictul care sfasie Siria, informeaza marti AFP. Rusia si Iran - aliatii cu…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in orasul rus Soci, pentru a gasi o iesire la conflictul care sfasie Siria, informeaza marti AFP. Rusia si Iran -…

- Franta a fost port-drapelul sustinerii terorismului in Siria, ”inca din primele zile” ale conflictului, a acuzat presedintele sirian Bashar al-Assad, referindu-se la sustinerea adusa de Paris rebelilor care lupta contra regimului din 2011 si pe care Damascul ii califica ”teroristi”. Declaratiile lui…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Ministerului Apararii de la Moscova sa inceapa operatiunea de retragere a trupelor ruse aflate in Siria, dupa ce interventia Moscovei a permis regimului Assad sa obtina victorii importante impotriva extremistilor si opozitiei moderate, informeaza agentia Tass.…

- 'Misiunea armatei ruse de a invinge gruparea terorista SI s-a incheiat', a anunțat ministerul rus in cadrul unei conferințe de presa, adaugand ca 'in prezent nu mai exista nicio localitate sau regiune din Siria sub controlul Statului Islamic'.'Teritoriul sirian este complet eliberat de…

- Partidul Democrat din Moldova dezminte informația aparuta in presa rusa și ulterior preluata de presa din Republica Moldova, precum ca pe numele președintelui PDM, Vlad Plahotniuc, ar fi fost intentat un dosar penal in Federația Rusa.

- Cel puțin opt persoane au fost ucise marți in explozia unui microbuz-capcana in orașul sirian Homs, in centrul țarii, a anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs în cartierul Akrama. …

- Cel putin opt persoane au fost ucise marti in explozia unui microbuz-capcana in orasul sirian Homs, in centrul tarii, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, conform agerpres.ro. Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul…

- Avioane israeliene au vizat din nou luni ținte in apropiere de Damasc, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), la doua zile dupa atacuri ale armatei israeliene in vecinatatea capitalei siriene, relateaza AFP. Israelul și Siria sunt oficial in stare de razboi de mai multe zeci…

- Andrei Kelin, directorul Departamentului pentru Cooperare Europeana din cadrul Ministerului rus de Externe, a acuzat, luni, Statele Unite ca exercita presiuni asupra statelor din Balcani pentru a le forta sa adere la NATO, relateaza agentia de presa Ria Novosti.

- "Libanul va supravietui sau va prospera doar daca va dezarma Hezbollah. Atata timp cat aveti o militie armata, nu veti avea pace in Liban. Situatia din Liban este tragica. Din 1979, iranienii au scapat literalmente cu crime in regiunea noastra (Orientul Mijlociu), iar acest lucru trebuie sa inceteze",…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise luni in noi bombardamente ale regimului sirian vizand Ghouta de Est, o regiune rebela situata in apropiere de Damasc in care a fost instaurata o zona de ”dezescaladare”, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP. Asediata din…

- Cel putin 53 de civili au murit intr-un raid aerian al armatei ruse in estul unui sat din Siria, potrivit unui grup de monitorizare britanic. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR) din Marea...

- Noul bilanț a fost anunțat in momentul in care mai multe puteri straine iși intensifica eforturile diplomatice pentru a pune capat acestui conflict sangeros și cu cateva zile inainte de o noua serie de negocieri de pace sub egida ONU la Geneva. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului,…

- Rusia a acuzat joi Statele Unite ca imping Coreea de Nord catre 'o catastrofa' prin inscrierea acestei tari pe lista statelor care sustin terorismul, relateaza AFP.'Astfel de actiuni, care imping situatia pe marginea prapastiei, risca sa se incheie cu o mare catastrofa, nu numai la nivel regional,…

- Presedintii din Rusia, Iran si Turcia au adoptat miercuri, in cursul reuniunii de la Soci, pe litoralul Marii Negre, o declaratie comuna privind cooperarea in scopul solutionarii crizei din Siria. "Actiunile de lupta la scara larga impotriva gruparilor teroriste din Siria se apropie de sfarsit.…

- Rusia are o anumita responsabilitate pentru acțiunile autoritaților siriene, inclusiv pentru crimele comise de Damasc, a declarat reprezentantul Departamentului de Stat al SUA Heather Nauert, comentand recenta intalnire a președinților Rusiei și Siria, Vladimir Putin și Bashar al-Assad. Nauert a reamintit…

- Rusia va incheia faza activa a operatiunilor militare din Siria, a anuntat presedintele rus, Vladimir Putin, dupa intrevederea pe care a avut-o cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad. In cursul intrevederii pe care a avut-o luni seara cu Bashar al-Assad, in statiunea Soci, situata pe…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a primit, la Soci, pe liderul sirian Bashar al-Assad, pentru a discuta despre „nevoia de a trece de la operațiuni militare la o soluție politica” in conflictul din Siria, a anunțat Kremlinul.

- "Vladimir Putin a purtat negocieri cu președintele sirian Bashar al-Assad, care s-a deplasat in Rusia pentru o vizita de lucru", a precizat Kremlinul intr-un comunicat, scrie Agerpres, potrivit Reuters, adaugand ca cei doi lideri au discutat despre lupta impotriva terorismului și perspectivele unui…

- Arabia Saudita a anuntat, sâmbata, retragerea pentru consultari a ambasadorului din Germania, în semn de protest fata de afirmatiile ministrului german de Externe în exercitiu, Sigmar Gabriel, care a denuntat ingerintele saudite în Liban, informeaza publicatia Die Welt.…

- Trei raiduri aeriene asupra unei piețe din orașul Atarib, nordul Siriei, la o ora de vârf, s-au soldat cu 61 de morți. Bombardamentul a fost atribuit rușilor pentru ca a fost efectuat cu avioane rusești și oricum, aviația lui Bashar al-Assad nu executa niciun atac neaprobat de ruși.…

- Cel putin 29 de civili, inclusiv copii, au fost ucisi luni in raiduri aeriene asupra unei piete dintr-o localitate rebele dintr-o zona de dezescaladare din nordul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Cinci copii se numara printre victimele din orasul…

- Casa Alba a acuzat Rusia ca apara regimul președintelui sirian Bashar al Assad și pe teroriștii care folosesc arme chimice, potrivit comentariilor oficiale ale secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders. Anterior, Statele Unite și Rusia au prezentat Consiliului de Securitate al ONU doua proiecte…

- Cel putin cinci civili, printre care un copil, au fost ucisi marti in urma unor atacuri intreprinse de fortele aeriene ale regimului sirian asupra unei zone a insurgentilor, aflata sub asediu in estul regiunii Goutha, langa Damasc, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru…

- Președintele francez vrea ca, prin sprijinul Moscovei, ''accesul umanitar sa fie garantat și efectiv in cel mai scurt timp, in special in Ghouta de Est, unde sute de mii de persoane sunt intr-o situație foarte grea'', a indicat președinția intr-un comunicat. Ghouta de Est este unul dintre…

- Ministerul de Externe rus l-a convocat vineri pe un reprezentant al ambasadei austriece de la Moscova in legatura cu refuzul autoritatilor de la Viena de a acorda viza unor jurnalisti din Crimeea pentru a participa la un eveniment organizat de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa…

- Casa Alba a criticat Rusia pentru protejarea președintelui sirian Bashar al-Assad, intr-un comunicat publicat miercuri referitor la un recent raport al ONU care acuza regimul sirian de atacul cu gaz sarin asupra localitații Khan Shaykhun, relateaza dpa. În atacul survenit la 4 aprilie…

- Un reporter sirian care lucra pentru o televiziune de opozitie a fost ucis duminica in provincia Damasc de un bombardament de artilerie al regimului, soldat cu alte zece victime, scrie Agerpres, citand AFP. Qays al-Qadi, in varsta de 20 de ani, lucra pentru Al-Jisr, un post de televiziune fondat in…

- Un reporter sirian care lucra pentru o televiziune de opozitie a fost ucis duminica în provincia Damasc de un bombardament de artilerie al regimului, soldat de asemenea cu alte zece victime, au relatat postul de televiziune si o organizatie nonguvernamentala, relateaza AFP. …

- Și ceea ce trebuia sa se intample, s-a intamplat. Rusia lui Putin a dobandit tot mai mult curaj și tupeu la nivel global, reușind, luni noaptea, sa blocheze in Consiliul de Securitate și anchetarea de catre Mecanismul de Investigare Comun (JIM) al Organizației de Interzicere a Armelor Chimice – OPCW…