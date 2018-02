Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat în sferturule turneului de tenis de la Doha, Qatar, dupa ce a învins-o pe Anastasja Sevastova.Numarul 2 mondial și-a învins adversara în doua seturi, cu scorul 6-4, 6-3, într- partida care a durat o ora și 6 minute.În…

- Manchester City a facut un pas mare spre sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a surclasat formatia elvetiana FC Basel cu scorul de 4-0 (3-0), in deplasare, in prima mansa din optimile de finala. Golurile echipei antrenate de Pep Guardiola au fost marcate…

- Golurile au fost marcate de Nivaldo (25), Alibaev (53, 87), Al Sharjee (55 - autogol) si Rashidov (59). Al Wahda si Lokomotiv Taskent fac parte din grupa B a Ligii Campionilor Asiei, alaturi de Al Duhail si Zob Ahan.

- Calificata in sferturile de finala ale Cupei EHF dupa o pauza de cinci ani, echipa antrenata de Gheorghe Tadici isi va afla marti adversara din aceasta faza a competitiei, tragerea la sorti fiind programata la ora 12 (ora Romaniei), la Viena. Cu patru victorii si doua infrangeri in grupe, HC Zalau ocupa…

- Kayserispor, antrenata de Marius Sumudica si la care evolueaza Cristian Sapunaru si Silviu Lung Jr., a fost eliminata, miercuri, in sferturile de finala ale Cupei Turciei, dupa ce a remizat cu Akhisarspor, pe teren propriu, scor 2-2, in mansa secunda a acestei faze a competitiei. In tur, scorul a…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa lui Adrian Ropotan, Hatta, intr-un meci din etapa a XVI-a a Emiratelor Arabe Unite.Golul a fost marcat de Tagliabue, in minutul 72, din penalti. De la Hatta, in minutul 75 a fost…

- Olympique Marseille s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Frantei, dupa ce a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 9-0, echipa Bourg-en-Bresse din liga secunda.Golurile au fost marcate de Luiz Gustavo (9), Dimitri Payet (12), Lucas Ocampos (17, 48, 71), Kostas Mitroglou (20,…

- Germania si Italia conduc cu scorul de 3-1 intilnirile cu Australia, respectiv Japonia si si-au asigurat calificarea in sferturile de finala ale Grupei Mondiale a Cupei Davis. La Brisbane, Alexander Zverev l-a invins, duminica, pe Nick Kyrgios, cu 6-2, 7-6 (3), 6-2, aducind punctul victoriei Germaniei.…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, vineri, pe teren propriu, echipa Al Wasl, scor 4-3, intr-un meci din etapa a XV-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite.Pentru Al Wahda au marcat Tagliabue (12), Rim (33), Batna (41) si Matar (72). Golurile echipe Al Wasl au…

- Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a remizat, duminica, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Al Dhafra, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite.Al Wahda a deschis scorul prin Batna, din penalti, in minutul 25. In minutul 90+1, Al Dhafra a egalat…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Atromitos Atena, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Greciei.Golurile au fost marcate de Pelkas ’19 si Sahov ’86, anunța News.ro. Partida retur este programata…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Al Nasr, intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite.Golul a fost marcat de Matar, in minutul 19. In minutul 23, tot de la Al Wahda Dzsudzsak a ratat…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara romancei Simona Halep, liderul mondial, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a invins-o luni in optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, in trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.Meciul, foarte…

- Simona Halep a evoluat azi-dimineata in optimile de finala ale Australian Open, primul turneu de grand slam al anului. Adversara numarului 1 mondial WTA a fost japoneza Naomi Osaka, aflata pe pozitia a 72-a a clasamentului, care le-a lasat in afara turneului din Australia pe Vesnina, respectiv Barty,…

- Fostul antrenor al Stelei a primit 500.000 de euro pentru performanța reușita sambata. Al Wahda a trecut cu 2-0 de Al Jazira, obținand o victorie fara emoții. De menționat ca formația antrenata de Reghecampf are acum 11 meciuri la rand fara infrangere, in toate competițiile. In Supercupa Emiratelor…

- Simona Halep, liderul WTA și principala favorita a competiției, a reușit sa acceada in sferturile de finala ale turneului de Grand Slam de la Melbourne. Constanțeanca „a fluierat” in fața japonezei Osaka și merge pentru a treia oara in cariera in aceasta faza a intrecerii de la Antipozi.

- Al-Wahda, formația antrenata de Laurențiu Reghecampf, a cașttigat Supercupa Emiratelor Arabe Unite. Echipa romanului s-a impus cu 2-0 in meciul cu Al-Jazira. Golurile lui Al-Wahda au fost reușite de marocanul Mourad Batna, in minutul 22, și de maghiarul Balazs Dzsudzsak, in minutul 59. Este primul trofeu…

- Americanca Madison Keys, locul 20 WTA si cap de serie numarul 17, a invins-o, joi, cu scorul de 6-0, 6-1, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 92 WTA, calificandu-se in turul al treilea al Australian Open.Finalista ultimei editii a US Open a avut nevoie de numai 41 de minute pentru a-si…

- Laurențiu Reghecampf s-a calificat in sferturile Cupei Președintelui. Antrenorul roman continua lupta pentru trofee in Emirate cu Al Wahda. Formația pregatita de Reghe a caștigat cu emoții, marți seara, meciul cu Emirates Club, scor 2-1, dupa prelungiri. Al Wahda, locul 2 in campionat, a deschis scorul…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Dibba Al Fujairah, intr-un meci din campionatul Emiratelor Arabe Unite. Pentru Reghecampf, este al cincilea succes consecutiv, dupa trei obtinute in Cupa Emiratelor si unul in campionat.Golurile…

- Laurențiu Reghecampf a debutat cu dreptul in 2018. Al Wahda a caștigat derby-ul cu Al Jazira, scor 4-2, luni seara, in deplasare, și s-a apropiat la doua puncte de primele doua clasate, Al Wasl și Al Ain. Trupa lui Reghe a deschis scorul in finalul primei reprize, prin argentinianul Tagliabue (44),…

- Simona Halep, principala favorita si liderul mondial, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Irina-Camelia Begu, cap de serie numarul patru si locul 43 WTA, si s-a calificat in finala turneului de la Shenzhen.

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Shenzen dupa victoria in trei seturi obținuta in aceasta dimineața in fața chinezoaicei Ying-Ying Duan, 3-6, 6-1, 6-2 (detalii despre meci, aici) In turul urmator, Halep se va duela cu o jucatoare extrem de promițatoare, care la…

- Laurențiu Reghecampf, 42 de ani, a ajuns in urma cu șase luni la Al Wahda, cu care a semnat pe doi ani, iar șefii clublui din Emirate au fost foarte mulțumiți de antrenor și i-au facut o surpriza de Sarbatori. Al Wahda i-a prelungit contractul lui Reghecampf pana in 2020 și i-a marit salariul, peste…

- Formatia Juventus Torino s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Italiei, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Genoa.Golurile au fost marcate de Dybala (42) si Higuain (76), anunța News.ro. In sferturi, Juventus va intalni cealalta echipa torineza,…

- „Da, intotdeauna m-as intoarce, pentru mine este o onoare ca am antrenat-o pe Steaua” a declarat Laurentiu Reghecampf, cel care a antrenat-o in 2 randuri pe Steaua reusind sa castige 2 titluri, o Supercupa a Romaniei si Cupa Ligii. Antrenor la Al Wahda in Emirate, Reghecampf a comentat si faptul ca…

- Laurențiu Reghecampf le-a raspuns lui Mihai Stoica și Helmuth Duckadam, care au considerat ca actualul antrenor al lui Al Wahda a fost de vina pentru puținele minute pe care Dennis Man le-a prins la FCSB in mandatul sau. "Si Duckadam, si MM stiu de ce n-a jucat Man cat am fost acolo. ...

- Luni, 4 decembrie, a avut loc, la sediul Federatiei Romane de Baschet, tragerea la sorti a jocurilor din cadrul Turneului „Final 8” al Cupei Romaniei la baschet feminin, editia 2017-2018. Olimpia CSU Brasov va juca impotriva formatiei SCM Timisoara, pe care o va intalni in acest weekend, intr-o partida…

- Handbalistele „tricolore” au debutat cu dreptul la Campionatul Mondial din Germania, dupa ce, vineri, au invins Paraguay (scor 29-17). Astazi, Romania va infrunta Slovenia, „surpriza” din grupe.

- Seria de meciuri fara victorie i-a fost fatala lui Cosmin Olaroiu. Fostul antrenor al Stelei a fost dat afara de la Shabab Al Ahli, dupa al saptelea rezultat de egalitate la rând. În vârsta de 48 de ani, tehnicianul român se afla pe banca formatiei din Emiratele Arabe…

- Naționala de handbal feminin a Sloveniei a invins in debutul Campionatului Mondial reprezentativa Franței, scor 24-23, in ceea ce a reprezentat marea surpriza a acestui inceput de turneu final. Surpriza e cu atat mai mare pentru ca inaintea meciului Franța era favorita clara, avand la pariuri cota 1.06…

- Steaua s-a calificat, joi seara, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, trecand in optimi de ACS Poli Timisoara, in deplasare, scor 3-0. Gazdele au incheiat jocul in inferioritate numerica, dupa ce Andrei Artean a fost eliminat.Golurile au fost marcate de Gnohere '34 (penalti), Golofca…

- Ghinion pentru Reghecampf. Echipa antrenorului roman, Al Wahda, a pierdut joi doua puncte importante in lupta pentru caștigarea campionatului din Emiratele Arabe Unite. Al Wahda a terminat la egalitate, scor 2-2, partida disputata in deplasare cu Ajman, gazdele reușind egalarea in minutul 90, prin Maiga.…

- CSM Poli Iasi a obtinut, marti, calificarea in sferturile Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins, scor 2-0, pe Unirea Slobozia (din Liga a treia). Golurile au fost marcate de Pedro Medes (11', din penalti) si Catalin Stefanescu (66').

- Laurențiu Muscalu i-a luat un super interviu lui Nicolae Constantin Dica, antrenor principal al echipei la care s-a consacrat, Steaua București. Ca jucator, dispunea de un joc ofensiv și avea o rata buna de transformare a loviturilor libere și a penalty-urilor. Fotbalist cu o viteza extraordinara de…

- Al Wahda, formație antrenata de Laurențiu Reghecampf, a caștigat clar partida cu Al Sharjah, formație antrenata de Jose Peseiro, fostul tehnician al Rapidului, scor 3-0. Balazs Dzsudzsak a deschis scorul in minutul 4, iar peste 14 minute s-a facut 2-0 dupa ce Chang-Woo a inscris din pasa maghiarului.…

- Golurile au fost marcate de Hazard "21 (penalti), Willian "36, "85 si Fabregas "73 (penalti). Tot miercuri, dar in grupa A, TSKA Moscova s-a impus cu scorul de 2-0, acasa, in fata echipei Benfica Lisabona. Au inscris Sennikov "13 si Jardel "56 (autogol).

- Laurențiu Reghecampf a reușit sa intrerupta seria rezultatelor nefaste și a caștigat meciul din deplasare cu modesta Emirates Club, scor 4-1. Al Wahda a preluat conducerea din minutul 28, cand Mohammad a inscris in propria poarta. Cinci minute mai tarziu Tagliabue a facut 2-0. Gazdele au revenit in…

