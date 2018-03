Stiri pe aceeasi tema

- Durere mare in familia Reghecampf! Socrul Anamariei Prodan s-a stins la varsta de 69 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. La auzul veștii ca tatal sau a murit, Laurențiu Reghecampf, care se afla in Abu Dhabi, s-a urcat in primul zbor catre Romania. Anamaria Prodan a anunțat cand și unde va avea…

- Tatal lui Laurențiu Reghecampf a murit la varsta de 70 de ani. Cea care a publicat informația a fost chiar nora sa, Anamaria. „Rip Harry! We will always love you! You were an incredible father and an incredible person! You will always be in our hearts”, a fost mesajul scris de Ana.Harry Reghecampf (70…

- Laurențiu Reghecampf trece prin cele mai negre momente din viața sa. Tatal antrenorului lui Al Wahda a murit dupa o lunga suferința cu o boala care afecteaza mulți romani. Barbatul se confrunta cu un diabet care nu i-a dat pace absolut deloc. Parintele lui Reghe a pierdut lupta cu viața in dimineața…

- Laurențiu Reghecampf este in doliu. Tatal antrenorului lui Al Wahda s-a stins din viața duminica dimineața. Barbatul a fost rapus de un stop cardio-respirator. Insa, conform surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, acesta era chinuit de diabet. Boala care nu i-a dat pace absolut deloc in ultimii…

- Au plecat la munca in Praga pentru a-si construi o viata mai buna in Romania, dar visele s-au spulberat in cateva secunde. Este doliu apasator in doua tari. Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni s-a intalnit astazi cu rudele celor cinci romani ucisi in explozia de la uzina chimica. Aveau de gand…

- HOROSCOP 24 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- In cursa pentru viitorul autoturism de succes, Dacia inca intarzie cu o mașina electrica. Pana va fi un anunț oficial in acest sens, te poți bucura de un concept creat chiar la Pitești. Conform lui Jean Christophe Kugler, președinte Dacia pe Europa, compania ia in calcul dezvoltarea unui model electric…

- Spania a cerut rejucarea meciului de rugby cu Belgia. Decizia se ia vineri, in Polonia. Ibericii au facut plangere la federația europeana dupa prestația arbitrului Iordachescu. Rugby Europe analizeaza cazul vineri. Reacția FRR. Federatia spaniola de rugby (FER) a solicitat oficial, marti, rejucare meciului…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.354 locuri de munca, in data de 20 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.529, Prahova…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Recent, pe contul personal de socializare, Delia a urcat o pictura in care apare tunsa la chelie. Imaginea…

- Gripa face ravagii in Romania! Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei ajuns la 95. Anunțul a fost facut de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica. Cele mai multe dintre victime nu erau vaccinate antigripal.…

- Celebra femeie de afaceri Israela Vodovoz a murit vineri (9 martie), la varsta de 70 de ani. Ea a ajuns in atenția presei din Romania in 2008, dupa ce s-a casatorit cu Liviu Arteni, un barbat mult mai tanar decat ea. In primii ani de casnicie, parea ca lucrurile merg ca pe roate intre cei […] The post…

- Simona Halep, singura jucatoare din Romania ramasa in competiție la turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului din California dupa victoria muncita obținuta in 16-imile de finala ale turneului in fața jucatoarei Caroline…

Declarațiile pe care le publicam in exclusivitate apar la cateva zile dupa ce Florin Salam și Adrian Minune au fost audiați de catre procurori intr-un dosar de proxenetism care il are in prim-plan

- Cum iși alinta Delia și Mihai Bendeac mamele. Reacțiile unui concurent de doar 18 ani i-au emoționat pe jurații ”iUmor”, care și-au amintit la randul lor cum iși alinta mamele in momentele de afecțiune. Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au fost amuzați și emoționați, in același timp, sa vada cum un concurent…

- Pretul mediu solicitat in luna februarie pentru apartamentele din Romania a crescut atat pentru cele noi, cat si pentru cele vechi, spre deosebire de ianuarie, cand avansul a fost sustinut, in marile orase, doar de segmentul locuintelor noi, iar cele mai mari scumpiri s-au inregistrat in Capitala,…

Elena Basescu este gravida! Imediat, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu a confirmat ca așteapta un copil cu iubitul ei, Catalin „Tomata", ea fiind gravida in luna a șasea. EBA și Catalin „Tomata" urmeaza sa aiba

- Laurențiu Reghecampf, antrenor la Al Wahda, a facut un gest laudabil pentru o grupa de 2005 a celor de la Kinder Targoviște, formație invitata in Emiratele Arabe pentru a participa la un turneu. Formația care vine din orașul in care fostul antrenor al FCSB-ului s-a nascut, a participat la turneul Abu…

- O femeie de 30 de ani a fost gasita fara viața in interiorul unui autocar „Atlassib Italia Srl”, parcat la sediul firmei din via Marconi a localitații Caselle di Selvazzano Dentro, provincia italiana Padova. Din primele relatari reiese ca autocarul in cauza ajunsese de puțin timp la sediu, venind din…

- Andreea Marin a plecat departe de țara dar nu intr-un voiaj romantic cu iubitul ei ci intr-o calatorie de cunoaștere alaturi de fiica ei, Violeta. Vedeta nu a ascuns deloc faptul ca a parasit Romania, ci, din contra, le-a aratat amicilor destinația ei: Statele Unite ale Americii! Totul s-a aflat dupa…

Imediat dupa ce a plecat de la emisiunea pe care o prezinta, Bianca Dragușanu s-a grabit sa ajunga intr-un magazin. Paparazii au fost pe urmele ei și au surprins-o intr-o ipostaza inedita, in timp ce Victor Slav e pe patul de spital. Dupa ce și-a incheiat munca

- CAȘTIGATOR FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Emoțiile au atins cote maxime pentru concurenții de anul acesta care și-au dorit sa se califice mai departe la Eurovision. La final insa, caștigatori au fost desemnați soliștii de la „The humans”, cu piesa „Goodbye”. Ei vor merge la finala de la Lisabona, intre…

- Creadeați ca Iulia Albu exagereaza cu ținutele ei ințelese mai de nimeni? N-ați vazut ce inseamna harajuku! Celebrul stil japonez l-a inspirat pe un apreciat designer din Baia Mare care a scos o colecție de haine reconstruite. Lorand Coza și elevii de la școala lui de modele ne-au facut o demonstrație…

- Vremea va fi deosebit de rece in acest sfarsit de saptamana, cu valori termice negative atat minime, cat si maxime, la nivelul intregii tari. Potrivit meteorologului de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Dinu Marasoiu, in acest weekend vremea se va raci considerabil. In cursul…

- Al Wahda, echipa antrenata de Laurentiu Reghecampf, a incheiat la egalitate, vineri, pe teren propriu, scor 0-0, meciul sustinut in compania echipei Al Ahli Dubai, in etapa a 17-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite.

- Gimnastica din Romania este zguduita de un scandal izbucnit intre sportivul Marian Dragulescu și Andreea Raducan, președintele Federației Romane de Gimnastica. Totul a pornit de la cunoscutul gimnast care s-a aratat nemulțumit de taierea indemnizațiilor și a transmis un mesaj pe Internet. Gestul sau…

- Vandut acum patru ani de Gigi Becali cu aproape 7 milioane de euro la Southampton, Florin Gardos a revenit in Romania ca sa-și dea restart la cariera. Ajuns la 29 de ani, fundașul central a semnat pana in vara cu CSU Craiova, a anuntat gruparea din...

Utilizatorii de dispozitive mobile, fie ca ruleaza Android-ul companiei Google sau iOS-ul celor de la Apple, sunt tot mai ingrijorați de acuzațiile publice de spionaj in dauna lor. Un experiment incredibil facut de jurnaliștii americani arata

- „Am primit mai multe amenințari”, spune Gabriela Firea. Pe scurt, cei care au amenințat-o i-au reproșat ca „de ce o companie din Turcia a caștigat aceasta licitație și nu una din țara”. „Am ramas total surprisa. Primarul general aproba bugetul și propune proiecte consiliului. Ce spun aceste…

Ce destin nemilos! El, 23 de ani, ea, 22, sora și frate, studenți! Ambii mor intr-un accident de circulație! Mama lor vine in țara, pentru a-i ingropa! Lucra in Spania… Se intampla in primavara anului trecut! Femeia de 47 de ani, pe care soarta a lovit-o

Cei patru frati miliardari Shapiro, care controleaza compania Shapir, implicata in dosarul mitei de 175.000 de euro, pe care Avraham

- Au format pana de curand unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul din Romania, dar, de curand, ei au decis sa mearga pe drumuri separate in viata. Despartirea oficiala s-a facut departe de ochii presei, insa azi "a explodat" informatia potrivit careia au divortat. Si, contrar asteptarilor…

- Ministrul Sanatatii a inceput sa planga in platoul televiziunii Romania TV cand pe langa detalii din domeniul sanatatii, discutia s-a indreptat care fiica sa de doar un an si sase luni de care ii este foarte dor. "Fetita mea are un an si 6 luni. Am devenit mama cand avea o luna si o zi. Fetita…

Gabriel Enache si sotia sa, Lena, trec prin emotii foarte mari astazi. Cei doi isi boteaza, in aceste momente, baietelul. Evenimentul are loc in Dudesti, la Biserica "Sfanta Treime". Nasii micutului sunt Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan.

- Inspirata parca de isprava adolescentei din Constanta care a devenit cunoscuta in toata Romania in urma cu trei ani, dupa ce, din greseala, a invitat toti utilizatorii de Facebook la petrecerea de ziua ei, Irina Columbeanu a facut un anunt surprinzator pe una dintre paginile ei de socializare. Fanii…

- In lumea pariurilor a izbucnit un adevarat scandal, in urma cu cateva zile, dupa ce realizatorul TV Mircea Badea a anuntat, public, ca si-a inchis contul la firma UNIBET, nemultumit de ”descreieratii astia securistoizi”, asa cum a scris el pe retelele de socializare. CANCAN.ro a aflat ce sta in spatele…

Simona Halep revine azi in tara din postura de finalista la Australian Open 2018. Romanca n-a luat trofeul, insa le-a cucerit inimile celor care i-au urmarit parcursul in ultimele doua saptamani.

- Simona Halep (26 de ani) a pierdut finala de la Australian Open, la capatul unul meci dramatic disputat impotriva danezei Caroline Wozniacki (27 de ani), scor 6-7 (2), 6-3, 4-6. Aflat la Constanța, tatal celei mai valoroase jucatoare de tenis din Romania a trait meciul la intensitate maxima.

Stirea ca fostul international roman Gabi Popescu, sotul Crinei Abrudan, a fost audiat la DIICOT a facut inconjurul site-urilor si televiziunilor din Romania in urma cu doua zile. Detalii incendiare despre acest caz. Ceea ce s-a publicat

- Klaus Iohannis a acceptat propunerea PSD pentru functia de premier, asa ca Viorica Dancila o sa fie primul premier femeie pe care l-a avut Romania. Presedintele a fost extrem de criticat pentru alegerea facuta, dar se pare ca in spatele acestei alegeri sta un plan bine gandit de presedinte. Acesta…

- Gonzalo Higuain n-ar mai fi barbat liber. Atacantul lui Juventus a postat pe Instagram un mesaj curios și o poza, explicand cum se distreaza in Argentina "impreuna cu amicii, familia și soția", in vacanța de iarna. Imediat, fanii au tras concluzia ca Pipita s-ar fi casatorit in secret cu Lara Wechsler,…

Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a casatorit! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele.

Mugur Ciuvica a vorbit despre informatiile-bomba legate de fostul Ministru de Interne Vasile Blaga, actual boss PNL. Politicianul si apropiatii lui au chefuit la hotelul de lux Edelweiss din Poiana Brasov, detinut de milionarul Calin Mitica, anchetat

- Masacrul legionar de la Jilava din anul 1940. “Masacrul de la Jilava” este numele sub care a ramas cunoscuta noaptea de 26/27 noiembrie 1940, in care legionarii au asasinat 64 de inalt demnitari ai statului roman, aflati in stare de arest la Penitenciarul Jilava. Pe 4 septembrie 1940, regele Carol al…

- Familia Reghecampf a ales sa petreaca sarbatorile departe de țara. Deși s-a speculat ca intre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar fi aparut problemele, se pare ca au trecut peste toate, conform Star Matinal.