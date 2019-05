Anuntul privind ceremonia neasteptata, care a venit cu doar trei zile inainte de mult asteptata incoronare, a fost facuta in gazeta regala iar ulterior au fost difuzate imagini de la nunta la stirile regale difuzate pe toate canalele de televiziune thailandeze.



Vajiralongkorn, in varsta de 66 de ani, cunoscut sub numele de Regele Rama X, a devenit monarhul constitutional dupa moartea tatalui sau, Regele Bhumibol Adulyadej, in octombrie 2016.



El urmeaza sa fie incoronat prin ceremonii budiste si brahmane complexe care se vor desfasura pe parcursul a trei zile in acest weekend,…