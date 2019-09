Stiri pe aceeasi tema

- APEL… Un tanar din municipiul Vaslui si-a lasat masina in parcare. Nimic senzational pana aici. Cand a vrut insa sa-si foloseasca autoturismul, a constatat ca fusese seriosavariat. Barbatul a gasit o folie galbena ramasa pe masina, motiv pentru care banuieste ca un taximetrist ar fi de vina. S-a adresat…

- O femeie din Arkansas s-a inecat in mașina ei, sambata, in timp ce operatorul de la numarul de urgența 911 ii spunea sa taca. Debra Stevens, in varsta de 47 de ani, cerea ajutor cu disperare, timp in care operatorul o certa ca a intrat cu mașina in apa. La un momnent dat, acesta i-a spus femeii sa „taca”,…

- S-ar putea crede ca inspectia tehnica periodica (ITP-ul) este simpla, dar nu este asa. Cand vine vorba de fundatii din ITP, sunt multe lucruri de care trebuie sa tinem cont ITP este prescurtarea folosita pentru sintagma Inspectie Tehnica Periodica si este realizata la ansamblurile masinii,…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, fata disparuta de la Caracal, a declarat in direct la un post de televiziune ca exista rezultatul probelor ADN care arata ca fata fost in masina lui Gheorghe Dinca.

- Un barbat de 49 de ani, din Costesti, eliberat din inchisoare in luna mai, a fost arestat preventiv dupa ce a lovit masina Politiei. Incidentul s-a petrecut duminica dimineata, cand recidivistul, care nu avea permis si consumase alcool, s-a urcat la volan si a vrut sa fuga de politisti.

- Un accident rutier produs in fața unei secții de poliție din Sydney, Australia, ar fi trecut neobservat, daca polițiștii nu ar fi avut surpriza sa gaseasca droguri in valoare de peste 140 de milioane de dolari in mașina care a intrat intr-o autoutilitara de poliție. Un barbat a fost arestat dupa ce…

- Declaratie de presa a deputatului PNL Ovidiu Raetchi: PNL si USR au atacat la CCR legea Carmen Dan - Florin Iordache menita sa legitimeze violentele din 10 august Partidul National Liberal si USR au depus astazi sesizarea de neconstitutionalitate referitoarea la modificarea si completarea unor acte…

- Un hot de 29 de ani, din judetul Timis, cunoscut in orasul nostru pentru activitatea infractionala, a mai „dat un tun”. Acesta a furat o masina lasata pe Bulevardul Revolutiei descuiata si cu cheile in contact. Infractiunea ar fi fost comisa in data de 4 iunie, iar politistii au reusit sa il identifice…