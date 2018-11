Stiri pe aceeasi tema

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut joi o convorbire cu presedintele rus Vladimir Putin in cadrul careia l-a informat pe acesta in legatura cu investigatia in cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit agentiei de presa saudite SPA, relateaza Reuters, citata

- Gina Haspel, sefa CIA, a calatorit in Turcia pentru a ajuta investigatia privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, scrie Reuters, potrivit news.ro.Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va ține marți un discurs in fața Parlamentului in care a promis sa spuna "adevarul gol-goluț" despre asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, scrie Digi24.ro.

- Un forum international dedicat investitiilor marcat, insa, de abandonul a zeci de directorii de companii straine, incepe marti in capitala Arabiei Saudite, in plina criza provocata de moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, informeaza AFP preluata de Agerpres.

- Presedintele Indoneziei, Joko Widodo, a facut apel la o ancheta ''transparenta si aprofundata'' privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, apel lansat luni in cadrul intalnirii sale cu ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a indicat sefa diplomatiei indoneziene, Retno…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, nu cunostea detaliile operatiunii care a rezultat cu moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit la Istanbul, a informa un oficial saudit familiar cu ancheta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Compania Google a anunțat ca se retrage de la o conferința privind investițiile, ce se va desfașurat in Arabia Saudita, dupa ce mai multe companii au luat aceasta decizie pe fondul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Presiunea…