- Regele Salman al Arabiei Saudite va efectua incepand de marti mai multe vizite oficiale in tara, timp de o saptamana, in contextul in care regatul se confrunta cu cea mai grava criza politica din ultima perioada, in urma uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.

- Regele Salman al Arabiei Saudite va incepe marți un turneu local de o saptamana, a declarat un oficial guvernamental pentru agenția Reuters. Monarhia saudita se confrunta cu cea mai grava criza politica din ultima generație din cauza uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi.

- Procurorul turc care se ocupa de ancheta privind uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi i-a cerut poocurorului-șef al Arabiei Saudite sa dezvaluie cine a trimis echipa implicata in cazul uciderii jurnalistului, a declarat marți președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters.Procurorul…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut joi o convorbire cu presedintele rus Vladimir Putin in cadrul careia l-a informat pe acesta in legatura cu investigatia in cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit agentiei de presa saudite SPA, relateaza Reuters, citata

- Moartea jurnalistului Jamal Khashoggi a avut loc pe un teritoriu suveran al Arabiei Saudite si va fi analizata de justitia din aceasta tara, cand toate procedurile vor fi incheiate, a declarat sambata ministrul justitie de la Riyad.Fost șef al spionajului britanic: Dovezile sugereaza ca printul…

- Jurnalistul saudit critic al regimului de la Riad, Jamal Khashoggi, care a disparut pe 2 octombrie din consulatul Arabiei Saudite la Istanbul si ar fi fost asasinat de agenti din tara sa, "pare cert" ca a murit, a declarat joi presedintele american, Donald Trump, citat de AFP si Reuters. …