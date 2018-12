Stiri pe aceeasi tema

- La puțin timp dupa ce Regele Mihai I s-a stins din viața, un anume Jean-Francois Caraccini – autointitulat Jean-Francois al Greciei -, un barbat in varsta de 37 de ani, a susținut in mass-media ca este fiul fostului monarh. El afirma ca s-ar fi nascut in Romania, a fost dat in grija unui orfelinat,…

- Aproape jumatate dintre romani considera ca perioada interbelica (1918-1938) a fost cea mai benefica din ultimii 100 de ani pentru Romania, arata un studiu realizat pentru postul de televiziune HISTORY. In ceea ce priveste personalitatea cu cel mai mare impact pozitiv asupra romanilor in ultimii 100…

- "Nu doar ca este realizabil, ci a inceput", a afirmat Eugen Tomac, intrebat intr-o conferinta de presa daca mai este posibila unirea Romaniei si a Republicii Moldova in actualul context international. Liderul PMP a adaugat ca "daca am fi avut o clasa politica un pic mai curajoasa, mai responsabila…

- In urma unui sondaj realizat de CURS la comanda Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), romanii au declarat in proporție de 36% ca iși doresc unirea imediata a Republicii Moldova cu Romania. Doar 24% dintre romani se declara impotriva.Republica Moldova este de fapt Romania…

- "Am fost ridicat de politistii si serviciile secrete in mijlocul Chisinaului si escortat pana la granita. Am fost lovit tarat pe jos de catre cei care m-au dus la vama". George Simion spune ca totul i se trage de la marsul Centenarului. Romanii care au pornit de la Alba Iulia spre Chisinau pentru…

- Replicile a 25 de personalitati nationale si mondiale pot fi admirate, pana la sfarsitul lunii octombrie, in cadrul Muzeului Figurilor de Ceara, care s-a deschis la un centru comercial din Timisoara. Figurile din ceara sunt realizate de mai multi artisti din Bulgaria, care prezinta expozitia publicului…

- Cu prilejul Anului Centenar al Marii Uniri, Departamentul de Astronomie al Muzeului „Vasile Parvan din Barlad, organizeaza expozitia temporara cu tema: Eclipsele de Soare si Luna observate din Romania si Republica Moldova in perioada 1918 – 2018. In acest interval de timp s-au produs 166 de eclipse,…

- In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, Consiliul Local Blejoi, in parteneriat cu CJ Prahova, SMV Ploiesti si Fundatia "Constantin Stere", va dezveli in localitatea Ploiestiori o statuie a Reginei Maria, principesa de coroana și a doua regina a Romaniei,…