Stiri pe aceeasi tema

- Regele Iordaniei și-a anulat vizita in Romania dupa anunțul premierul Dancila privind ambasada Romaniei din Israel, anunța site-ul arabnews.com. Viorica Dancila a declarat in Statele Unite ca este hotarata sa mute ambasada Romaniei din Israel, la Ierusalim. Anularea vizitei, care trebuia sa inceapa…

- Regele Iordaniei, Abdulah II, si-a anulat vizita in Romania, care trebuia sa inceapa luni, dupa ce premierul Viorica Dancila a anuntat duminica, in SUA, ca va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, anunta Arab News.

- "Maiestatea sa Regele Abdullah II isi anuleaza vizita in Romania, care urma sa inceapa luni, din solidaritate cu Ierusalim", a declarat ministrul iordanian de Externe luni dimineata, citat de Arab News. In cadrul vizitei regelui Iordaniei in Romania, care detine presedintia Consiliului Uniunii…

- In acest context, Mircea Badea a intrebat-o pe Viorica Dancila ce va face daca Klaus Iohannis nu va fi de acord cu mutarea Ambasadei. ”Și daca președintele Romaniei nu vrea, nu este de acord cu mutarea Ambasadei, ce faceți?”, a zis Mircea Badea la Antena 3. ”Sper ca președintele Romaniei…

- Primul-ministru al Romaniei a precizat, ieri, in timpul unei vizite in Statele Unite ca Romania, dupa ce va finaliza analiza si in deplin conses, isi va muta Ambasada din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim....

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat duminica la afirmațiile facute de premierul Viorica Dancila despre faptul ca va muta ambasada României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Președintele Klaus Iohannis considera ca, prin declarațiile referitoare la mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim, prim ministrul Viorica Dancila demonstreaza ignoranța in domeniul politicii externe și in luarea deciziilor importante ale statului.

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca, prin declarațiile susținute astazi referitoare la mutarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim, Prim-ministrul Viorica Dancila demonstreaza, inca o data, totala sa ignoranța in domeniul politicii externe și in ceea ce privește luarea unor decizii…