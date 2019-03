Regele Iordaniei si-a anulat vizita in Romania, din cauza gafei lui Dancila, insa Printesa Dina a Iordaniei a fost in Bucuresti Desi Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei si-a anulat vizita planificata chiar astazi in Romania, dupa ce premierul Viorica Dancila a anuntat ca ambasada noastra in Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim, familia regala iordaniana a fost totusi reprezentata la Bucuresti de Printesa Dina a Iordaniei.



Aceasta nu s-a intalnit cu reprezentanti ai autoritatilor romane, ci a preferat sa viziteze trei ONG-uri care se lupta pentru copiii bolnavi, asa cum si ea face de mai bine de 16 ani.



"Regele Iordaniei si-a anulat vizita in Romania in urma actiunilor doamnei Dancila

Sursa articol si foto: business24.ro

