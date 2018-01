Stiri pe aceeasi tema

- Regele Felipe al VI-lea al Spaniei a sarbatorit marti implinirea varstei de 50 de ani si a premiat-o pe fiica lui in varsta de 12 ani, Leonor, mostenitoarea tronului, careia i-a inmanat cea mai prestigioasa decoratie regala, Colanul Ordinului Lana de Aur, informeaza AFP. Un purtator de…

- Nationala de handbal masculin a Spaniei este noua campioana europeana, dupa ce a invins aseara, in finala CE din Croatia, reprezentativa Suediei, cu scorul de 29-23 (12-14). Spania a cucerit prima medalie de aur auropeana, dupa alte patru finale disputate, ...

- Saptamana viitoare, Franta va preda peste 3,000 de metri patrati din teritoriul sau Spaniei fara ca vreun singur foc de arma sa fie tras. Insa peste doar sase luni de zile Spania, in mod voluntar, va returna acest teritoriu Frantei, fapt ce se repeta de peste 350 de ani.

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in tara, relateaza AFP. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv…

- FCSB are și susținatori romani in Cala de Mijas (Spania), unde disputa cel de-al doilea cantonament din aceasta iarna. Un lautar roman plecat de 17 ani din Braila canta pe strazile Spaniei și ii surprinde pe iberici cu melodiile sale la acordeon. E suporter al FCSB-ului și al lui Marius Lacatuș. Costel…

- Regele Felipe VI al Spaniei a vorbit, in discursul tinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, despre criza catalana si a reafirmat ca in tara sa Constitutia si legile se repecta, informeaza news.ro.In discursul exprimat in limba engleza, regele a spus: „Lectia pe care trebuie…

- Oana Roman a facut marturisiri mai puțin știute despre partenerul ei de viața, Marius Elisei, dar a și explicat ce premoniție a avut inainte de a o aduce pe lume pe fiica ei, Maria Izabela. Oana Roman este casatorita cu Marius Elisei , impreuna cu care are o fetița adorabila, Maria Izabela. Oana Roman,…

- „Bebelușa” Oana a ajuns din nou la spital, in urma unei infecții in zona abdominala. Vedeta nu a urmat sfatul medicului, acela de a se proteja dupa operația de hernie de disc suferita in toamna anului trecut, drept urmare a avut de suferit. Oana Ionița s-a ales cu o infecție in zona abdomenului și a…

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Micuta s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum a fost nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- Aflata in America, unde a petrecut o vacanța de vis alaturi de fiica sa, Irina, Monica Gabor și-a aniversat implinirea varstei de 30 de ani! Monica Gabor traiește, de ceva ani, visul american la cele mai inalte cote. Vedeta locuiește intr-o vila de lux, in Malibu. Și strabate America la volanul celor…

- Ultima oara cand a aparut in public a fost cu ocazia participarii la inmormantarea Regelui Mihai I in Romania, pe 16 decembrie, iar acum fostul rege al Spaniei, Juan Carlos I, a participat alaturi de familie la Ziua Epifaniei. Pe 6 ianuarie familia regala a Spaniei s-a reunit pentru o sarbatoare importanta,…

- Sara Montiel Sara Montiel a fost considerata una dintre cele mai frumoase actrite de origine spaniola si a jucat in peste 55 de productii cinematografice. A fost marea dragoste a starului Ion Dichiseanu. Actrița spaniola a incetat din viața in aprilie 2013 . Numele sau real a fost Maria Antonia Alejandra…

- Riscul de avalansa a atins un nivel maxim joi in Alpii francezi, dupa trecerea furtunii Eleanor deasupra Europei Occidentale, unde acest fenomen meteorologic extrem a facut patru victime in Franta si Spania si a stimulat mai multe incendii in Corsica, informeaza AFP. Timp de peste 24 de…

- Angajatii unui camin de batrani dintr-o localitate spaniola unde unul din cinci locuitori este somer au castigat vineri peste zece milioane de euro la traditionala loterie de Craciun din Spania, relateaza AFP. Angajatii caminului "Sagrado Corazon", din orasul Campo de Criptana (centrul…

- Aproximativ 5,5 milioane de catalani cu drept de vot sunt chemati joi la urne pentru a decide daca separatistii urmeaza sa ramana la putere in regiunea lor, la doua luni dupa proclamarea unei 'Republici Catalonia', esuata din start si care a zguduit Spania, relateaza AFP si DPA. …

- Piețele Clujului, raiul profitorilor FOTO Halele agroalimentare ale Clujului sunt concepute pentru a ajuta micii producatori locali sa vanda ceea ce au in gradina sau pe camp, iar pe locuitorii din oraș sa aiba acces la produsele de aici. De fapt unii se folosesc de acest pretext pentru a vinde marfuri…

- FIA a trmis o scrisoare de înștiințare Federației Spaniole de Fotbal privind implicarea politicului în alegerile prezidentiale, iar acum ibericii risca sa fie exclusi de la Cupa Mondiala din 2018, gazduit de Rusia.El Pais scrie ca Ministerul Sportului a propus noi alegeri…

- Alexandra Lacatus este unica fiica a fostului fotbalist legendar de la Steaua. Marius Lacatus si-a achizitionat o casa in Spania in perioada in care evolua pentru Real Oviedo, iar sotia si fiica sa locuiesc acolo. Marius Lacatus, anunt de ULTIMA ORA despre CSA STEAUA Tanara a absolvit Colegiu…

- Cel mai batran barbat din lume a implinit 113 ani și dezvaluie care este secretul sau: legume cultivate in curtea sa și un pahar de vin roșu pe zi, scrie Daily Mail. Francisco Nunez Olivera, cel mai batran barbat din lujme potrivit Guiness Book, și-a sarbatorit a 113-a aniversare in locuința sa din…

- Alaturi de soția sa Mariana, Marius Lacatuș a infiat in anul 2000 o fetița de 5 ani, pe Alexandra Dominique. Ea are acum 22 de ani și locuiește in Spania. Alexandra Dominique este unica fiica a fostului fotbalist legendar de la Steaua. Marius Lacatus si-a achizitionat o casa in Spania in perioada in…

- Regele Felipe și regina Letizia alaturi de cele doua fiice ale lor, prințesele Leonor și Sofia, au aparut intr-o fotografie de familie superba, aceasta urmand sa apara pe flicitarea de Craciun a Casei Regale Spaniole. Familia Regala spaniola a facut o tradiție de a publica an de an cu ocazia Craciunului…

- Gabriela Cristea si fiica ei petrec foarte mult timp impreuna. Vedeta este in permanenta acasa pentru a avea grija de cea careia i-a dat viata, iar astazi s-au fotografiat intr-o ipostaza emotionanta.

- Indragita actrita Laura Cosoi se considera o femeie norocoasa pe toate planurile. Vedeta a vorbit despre felul cum decurge viata ei in acest moment, atat pe plan professional, cat si personal si marturiseste ca este destul de aglomerata uneori, dar sotul ei, Cosmin este foarte grijuliu cu ea si cu relatia…

- Vedeta ii mulțumește lui Dumnezeu pentru ce a primit in acest an și mai ales in ultimele luni. Andreea Marin se simte implinita in dragoste datorita noului sau partener, consulul Romaniei in Libia, in varsta de 32 de ani. Acest sfarșit de an o gasește extrem de fericita pe Andreea Marin. Asta dupa ce…

- Crina Pintea, pivotul echipei naționale de handbal, a comentat victoria extrem de importanta reușita de "tricolore" in fața Spaniei, scor 19-17, intr-un meci contand pentru grupa A de la Campionatul Mondial din Germania. "Sunt foarte mandra de echipa mea. Nu ne-am dat batute, iar asta e foarte important…

- Curtea Suprema a Spaniei a ridicat mandatul de arestare emis pentru Carles Puigdemont, spunand ca liderul catalan și cei patru miniștrii aflați in belgia și-au exprimat dorința de a se intorarce in Spania pentru proces, scrie Sky News. Curtea a explicat ca Puigdemont și-a exprimat disponibilitatea de…

- Prima poza cu Alana Martina, fiica lui Cristiano Ronaldo. Lusitanul a publicat prima fotografie cu fiica lui nascuta pe 12 noiembrie. Starul de 32 de ani al lui Real Madrid apare alaturi de al patrulea sau copil, pe care il ține in brațe. Alaturi de poza, Ronaldo a pus și o inimioara pentru a accentua…

- Raluca Moianu a oferit informații despre fiica sa, Mara, pe care o adora. Fosta prezentatoarea a emisiunii “Iarta-ma”, Raluca Moianu a fost, in urma cu cațiva ani, protagonista unui episod amoros demn de o telenovela. Vedeta a fost surprinsa de paparazzi, in padure, in timp ce se saruta cu un cameraman,…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat mai multe percheziții în România și Spania, pentru destructurarea unui grup infracțional, specializat în trafic de persoane, proxenetism și spalarea banilor.”La data de 27 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de…

- Obișnuita sa atraga atenția in ținute de-a dreptul fabuloase și foarte feminine, de data aceasta Regina Letizia a optat pentru un outfit foarte asemanator cu cel al soțului sau, unul masculin și formal. Și-a pastrat eleganța, chiar daca a fost unu la unu cu Regele Felipe al VI-lea, amandoi imbracați…

- Campioana Romaniei la futsal, Autobergamo Deva, nu se face de ras in singura competiție continentala intercluburi din acest sport. Dupa ce au dat o replica onorabila caștigatoarei UEFA Futsal Cup din 2015, piezand cu 2-5 de la kazahii de la Kairat Almaty, devenii au jucat, de la egal la egal, cu…

- Nico se confrunta cu probleme serioase de sanatate. Cantareata a primit cea mai ingrozitoare veste din partea medicilor. Acestia i-au spus artistei ca se confrunta cu o afectiune grava la inima, potrivit Kanal D. Toata lumea stie cum arata fiica lui Nico, dar putini stiu cine este sotul artistei…

- Alina Pușcaș și soțul ei au implinit 3 ani de cand sunt impreuna. Vedeta de la Antena 1 a postat o imagine pe contul de socializare in care apare ținand in palma verighetele. Alina Pușcaș și soțul ei formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi. Au impreuna doi copii și o casnicie așa cum…

- Simona Gherghe a facut publice cateva imagini surprinse in casa in care o creste pe micuta Ana Georgia. Filmarea cu fiica ei si a lui Razvan Sandulescu i-au emotionat pe multi si i-au scris mai multe mesaje. Vedeta e tare fericita de cand a devenit mamica.

- De cand au devenit parinti, Tavi Clonda si Gabriela Cristea nu isi mai incap in piele de fericire. Vedeta nu rateaza nicio ocazie sa arate acest lucru prietenilor din mediul virtual. In urma cu putin timp, fosta prezentatoare Tv a postat un mesaj emotionant pentru sotul si fiica ei.

- Fetița Gabrielei Cristea, prima ieșire la mall. Tavi Clonda și-a scos fetele in oraș, s-au pozat și a postat imaginea pe contul de socializare. Gabrila Cristea și Tavi Clonda au devenit parinți pe 23 septembrie, iar de atunci viața lor s-a schimbat total. Realizatoarea tv sd-sa refacut dupa naștere,…

- Alina Pușcaș a implinit 32 de ani, iar soțul ei a surprins-o primul. Cei doi au mers intr-un loc romantic, iar vedeta a fost copleșita de emoții. Spre deosebire de alți ani, anul acesta vedeta și-a petrecut ziua de naștere cu soțul ei și nu cu prietenii, așa cum planuise Alina Pușcaș a implinit 32 de…

- Leonor a venit pe lume in 31 octombrie 2005 si este primul copil al Regelui Felipe al VI-lea si al sotiei lui. Regina Letizia a Spaniei si totodata prima in ordinea succesiunii la tronul Spaniei. Fiica Letiziei va fi conducatoarea Spaniei dupa ce mama si tatal sau se vor retrage, caci a fost desemnata…

- Opt fosti ministri ai Guvernului regional din Catalonia au fost arestati, joi, dupa audierile ce au avut loc in cadrul Curtii Supreme din Spania, informeaza BBC News Online. Pe parcursul zilei de joi, procurorii au cerut Curtii Supreme sa emita mandate de arestare pe numele a noua fosti…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont este convocat de justitia spaniola, dar el cere de la Bruxelles, unde s-a instalat impreuna cu o parte din guvernul sau destituit de Madrid, garantia unui proces impartial inainte de orice intoarcere a sa in Spania, relateaza AFP si France 24, scrie agerpres.ro. …

- Ieri, Prințesa Leonor a implinit 12 ani, iar Casa Regala a Spaniei a eliberat un nou portret oficial cu moștenitoarea tronului. Fiica cea mare a Reginei Letizia și a Regelui Felipe este de o frumusețe rara, seamana foarte mult cu sora sa mai mica, Infanta Sofia (10), atat de mult incat, de multe ori,…