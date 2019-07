Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi, mijlocașul de 20 de ani de la Viitorul, este in continuare dorit de Barcelona, campioana Spaniei, scrie gsp.roPotrivit surselor GSP.RO, Barcelona este dispusa sa ofere 15 milioane de euro pentru Ianis Hagi, care a impresionat in tricoul Romaniei la Campionatul European de Tineret.…

- Gica Hagi a vorbit despre ofertele pe care Ianis Hagi le-a primit dupa Campionatul European de tineret. „Regele" nu a exclus varianta Barcelona sau a unei echipe de calibru asemanator. „Nu stiu. Interesul Barcelonei pentru Ianis... E bine ca se vorbește atat de mult despre Ianis. E meritul lui. A muncit…

- Gazeta Sporturilor avanseaza o ipoteza socanta. Ianis Hagi, decarul echipei nationale de tineret si al Viitorului s-ar afla in tratative avansate cu FC Barcelona. Sursa citata sustine ca Barcelona il monitorizeaza pe Ianis Hagi de cateva luni. Un trimis al catalanilor ar fi asistat special la Campionatul…

- Ianis Hagi, component de baza al naționalei Under 21 a Romaniei, a transmis un mesaj inainte de semifinala cu Germania de la Campionatul European de Tineret, care se desfașoara in Italia. Echipa de fotbal a Romaniei va juca in semifinalele Campionatului European de Tineret joi, de la ora 19:00. In semifinale,…

- Au marcat: Puscas ’76 (penalti); Ianis Hagi ’85; Coman ’89 și ‘90+3, respectiv Gray ’79; Abraham ‘87… Reprezentanții noștri mai au nevoie de un egal, cu Franța, pentru a fi siguri de calificarea in semifinalele EURO 2019… Cat de departe poate sa mearga aceasta… poveste?

- Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a reafirmat ca eventualele plecari de la echipa, deci si a capitanului Ianis Hagi, fiul sau, se vor discuta la finele campionatului. Ianis e cel mai curtat jucator de la FC Viitorul, iar "Regeleldquo; a spus ca va fi greu de tinut la echipa din vara incolo.…

- Gica Hagi a confirmat ca Ianis Hagi, 20 de ani, are mai multe oferte din campionatele importante ale Europei. ”Regele” a dezvaluit ca fiul sau va pleca de la Viitorul in vara. ”E adevarat ca Ianis are oferte din Spania, din Italia, din Germania, din Belgia. E curtat, e foarte curtat. Va fi foarte greu…

- Gica Hagi a confirmat ca Ianis Hagi (20 de ani) are mai multe oferte din campionatele importante ale Europei. „Regele" crede ca fiul sau va pleca de la Viitorul in vara. „E adevarat ca Ianis Hagi are oferte din Spania, din Italia, din Germania, din Belgia. E curtat, e foarte curtat. Va fi foarte greu…