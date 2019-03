Regele diamantelor a murit pe masa de operație Ehud Arye Laniado, care a murit la varsta de 65 de ani, a ales pentru aceasta procedura o clinica de lux de pe Avenue des Champs-Elysees din capitala franceza.

Omul de afaceri belgiano-israelian a facut infarct si a murit dupa ce medicii i-au injectat o substanta in penis. Compania lui Laniado, Omega Diamonds, cu sediul in Anvers, este una dintre cele mai mari din lume in domeniul comertului cu diamante.

Potrivit presei locale, Laniado suferea de ceea ce se numeste popular "complexul lui Napoleon", din cauza faptului ca era scund. De altfel, surse apropiate acestuia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

