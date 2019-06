Stiri pe aceeasi tema

- Rocco Morabito a avut o evadare ca in filmele de acțiune. Cel cunoscut drept regele cocainei din Milano, a scapat din inchisoare sub ochii polițiștilor și a reușit sa fuga altaturi de alți trei deținuți.

- Rocco Morabito, un lider al mafiei italiene, supranumit „regele cocainei din Milano”, împreuna cu alți trei deținuți, a evadat dintr-o închisoare din Uruguay, acolo unde aștepta sa fie extradat în Italia.Citește integral pe Digi24.ro

- Seful unei bande mafiote din Italia, cunoscut ca „regele cocainei din Milano“, a evadat dintr-o inchisoare din Uruguay, unde isi astepta extradarea in Italia, a anuntat Ministerul de Interne al tarii sud-americane, potrivit The Guardian.

- Un mafiot italian e protagonistul unei scene demna de filmul "Prison Break". Regele cocainei din Milano a evadat din inchisoare in Uruguay printr-o metoda incredibila. Rocco Morabito a evadat alaturi de alti trei detinuti printr-o gaura din acoperisul inchisorii centrale din…

- Morabito, in varsta de 53 de ani, lider al uneia dintre cele mai puternice grupari de crima organizata din Italia, "Ndrangheta, a reusit sa evadeze din penitenciarul din Montevideo printr-o gaura din acoperisul inchisorii. Alaturi de el au fugit si alti trei prizonieri care urmau sa fie extradati in…

- Italia, singura țara din UE aflata in recesiune și economia cea mai indatorata, dupa Grecia, incearca sa-și reduca din datorii vanzandu-și unele proprietați imobiliare. Oficiali ai coaliţiei aflate la guvernare au anunțat că Italia nu-şi va atinge anul acesta obiectivele din programul…

- Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender au descoperit Scranos, amenintare informatica agresiva care se ascunde pe dispozitivul infectat si are acces la toate datele personale ale victimei. Aceasta se raspandeste rapid la nivel global, cu activitate extrem de intensa in Romania, India,…

- Statele Unite, alaturi de alte tari, depun eforturi pentru constituirea unui fond de sustinere in valoare de 10 miliarde de dolari, care sa fie pus la dispozitia viitoarelor autoritati venezuelene in vederea relansarii comertului, a declarat sambata, la Washington, secretarul american al Trezoreriei…