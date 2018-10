Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in finalul dezbaterii privind statul de drept in Romania din Parlamentul European, in replica fața de cei care au criticat modificarea legilor justiției și intervenția autoritaților la protestul din 10 august, ca iși dorește un dialog constructiv, dar…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a criticat, luni, in timpul dezbaterii din Comisia LIBE privind situația din Romania, modificarea legilor Justiției, afirmand ca CE nu va ezita sa aduca „in fața instanței guvernul roman daca regulile sunt incalcate”. „Multi romani sunt ingrijorati…

- Europarlamentarul PSD Emilian Pavel a criticat, luni, in Parlamentul European atitudinea statelor care condamna modificarea legilor justiției, dar care nu vad abuzurile comise in Romania. Emilian Pavel, prezent la dezbaterea de luni, a vorbit in Comisia LIBE din Parlamentul European despre protocoalele…

- Vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, dezvaluie ce jocuri se fac in Parlamentul European inaintea dezbaterii privind situația din Romania, deja criticata de Frans Timmermans. Pentru cei care mai sunt inca fascinati de modul in care functioneaza democratia in Parlamentul European:…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat joi in Comisia parlametara pentru controlul activitatii Serviciului ca prima informare despre pericolul pestei porcine africane a fost facuta in timpul Guvernului Ciolos, iar primul caz de pesta a fost semnalat in iulie 2017. Detaliile oferite de șeful SRI…

- O romanca, fosta campioana mondiala la inot, a fost numita ministru al sportului in Guvernul francez. Roxana Maracineanu, campioana mondiala la 200 metri spate in 1998 si vicecampioana olimpica in 2000, a fost numita, marti, ministru al sporturilor, in locul Laurei Flessel. Nascuta in 1975, la Bucuresti,…

- Un fost director al FBI a cerut acțiuni dramatice pentru restabilirea statului de drept in Romania pe fondul escaladarii ingrijorarilor cu privire la modul in care un mecanism anticorupție erodeaza libertatea și restricționeaza libertatea de exprimare. Louis Freeh a elaborat un plan in cinci puncte…

- Cartea de poezii “Sunt Aici!”, semnata de Naty Badea, a fost nominalizata de catre Uniunea Scriitorilor din Romania, Filiala Brașov, pentru premiul de debut. Joi, scriitoarei Naty Badea i-a fost oferit acest premiu in cadrul Festivalului de Carte și Muzica Libris Brașov. Recent, intr-un interviu acordat…