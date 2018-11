Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american pentru Energie, Rick Perry, va efectua saptamana viitoare vizite in Ucraina și Polonia, dar și in alte țari aflate in estul Europei, se arata intr-un comunicat emis de Departamentul pentru Energie al Statelor Unite, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Procurorul general al Arabiei Saudite s-a deplasat la Istanbul, unde va avea intrevederi cu autoritatile turce care ancheteaza asupra uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, a anuntat luni agentia de presa turca Anadolu, preluata de AFP si Reuters. Saoud ben Ablallah Al-Muajab, care a…

- Procuratura din Istanbul a pregatit o cere de extradare din Arabia Saudita pentru 18 suspecți in cazul uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, a comunicat Ministerul de Justiție din Turcia, informeaza agenția Reuters citata de Mediafax.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri Arabiei Saudite sa dezvaluie cine a dat ordinul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, precum si locul in care se afla corpul acestuia, spunand ca Turcia ar avea mai multe informatii despre caz decat a impartasit pana acum, relateaza Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri Arabiei Saudite sa dezvaluie cine a ordonat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, precum si locul unde a fost ascuns corpul sau, adaugand ca Turcia detine mult mai multe probe in acest caz decat a comunicat pana acum, informeaza AFP si Reuters…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut joi o convorbire cu presedintele rus Vladimir Putin in cadrul careia l-a informat pe acesta in legatura cu investigatia in cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit agentiei de presa saudite SPA, relateaza Reuters, citata

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut joi o convorbire telefonica cu presedintele rus Vladimir Putin, in cadrul careia l-a informat pe acesta in legatura cu investigatia in cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit agentiei de presa saudite SPA, scrie Agerpres.

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut joi o convorbire cu presedintele rus Vladimir Putin in cadrul careia l-a informat pe acesta in legatura cu investigatia in cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit agentiei de presa saudite SPA, relateaza Reuters. Regele l-a asigurat pe Putin…