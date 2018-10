Stiri pe aceeasi tema

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut joi o convorbire cu presedintele rus Vladimir Putin in cadrul careia l-a informat pe acesta in legatura cu investigatia in cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit agentiei de presa saudite SPA, relateaza Reuters. Regele l-a asigurat pe Putin…

- Gina Haspel, directorul Agentiei Centrale de Informatii din SUA (CIA), a ajuns marti in Turcia, pentru discutii despre investigatia in cazul jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza site-ul cotidianului Hurriyet.

- Cele mai importante organizatii neguvernamentale pentru drepturile omului si presa au facut apel Turciei sa ceara Natiunilor Unite sa lanseze o ancheta internationala in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul publicatiei The Washington Post.

- Donald Trump a amenintat Riadul cu consecinte 'foarte grave' daca este confirmata responsabilitatea sa, noteaza AFP. 'Mi se pare cert ca este asa. Este foarte trist', a declarat președintele american, intrebat despre posibilul deces al jurnalistului dat disparut dupa ce a intrat in consulatul Arabiei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca autoritatile din Rusia nu au suficiente informatii despre disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi pentru a justifica stricarea relatiilor cu Arabia Saudita, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.In cazul unui discurs tinut in orasul…

- Autoritatile turce au cerut sa perchezitioneze consulatul saudit din Istanbul, la sase zile dupa disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce s-a deplasat la reprezentanta diplomatica, informeaza luni postul NTV, citat de AFP. Solicitarea a fost transmisa ambasadorului…

- Intrevederea dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, asteptat marti intr-o vizita de lucru la Moscova, nu are vreo legatura cu escaladarea tensiunilor in regiune, fiind planificata cu mult dinainte, discutiile urmand sa se axeze pe dezvoltarea relatiilor comerciale…